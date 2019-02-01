«Бавария» молчит и готовит € 250 млн. Они разорвут трансферный рынок летом

Сборная России хочет сыграть с Бельгией, «Торонто» интересуется Ханни, а ЦСКА — исландским защитником Сигурбьорнссоном — в обзоре дня.

Сборная России хочет провести 16 ноября матч с Бельгией

Сборная России хочет провести матч с командой Бельгии в ноябре в Санкт-Петербурге, сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.



Матч открытия чемпионата Европы состоится 12 июня 2020 года в Риме. На стадионе «Санкт-Петербург» пройдут четыре матча: три игры группового этапа и четвертьфинал.

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«Хотим сыграть матч с бельгийцами 16 ноября в Санкт-Петербурге, чтобы ещё раз протестировать арену. Нам обязательно нужно попасть на Евро-2020. Чемпионат мира показал, что без хорошей хозяйки турнир проходит мимо. Мы достаточно качественно сыграли в Лиге наций, оставили себе лазейку, чтобы выйти в финальную часть. Вчера я подал список кандидатов на попадание в сборную из 56 футболистов. Мы никого не обделяем вниманием, проверяем новые имена, ведь кто-то закончил карьеру после чемпионата мира, кто-то сейчас не соответствует уровню сборной. Нужно быть гибкими и двигаться вперёд», — цитирует Черчесова «РИА Новости».

«Барселона» объявила, что приобрела 20-летнего защитника Эмерсона за € 12 млн

Защитник бразильского «Атлетико Минейро» Эмерсон продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает официальный сайт сине-гранатовых.



20-летний бразильский футболист присоединится к испанскому клубу 1 июля 2019 года, подписав контракт до лета 2024-го. Отмечается, что трансфер обойдётся каталонской команде в € 12 млн.

Эмерсон является воспитанником клуба «Понте-Прета», из которого в 2018 году перешёл в «Атлетико Минейро». Правый защитник принял участие в 23 матчах (все — в основном составе) за клуб в завершившемся сезоне чемпионата Бразилии, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Прошлый сезона стал для Эмерсона дебютным в бразильской Серии А. В активе футболиста матчи в составе национальной сборной U21.

Башкиров стал игроком «Рубина»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Евгений Башкиров перешёл в казанский «Рубин». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Детали трансфера не разглашаются. Футболист подписал контракт с «Рубином» сроком на полтора года. С января хавбек находился на просмотре в клубе из Казани на сборе в Турции.

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27-летний Башкиров является воспитанником «Зенита». В «Крылья Советов» он перешёл в 2016 году из «Томи». В нынешнем сезоне Башкиров принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.

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После 17 туров «Рубин», набрав 25 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч казанцы проведут 3 марта на своём поле с грозненским «Ахматом».

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Ханни интересен клубу MLS «Торонто»

Полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни попал в сферу интересов клуба MLS «Торонто», сообщает корреспондент Goal Айвс Галарсеп на своей странице в «Твиттере».



Канадцы рассматривают Ханни в качестве замены 32-летнему итальянскому форварду Себастьяну Джовинко, который 31 января стал игроком «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии.

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Ханни перешёл в «Спартак» из «Андерлехта» в начале 2018 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги алжирец забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах.



В минувшей кампании «Торонто» не сумел пробиться в плей-офф MLS, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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ЦСКА интересуется исландским защитником Сигурбьорнссоном

Защитник исландского «Валюра» Эйдур Арон Сигурбьорнссон входит в сферу интересов московского ЦСКА, сообщает Sport24.



По информации источника, 28-летний исландский футболист может заменить в составе «армейцев» защитника Виктора Васина, который по-прежнему не полностью восстановился от травмы крестообразных связок колена, полученной почти год назад.

Сигурбьорнссон выступает за «Валюр» с 2017 года. Он также пробовал свои силы в чемпионатах Швеции, Норвегии и третьем немецком дивизионе. На счету защитника один матч за сбоную Исландии, в составе которой он дебютировал в этом месяце.



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«Бавария» может потратить на летние трансферы € 250 млн

Мюнхенская «Бавария» следующим летом собирается существенно обновить состав. Об этом сообщает Bayernstrikes со ссылкой на Sport Bild.



По данным источника, немецкий клуб проявляет интерес к защитнику «Атлетико» Лукасу Эрнандесу, полузащитнику «Байера» Каю Хавецу, а также нападающим «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру и «Челси» Каллуму Хадсону-Одои.

При этом «Бавария» готова расстаться с одним из нынешних защитников Жеромом Боатенгом или Матсом Хуммельсом. Если мюнхенцам не удастся купить Эрнандеса, то клуб может переключить внимание на Марио Эрмосо из «Эспаньола».



Вернер рассматривается в качестве дублёра, а затем и преемника Роберта Левандовского. Хавец может заменить в составе «Баварии» Хамеса Родригеса, который хочет покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Нико Ковачем.



Что касается Хадсона-Одои, то альтернативой ему является Жоау Секейра из «Бенфики».



Общая сумма трансферных затрат «Баварии» летом может составить более € 250 млн.