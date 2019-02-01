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Трансферы зимы-2019. Сделки, которые не состоялись

Иван Перишич
Анатолий Романов
Фото: Emilio Andreoli/Getty Images
7 европейских трансферов, которые так и не состоялись
Обламывались «ПСЖ», «Бавария» и «Арсенал».
Футбол

Малком

Сделка, которая была странной ещё летом, за полгода превратилась в идиотскую. Даже в самой «Барселоне» не очень успешно объясняют, зачем они устроили план «перехват» с Малкомом. Бразилец мог бы спокойно бегать за «Рому» и проигрывать 1:7 в Кубке Италии «Фиорентине», но вместо этого сидит на каталонской скамейке. Или не попадает даже на неё.

Футболист явно не был готов к такому раскладу, и поэтому к зимнему трансферному окну с его стороны начались намёки на уход. Клубы поменьше («Лацио») раздумывали над арендой, клубы побольше («Арсенал», «Тоттенхэм», «Рома») – над покупкой. Сама «Барселона» долгое время планировала, что Малком станет частью какого-нибудь другого трансфера. В итоге на данный момент бразилец остаётся сидеть в «Барселоне».

Янник Феррейра Карраско

В феврале прошлого года один из самых техничных и быстрых игроков «Атлетико» вдруг сорвался в Китай. Причины были понятны и стандартны – деньги. Но на Востоке у бельгийца ничего не получилось. К ноябрю прошлого года дошли новости о драке на тренировке «Далянь Ифан» Карраско поссорился с одноклубником и сломал ему нос. А затем попытался то ли оплатить лечение, то ли откупиться. В итоге были слухи о том, что игрока просто не выпускают из Китая, создавая проблемы с документами.

Непонятные препятствия продолжились во время переговоров по возвращению Карраско в Европу. Им интересовались «Арсенал» и «Милан», но бельгиец остался в «Далянь Ифан».

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Тест от «Чемпионата».

Иван Перишич

Если судить по трансферным слухам, то у «Арсенала» были невероятные планы на это трансферное окно. Но в итоге большинство переговоров лондонцев закончилось пустотой. Странная история произошла с Перишичем. Его были готовы забирать, но затем сделка сорвалась, а Лучано Спаллетти объяснил ситуацию довольно странно: «У него было определённое предложение, которое его привлекло. Но затем он понял, что его обманули, поэтому он сделал шаг назад».

Возможно, проблема в том, что изначально речь шла о полноценной сделке, но затем «Арсенал» предложил только аренду до конца сезона. Лондонцев в первую очередь смущал возраст Перишича, и они передумали предлагать ему полный контракт сразу же. Хорвата такое изменение риторики оскорбило.

Идрисса Гуйе

Сенегальский полузащитник «Эвертона» окончательно дорос до уровня, когда он нужен всем топ-клубам Европы. Этой зимой Гуйе стал целью и для «Арсенала», и для «Манчестер Сити», и для «ПСЖ». Парижане были наиболее настойчивы и до последнего закидывали «Эвертон» чеками. Сам игрок тоже хотел трансфера: настолько, что даже подал официальный запрос на трансфер. Но «ириски» не прогнулись и отказались от финального оффера на 41 млн евро. Больше всех доволен тренер «Эвертона» Марко Сильва – Гуйе сейчас ключевой игрок для его команды. Если сенегалец не впадёт в депрессию, то летом наверняка его мечта о топ-клубе реализуется.

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Каллум Хадсон-Одои

В академии «Челси» вырос пацан, за которого последние недели неистово боролась «Бавария». Каллум Хадсон-Одои – атакующий 18-летний полузащитник синих, которого очень хотели видеть в Мюнхене. «Бавария» подала официальный запрос на трансфер, а затем честно повышала предложения до 35 млн фунтов. Но «Челси» в лице Маурицио Сарри выступил против сделки. Итальянец отметил, что до лета Каллум точно никуда не денется. А возможно, и дальше продолжит играть в Лондоне.

«В клубе сказали мне, что Хадсон-Одои не будет продан в январе, и, возможно, не покинет «Челси» летом. У него всё в порядке с игрой. Я действительно очень доволен им.

Он один из лучших 18-летних игроков в Европе, так что это удержать его было очень и очень сложно. Я думаю, что он – будущее «Челси» и всего английского футбола», – расхваливал парня Сарри.

Виллиан

Бразильский вингер «Челси» в свои 30 лет в каждое трансферное окно продолжает вызывать интерес у конкурентов. «Барселона», кажется, уже на автомате присылает в Лондон запрос на трансфер бразильца. А этой зимой в полузащитнике заинтересовался «ПСЖ», который видел в нем потенциальную замену Неймара. Бразилец травмирован на ближайшие месяцы, плюс есть вопросы по его психологическому состоянию. А Виллиан выглядит стабильным и надёжным вариантом на пару сезонов. Но «Челси» нуждается в нём не меньше, так что до лета бразилец продолжается играть в синем.

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Марко Арнаутович

Неожиданных и громких сделок в Китай в последние трансферные окна становится всё меньше. Те из звёзд, кто хотел заработать, давно уже сгоняли в Азию. Остались только игроки масштаба поменьше: например, в последний день этого окна улетел в «Шаньдун Лунэн» Феллайни. Мог отправиться в Китай и главный форвард «Вест Хэма» Марко Арнаутович. Переговоры шли настолько активно, что австрийца заменили в матче с «Арсеналом» под прощание с болельщиками.

Но спустя несколько дней ситуация изменилась. Арнаутович выступил с заявлением, что не нужен ему никакой Китай, а только Англия и «Вест Хэм». При этом инсайды британских СМИ утверждают, что «Шанхай СИПГ», желавший футболиста, отказался удовлетворить все финансовые требования его нынешнего клуба.

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