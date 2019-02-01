«Перед «Реалом» Гончаренко произнёс очень важные слова…»

Дни рождения Никиты Чернова не отличаются разнообразием – каждый год на межсезонные сборы приходятся. Вот и 23-летие защитник отметил в знакомом интерьере отеля «Гольф Кампоамор».

«Скинули Гранеро в ледяную воду – сразу ноги отошли, настроение поднялось»

— Поздравления были?

— Как обычно, перед тренировкой Виктор Михайлович собрал команду, сказал несколько приятных слов. Пожелал повышать уровень мастерства. Обычные, банальные вещи, но они западают в голову. Вечером повар Коля приготовил тортик. Ребята ещё раз похлопали, поздравили.



— На сборах сладкое не приветствуется.

— Да нет, почему. Когда тренировки тяжёлые, много сил отдаёшь, раз в два-три дня можно немного сладенького, никаких проблем. Просто надо следить за весом. У нас каждые три дня взвешивание, и если цифры не будут сходиться – прилетит от главного тренера. В принципе мы ребята адекватные, пытаемся контролировать вес. Профессионалы всё-таки.



— Какой допустимый зазор по весу?

— Грамм 500-600, думаю, можно прибавить, но не более. Если больше килограмма набрал, Виктор Михайлович устно предупредит, а на второй раз, возможно, и оштрафует. Ни разу не слышал, чтобы на сборах кто-то потяжелел на полтора-два килограмма. Под такими нагрузками это просто невозможно.

— Нагрузки реально высочайшие?

— На самом деле да. Самое нелюбимое занятие спортсменов на сборах – это беготня. Но мы все всё понимаем, нам есть куда стремиться. Знаем, ради чего работаем. Паулино тоже знает, но его шуточки, когда уже язык на плече, бывают неуместны. Вообще не воспринимаются.



— В эти моменты тихо ненавидите своего «мучителя»?

— Бывает (улыбается). Вот сегодня скинули его в ледяную воду. Сразу ноги отошли, настроение поднялось – ради такого можно ещё километр пробежать.

«Хотел поменяться майками с Рамосом, а он не приехал»

— Правда, что Гончаренко перед началом сборов попросил команду забыть о «Реале»?

— Он ещё в раздевалке после игры сказал, что это уже история, будет что рассказать родителям, детям, внукам, но нужно идти дальше, продолжать работать и добиваться новых целей. Если два раза обыграли «Реал», почему в дальнейшем не можем побеждать соперников такого уровня?



— Такое по заказу не забудешь.

— Конечно, в памяти останутся обе победы, куда без этого. 3:0 на «Бернабеу» — неописуемые чувства. Все ребята до конца своих дней будут вспоминать эту победу.



— Были в жизни более сильные эмоциональные всплески?

— После победы в Суперкубке над «Локомотивом» были похожие чувства. Как-никак первый полноценный трофей. Раньше-то я только формально выигрывал Суперкубок – находился в заявке, сидел на замене, а тут принял непосредственное участие, принёс пользу команде.



— У вас там и группа поддержки была.

— Родители, дядя, девушка – все дорогие мне люди приехали посмотреть. Хорошо, что не подвели. Всем всё очень понравилось, несмотря на то что счёт долго 0:0 был. Игра держала в напряжении до последних минут.



— До Лиги чемпионов ни разу в «Лужниках» не играли?

— Нет, конечно. Я же только с прошлого года начал участвовать в больших матчах. До этого в первой лиге в основном был. На новой арене «Урала» играл, на зенитовской, а в Москве до этого сезона даже на нашем, цеэсковском, стадионе только на замене сидел.



— Тяжело совладать с волнением, когда выходишь на главную арену чемпионата мира против лучшего клуба Европы?

— Поначалу было какое-то волнение, мандраж, но со стартовым свистком всё это улетучивается. Понятно, что у них собраны люди, завоевавшие неимоверное число титулов, на нашей стороне был юношеский задор. Плюс Виктор Михайлович очень хорошие, правильные слова говорил перед игрой. Настраивал, что мы не хуже. И мы доказали, что трудом можно добиться результата.

— Чалов по горячим следам признался, что не помнит установку. У вас тоже после «Реала» всё как в тумане было?

