10 главных трансферов зимы в Европе

10. Мигель Альмирон, из «Атланты Юнайтед» в «Ньюкасл»

Рафа Бенитес ждал хоть каких-то трансферов от руководства «Ньюкасла», а получил самый дорогой в истории клуба! «Сороки» выкупили Альмирона у «Атланты Юнайтед» за 21 млн фунтов стерлингов (около 24 млн евро). В прошлом сезоне 24-летний парагвайский полузащитник выиграл со своей командой чемпионат. Забил 13 голов и сделал 13 голевых передач в 37 матчах МЛС. Кстати, Альмирон мог бы сейчас выступать в РПЛ: пару лет назад он едва не перешёл в «Зенит».

9. Джейсон Мурильо, из «Валенсии» в «Барселону»

Из-за травм двух центральных защитников Самуэля Юмтити и Томаса Вермалена «Барселона» вышла зимой на рынок в поисках игрока этого амплуа. Лидеру Примеры требовался экономичный трансфер. Сообщалось, что каталонцы рассматривали кандидатуры Бранислава Ивановича из «Зенита» и Мартина Шкртела из «Фенербахче», однако серб со словаком просили долгосрочные контракты. В результате в Барселоне оказался колумбиец из «Валенсии»: Мурильо арендовали до конца сезона за 2 млн с правом выкупа ещё за 25 млн.

8. Денис Суарес, из «Барселоны» в «Арсенал»

История с переездом атакующего полузащитника из столицы Каталонии в Лондон затянулась. «Барселона» требовала, чтобы игрок продлил контракт перед уходом в аренду, либо готова была продать его. Суарес не хотел связывать себя отношениями с «Барсой» ещё на год, но ему всё-таки пришлось это сделать ради трансфера. «Арсенал» сейчас не может выкупить 25-летнего испанца. В результате оформили аренду до конца сезона с правом выкупа.

7. Сеск Фабрегас, из «Челси» в «Монако»

Испанский полузащитник спешил на помощь своему другу Тьерри Анри, чтобы спасти «Монако» от вылета из Лиги 1. Теперь же Фабрегас вынужден будет работать с другим тренером: монегаски уволили Анри и вернули на пост наставника команды Леонарду Жардима. Понятно, что после этого Сеск опасается за своё будущее. Есть риск оказаться на скамейке запасных, как в «Челси». Жардим выпустил Фабрегаса в полуфинале Кубка лиги в основе, но команда и с ним проиграла «Генгаму».

Наступила эра скаутов. Теперь они важнее для клубов, чем главные тренеры 2019-й меняет приоритеты: в Football Manager играют все.

6. Марио Балотелли, из «Ниццы» в «Марсель»

Очередная попытка Супер Марио перезагрузить карьеру. В «Ницце» Балотелли, судя по всему, окончательно потерял интерес к футболу: в первой части сезона не забил ни одного гола. Зато в первой игре после перехода в «Марсель» поразил ворота «Лилля» в домашнем матче Лиги 1. Говорят, итальянцу дали подписной бонус в размере 4 млн евро. Кроме того, Балотелли заработает по контракту ещё 1,4 млн, если забьёт 10 голов до конца сезона и будет вести себя как ангел.

Топ-клубы отдают десятки миллионов за молодых ноунеймов. «Реал», «МЮ» в списке Пакета, Браим Диас, Артур, Далот – новая трансферная реальность.

5. Лукас Пакета, из «Фламенго» в «Милан»

Лучший игрок чемпионата Бразилии был выкуплен «Миланом» за 35 млн евро. Это один из самых дорогих трансферов зимы 2019-го. На родине Пакету сравнивают с Кака, что только подогревает воображение болельщиков «россонери». Хотя Лукасу, конечно, потребуется время на адаптацию к европейскому футболу. В первых пяти матчах за «Милан» атакующий полузащитник не забил ни разу и сделал лишь одну голевую передачу. Но как не полюбить Пакету за его крутые финты?

Игуаин, Мората и Пёнтек: суперобмен топ-клубов, который тянется уже сутки Всё, что нужно знать о главной многоходовочке трансферного окна.

4. Кшиштоф Пёнтек, из «Дженоа» в «Милан»

Польского нападающего «Дженоа», ставшего открытием чемпионата Италии нынешнего сезона, хотели многие большие клубы. Даже «Реал» вроде бы включился в борьбу за него. Однако Пёнтек тоже достался «Милану»: сумма трансфера, как и в случае с Пакетой, составила 35 млн евро.

Учитывая, что летом поляк достался «Дженоа» за 4,5 млн, можно только восхититься работой скаутов генуэзского клуба. Пёнтек уже начал оправдывать надежды болельщиков «Милана»: его дубль принёс победу в Кубке Италии над «Наполи».

3. Гонсало Игуаин, из «Милана» в «Челси»

Маурицио Сарри чуть ли не силой выбивал из Марины Грановской трансфер Игуаина. Аргентинец стремился уйти в «Челси» к тренеру, под руководством которого он здорово играл и забивал в «Наполи». В какой-то момент стало казаться, что ничего не получится: слишком много заинтересованных сторон было в сделке, включая «Ювентус». Но Игуаин всё-таки перешёл на правах аренды за 9 млн евро с правом выкупа ещё за 18 млн. «Милан» нашёл ему замену в лице Пёнтека и, возможно, только выиграет от этого.

2. Альваро Мората, из «Челси» в «Атлетико»

В «Челси» тоже отказались от ненужного нападающего, чтобы взять нужного тренеру. Альваро Мората так и не прижился в Лондоне, поэтому его возвращение в Мадрид на правах аренды стало логичным решением. Вот только испанец не вернулся в «Реал», а принял предложение Диего Симеоне пополнить состав «Атлетико». Болельщиков обеих мадридских команд этот трансфер раздражает, самые горячие из них ругают нападающего самыми последними словами. Зато теперь мы знаем, что сбылась мечта детства Мораты.

1. Леандро Паредес, из «Зенита» в «ПСЖ»

Трансфер Паредеса – самая дорогая покупка европейского клуба в зимнее трансферное окно. Если не считать заранее оформленных летних переходов. Парижский клуб заплатит петербургскому за аргентинского полузащитника 47 млн евро. Не факт, что Лео на сегодняшний день столько стоит, но у богатых, как известно, свои причуды. «Зенит» потерял классного игрока, зато сможет на полученные за Паредеса деньги усилить сразу несколько позиций. Для лидера РПЛ это сейчас важнее, чем сохранение аргентинца.