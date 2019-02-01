Нету: не брился более 10 лет, но если выиграем РПЛ – сбрею бороду

Парадоксальная ситуация сложилась вокруг Нету. После аренды в «Фенербахче» он заметно прибавил и регулярно играет в основе при Семаке. Однако его контракт заканчивается уже через четыре месяца, а в команде есть ещё Иванович, Маммана, Мевля и теперь Ракицкий. Велика вероятность, что это последний сезон для Нету в России. Хотя начали мы разговор абсолютно с другого.

– Вы всегда с бородой. Почему?

– Когда я был подростком, решил не бриться, пока не проиграем. На тот момент я выступал в юношеской команде «Варзим». У нас долго не было поражений. Борода росла, росла, росла, и я привык.

– В России Дедом Морозом одеваются на Новый год, как правило, бородатые.

– Вот и я каждое Рождество в Португалии стучусь в дверь и приношу подарки детям. Но я ещё накладываю белую бороду на свою.

– Когда последний раз сбривали её?

– Перед свадьбой сестры. Это было давно – более 10 лет назад. С тех пор я лишь подправляю форму, но никогда не сбриваю полностью. Не представляю, что для этого должно случиться. Может, чемпионство…

– Если «Зенит» в этом году станет чемпионом России, то вы сбреете свою вечную бороду. Договорились?

– Да.

– Я ведь так и напишу. Потом не открутитесь.

– От своих слов не откажусь – пишите.

«Тут никто не скажет: «Спокойнее-спокойнее, не врезайся»

– В какой стране вам больше всего нравится проводить сборы?

– Катар, без вариантов. Первые сборы – самые тяжёлые, хочется лучших условий во всём: качество газона, уровень инфраструктуры, тренажёрный зал, отель при поле, погода. Если бы я выбирал, то всегда бы занимался именно тут.

– Даже при возможности поехать в Португалию?

– При Виллаш-Боаше мы туда ездили на сборы. Было приятно вернуться в родную страну, но поле было не очень. Я бы и при таком выборе остановился на Дохе.

– У «Зенита» тут поначалу не сложилось с товарищескими матчами. Почему?

– «Зенит» позже начал сборы. Конечно, нас не радуют поражения, но важнее подойти готовыми к встречам с «Фенербахче». Когда РПЛ возобновится, все будет иначе. Никакой паники у нас нет. Мы же знаем, что в день матчей против «Локомотива» и «Спартака» мы утром проводили достаточно интенсивную тренировку, а вечером играли. И это после месячного простоя.

– Месячный простой был и у двух московских клубов.

– Если бы мы побеждали с крупным счётом команды слабее, это не было бы полезнее. Другое дело, что мы не воспринимаем «Спартак» и «Локо» как соперников по товарищеским матчам. Мы играем с яростью. Условные датские или шведские клубы – другое дело. А тут никто не скажет: «Спокойнее-спокойнее, не врезайся, давай полегче». Мы идём в борьбу и расстраиваемся при поражениях. Но это первая реакция. Потом в голову приходит понимание, что важен результат не этих матчей.

«На днях от меня досталось Терентьеву и Дриусси»

– Главный конкурент «Зенит» в борьбе за титул?

– На чемпионство претендуют пять команд: мы, «Краснодар», ЦСКАПАА, «Спартак» и «Локомотив». Полагаю, что многое зависит от очных матчей и все решится в самом конце. Наш ждёт интересное окончание сезона.

– Почему вы говорите не ЦСКА, а ЦСКАПАА?

– Это аббревиатура. В португальском языке буква «К» читается «Капа», поэтому я всегда по-португальски говорю ЦСКАПАА. Меня все понимают. Вот с моим именем было много ситуаций. Поначалу казалось, что все вокруг только обо мне и говорят – «нету, нету, нет, нет».

– С кем было тяжелее всего играть в первой части сезона?

– Как раз с ЦСКАПАА. Перед этим у нас был тяжёлый график. Понедельник – матч в Самаре. Четверг – в Ростове. Воскресенье – принимаем «Ахмат». Четверг – играем в «Бордо». Прилетаем в 8:00 утра. Потом одна тренировка и летим к «армейцам» в Москву. Увы, там начали с двух ошибок. Мы пытались вернуться в игру, но не получилось. Не было ментальной энергии после стольких перелётов. В этом плане куда удобнее пять заключительных матчей РПЛ в году проводить дома, как «Краснодар».

«Зениту» есть кем заменить Паредеса. Скоро мы забудем аргентинца Итоги сбора «Зенита» в Катаре.