— Я тоже всё не перескажу, что-то забыл. Главное, были произнесены важные слова. Они сыграли ключевую роль. Тренер планомерно готовил нас к этой игре, призывал не бояться соперника, убеждал, что при правильном настрое нам по силам победить. А тут ещё и первый матч в новых «Лужниках», полные трибуны, родные, близкие гонят вперёд – поддержка болельщиков тоже здорово помогла.



— Вы даже забить могли.

— Головой? Да. Мы такие моменты тренируем, но раз на раз не приходится. На тренировках попадаю, а в игре пока не получается. Может, неправильные решения принимаю. Ничего, учимся на этом, отрабатываем стандарты. Надеюсь, в ближайших матчах наконец получится реализовать свою мечту – забить гол за ЦСКА.



— В «молодёжке» забивали, и не раз.

— А в основе – ни разу, даже на сборах. В ворота ЦСКА забивал, за «Енисей», а за ЦСКА – нет.



— На память о «Реале» что-то осталось? Может, майка чья-то?

— Я только после «Ромы» поменялся футболками с Маноласом. Хотел, конечно, с Рамосом поменяться – всё же один из лучших защитников мира, а он не приехал. К другим подходить не стал – они быстро ушли с поля, обиженные, расстроенные. По-моему, только кто-то из хорватов, Влашич или Бистрович, с земляком Модричем майками махнулись – больше никто.

— Собираете футболки соперников?

— Постольку-поскольку. После игры с «Баварией» на «Алльянц-Арене» — я в запасе сидел – администратор зашёл в раздевалку. «Радуйся», — говорит. Я такой: «Чему?». А он майку Рибери протягивает. Сейчас дома лежит – рядом с футболками Маноласа и Данни (её мне друг, Лёха Гасилин, подарил). Вот и вся коллекция. Такого, чтобы фанатично бегал за футболистами, – нет.



— При личной встрече кто произвёл более сильное впечатление – Бензема или Джеко?

— Оба однотипные форварды, могут продавить. Может, это был просто не день Бензема – или наш день. Получилось его нейтрализовать, а с Джеко, увы, не вышло. Два нам в Риме забил. Если судить по статистическим цифрам, против Джеко нам пришлось тяжелее.



— У вас был и один экстремальный выход на замену – дома против «Ромы».

— Тренеры сказали переодеваться – переоделся и вышел. Боязни, волнения не испытывал. Нужно было хорошо выполнить свою работу на этом отрезке – 20 минут или что-то около того. Виктор Михайлович попросил построже в обороне сыграть. Насколько получилось, не мне судить.



— Что творилось на скамейке в Мадриде, когда Щенников, Чалов забивали Куртуа?

— Конечно, все радовались, но после второго, третьего гола, когда стало ясно, что побеждаем, начали узнавать, как там чехи с «Ромой» играют. Врачи, администраторы сидели с телефонами, следили за счётом. Когда итальянцы сравняли, радовались не меньше, чем своим голам. А потом – опустошение. Все грезили о том, чтобы пройти в плей-офф, хоть бы даже и Лиги Европы. Надеюсь, сейчас качественно подготовимся и удачно проведём весеннюю часть сезона. У нас молодая, амбициозная команда, все ребята живут одной целью – стать чемпионами. В футболе есть только одно место – первое.



— Концовку первой части сезона вы провели в резерве – понимали почему?

— Я выполняю свою работу на тренировках, выкладываюсь на сто процентов, а уже тренер решает, какой состав выставить на игру под ту или иную команду. Если он делает ставку на других ребят, значит, так и должно быть. Последние матчи чемпионата мы все выиграли – нет смысла менять то, что работает. Но если, не дай бог, какие-нибудь травмы, дисквалификации, я готов выйти и тоже показать свой уровень. Тренеру всегда приятно поломать голову над составом, когда в его распоряжении есть равноценные исполнители на те или иные позиции. Он нас видит на тренировках, оценивает, кто как работает, и исходя из этого выбирает состав.

У Гончаренко есть повод для оптимизма. Более веский, чем счёт Пока в Испании «армейцы» только побеждают.

«Головин всё повторял: «Когда забью, когда забью?»

— Из вашего созыва «молодёжки» ЦСКА только вы в первой команде и остались: Головин в «Монако», Хосонов, Гордюшенко, Макаров разошлись по арендам. Грустно?