– ЧМ-2018 тоже сказывается?

– Безусловно. Сборная России отлично показала себя на мундиале. Из-за лимита нет возможности дать отдохнуть россиянам – они должны играть постоянно, а силы и эмоции не безграничны. «Зенит» очень рано начал сезон – 14 июня. После поражения в Минске пришлось попотеть. Затем ещё игра с «Мольде» на синтетике. С июля до декабря у нас только один раз была недельная пауза между играми, если не учитывать окна для сборных. И это случилось уже в декабре. А когда ты почти без отдыха рано начинаешь сезон, то к октябрю-ноябрю накапливается усталость.

– При этом все футболисты говорят, что лучше играть, чем тренироваться.

– Да, мне тоже. Я к этому привык в «Зените». В прошлом сезоне в «Фенербахче» мы выступали раз в неделю. Если игра в пятницу, а потом только через 9 дней в воскресенье, то неделя тренировок кажется очень длинной. Я только за, чтобы играть посреди недели, но для этого нужна ротация, нужно иногда кому-то давать отдохнуть. А у нас выпадали футболисты: Кокорин, Маммана, Нобоа, Смольников. В результате многие обязаны играть без пауз.

– Кто сильнее всех бьёт в «Зените»?

– Шатов. Он с обеих ног лупит. А ещё Эрнани.

– Дзюба говорил в интервью, что вы и Ломбертс – два костлявых футболиста. Ему достаётся от вас на тренировках?

– Какое представление у людей о центральных защитниках? Большой, сильный, мощный. Как вы понимаете, это не про меня. Когда я накрываю такую махину, как Дзюба, то приходится опережать соперника, быть быстрее него. В борьбе за мяч у него будет преимущество за счёт габаритов.

– Бывало, что кого-то травмировали на тренировках?

– На занятиях ограничиваешь себя в агрессии. Хотя и без желания сфолить можно заехать. На днях от меня досталось Терентьеву и Дриусси, но я извинился. Я не желал им вреда. Все меня знают. Да и видно, когда человек нарочно грубит, а когда хочет попасть в мяч. По мне недавно попал Ерохин, и я тоже прекрасно понимал, что это не со зла, а так, тренировочное.

«Кокорин словно плывёт по полю, не касаясь земли»

– Вы берегли Паредеса на тренировках? А то один удар по ноге мог сорвать трансфер.

– Он не играл в товарищеских матчах, но занимался с нами. В борьбе не задумываешься, чтобы кого-то беречь. Паредес не халтурил на тренировках. У него есть талант, который он может ещё развить в «ПСЖ». Его техника позволяет делать всё: короткий пас, длинный пас, удар, плюс отлично видит поле.

– Об уходе Паредеса узнавали из интернета?

– Да, но и его самого тоже расспрашивали: уходишь или нет? Для него это уникальная возможность. Последние несколько дней он находился в «Зените», но мыслями был не здесь. В таких случаях нужно уважать решения футболистов.

– Если бы вы были боссом «Зенита», то за сколько отпустили бы его?

– Я бы удвоил. Взяли за 23 миллиона? Значит отпустить за 46. На эти деньги можно купить футболистов, которые будут мыслями в «Зените». А потом и их можно будет продать.

– За всё время в РПЛ против кого из нападающих было тяжелее всего играть?

– Ох… тяжело. Наверное, Кокорин. Он играл против нас за «Динамо».

– Почему из всех назвали именно его?

– Кокорин – быстрый, сильный, техничный, врывается в свободные зоны. Центральные защитники не любят таких, за которыми нужно бегать. А он словно плывёт по полю, не касаясь земли. Помню, я был доволен, что «Зенит» договорился о его переходе. В прошлом сезоне на нашей игре сказалась травма Кокорина. А теперь случилось то, что случилось. Без него нам сложнее. Я был в сборной, когда увидел информацию в интернете. Сразу связался с сотрудниками клуба, чтобы проверить, действительно ли его арестовали.

«Застал Семака ещё футболистом»

– Это ведь ваш последний сезон в России?

– Сейчас думаю только о «Зените». Мы хотим выиграть чемпионство. Не думаю о другом.

– У вас заканчивается контракт через четыре месяца. Переговоры ведутся?

– Мне 30 лет. 6,5 лет – в «Зените». Конечно, мне хотелось бы дать больше стабильности моей семье. Также выслушаю людей, которые заботятся о моей карьере.

– Если так сложится, что это ваш последний сезон в «Зените», то что вы будете вспоминать в старости?

– Все титулы. 4:1 против ЦСКАПАА в финале Кубка России в 2016-м. Праздник с золотыми майками, когда мы выиграли пятый чемпионат и заполучили звезду для герба в 2015-м. Победа по пенальти над «Локомотивом» на Петровском в Суперкубке в том же году. Через год снова взяли Суперкубок – в Черкизово в матче с ЦСКАПАА. В день, когда я покину Питер, в голове будет много счастливых воспоминаний. Столько раз ходил по Невскому с родными. Посмотрим. Так или иначе моё будущее скоро определится.

– Общались на этот счёт с Семаком?

– Конечно. Я же его застал ещё футболистом. Вместе рубились за «Зенит». У нас было несколько разговоров с тех пор, как я вернулся из аренды в «Фенербахче». Тренер показал в этом сезоне, что верит в меня. Оставшиеся матчи вижу, как 13 финалов на пути к титулу.

– Вы были удивлены, что после всех иностранных тренеров пришёл Семак?

– Этот человек всегда много помогал игрокам «Зенита». Именно он больше всех способствовал моей адаптации в 2013-м. Он говорит по-английски и сам проходил адаптацию в иностранном клубе. Я восхищаюсь профессионализмом Семака, поэтому не был удивлён его назначению.

– Семак – самый добрый тренер, которого вы видели?

– Он может придать команде спокойствия. Взять даже наш недавний матч со «Спартаком» на сборе. Поражение со счётом 0:3, но Семак доходчиво объяснил: этот товарищеский матч не имеет отношения к чемпионату, мы только в начале подготовки, забываем результат и двигаемся дальше. Поверьте, когда тренеры переходят на разговоры вроде «виноват ты, ты и ты», то они теряют коллектив. Семак не перестаёт в нас верить и это подстегивает. В футболе важно не закипать, а сохранять спокойствие.

– Помню пресс-конференцию в Минске после 0:4. Всем казалось, что случился армагеддон и только Семак спокойно говорил, что никакой катастрофы не случилось.

– Семак же понимал, что такие матчи иногда случаются в футболе. Мы не были ментально готовы. Возможно, ожидали более простой игры. При этом тренер знал, что мы можем отыграться в ответной встрече. Мы это сделали, а потом заняли первое место в группе.

«Фенербахче» будет больше сконцентрирован на внутренней лиге»

– В 1/16 финала ЛЕ вы сыграете с «Фенербахче», за который выступали в прошлом сезоне. Во время жеребьёвки рассчитывали попасть на свой бывший клуб?

– Забавное совпадение. Я этого не ждал, конечно. Я вообще был в самолёте, когда шла жеребьёвка. Мне позвонили из пресс-службы «Зенита». И я сразу: «Опа! Снова Стамбул». Я рад туда вернуться, провёл там хороший период.

– Сейчас у «Фенербахче» дела идут скверно.

– Да, тяжело. Клубом долгое время руководил один президент, а с этого сезона – другой. Он поменял тренера и всю структуру. Многие фанаты устали от перемен и уже не так близки к команде. Дела вообще идут не очень хорошо. Я думаю, что если бы не произошли эти изменения, то в этом сезоне «Фенербахче» выиграл бы чемпионат Турции. Сейчас фанаты негодуют из-за трансферов. При этом команда вылетела из Кубка Турции, а в чемпионате идёт внизу (14-е место из 18. – Прим. «Чемпионата»). Предполагаю, что «Фенербахче» будет больше сконцентрирован на внутренней лиге.

– На «Фенербахче» ходит меньше зрителей из-за такого кризиса?

– Нет. Фанаты всё так же болеют во время матчей. Не сомневаюсь, что на игре с «Зенитом» в Стамбуле будет мощная атмосфера.

– Тренеры «Фенербахче» сливали главного тренера Коку. Как такое вообще возможно в современном футболе?

– Тут тяжело ответить. Тем более не находясь внутри команды. Я переписываюсь с бывшими одноклубниками, но не об этом. Сольдадо написал в день жеребьёвки: «Убью тебя!». Это в шутку, конечно. Мы с ним постоянно бодались на тренировках и вместе жили на базе «Фенербахче». Я много общался ещё с Ислой, Соузой, Жулиано и Фернандао. Последние трое уже покинули Турцию.

– Вы знаете игру «Фенербахче» изнутри. Тренеры и аналитики «Зенита» к вам обращались?

– Пока нет. В турецком клубе уже другой тренер, да и ряд футболистов. Хотя многих я знаю и какие-то детали могу подсказать.