— Это футбол. Все должны играть, и если здесь сейчас такой возможности нет, надо идти в аренды. Я тоже в своё время уходил и ни о чём не жалею. Мне выпала честь поработать с хорошими тренерами, большими в недавнем прошлом игроками – такими, как Александр Фёдорович Тарханов, Андрей Валерьевич Тихонов. Сейчас под началом Виктора Михайловича с удовольствием работаю. Каждый из тренеров, что на молодёжном, что на взрослом уровне, дал мне что-то своё, у каждого старался что-то почерпнуть, уловить главные мысли. Кроме того, аренды закаляют характер. Тот же Саня Головин быстро закрепился в ЦСКА, но даже у него поначалу не всё было гладко, тоже сидел на замене. Хорошо, поверили в него, и он уже не упустил свой шанс, уехал в топ-чемпионат. Но не у всех ребят так. Многим нужно пройти через аренды. Думаю, ребята вернутся более мотивированными, прибавят в мастерстве и будут совсем другими футболистами.



— С Головиным на связи? В игрушки по сети играете?

— В Counter-Strike играем, во «ВКонтакте», по WhatsApp переписываемся. Поздравил его с первым голом за «Монако», сказал: «Саня, красавчик! Ты не виноват, что в твоей команде люди на десятой минуте каждый матч удаляются. Тяжело всю игру вдесятером обороняться».



— Первый гол за «Монако» приободрил его?

— Понятное дело, он очень хотел забить. Всё повторял: «Когда забью, когда забью?». Куча моментов была, но мяч упорно не шёл в ворота. Думаю, после этого гола у Сани игра пойдёт, и всё будет хорошо.

«Игнашевич был такой глыбой – не подвинуть!»

— Вы трижды уходили в аренду – шансов «подвинуть» Березуцких и Игнашевича объективно не было?

— Я точно так же работал, на пределе возможностей. Но у Игнашевича, братьев Березуцких неимоверный опыт за плечами. Я вам скажу, что Сергей Николаевич в свои 36-37 был лучше готов физически, чем 20-летние ребята. А если ещё взять его опыт, игровые качества – это вообще глыба, которую невозможно было подвинуть из состава, каким бы ты ни был. То же касается и братьев. Будь я тренером и имей таких ребят в команде, наверное, делал бы то же самое. Моё дело было тренироваться, набираться опыта, для себя какие-то новые вещи узнавать. Смотреть, как старшие ведут себя на поле и за его пределами.



— Чем поражал Игнашевич?

— Профессионализмом. Однозначно.



— В чём он проявлялся?

— Он никогда себе поблажек не давал. На всех бегах бежал первым — невозможно догнать было! Поражало, как человек может поддерживать такую форму в таком возрасте. Не знаю, что будет со мной в 35-36 лет, но не думаю, что буду такой же быстрый, как Серёга. Простите, как Сергей Николаевич (улыбается).

— Слуцкий объяснял, чего не хватает для нового шага в карьере?

— Он разговаривал с ребятами, и со мной в том числе. Вызывал к себе, показывал на макете, как перестраиваться, действовать в той или иной ситуации. Я мальчик неглупый, сам всё понимаю. Внимательно следил за братьями, за Игнашевичем, впитывал информацию. Там ничего объяснять не надо было. Просто смотришь на людей, которые тебя окружают, и учишься.



— Аналитики Instat считают сильнейшим качеством защитника Чернова игру вверху. Согласитесь?

— Центральный защитник в любом случае должен хорошо играть головой, выигрывать большую часть единоборств. Но хотелось бы, чтобы этих качеств было побольше. Над этим и работаем на сборах.



— В чём нужно прибавить?

— В единоборствах, может быть, скорость подтянуть чуть-чуть, оценку ситуации, выбор позиции улучшить.

«Вчера на тренировке три раза от Онопко получил»

— Иногда кажется, что вам не хватает игровой наглости – есть такое?

— Как раз с этим проблем нет. Это в жизни я спокойный парень – на поле всё забывается. Даже в двусторонках ребятам прилетает по ногам. Уже никто на это толком не обращает внимания, у нас другой человек всех «ломает» — Виктор Савельевич Онопко (улыбается). Вчера только на тренировке три раза от него получил. Он спрашивает: «Что там у тебя?». «Да вот, — говорю, — шрам, шишка». — «Ничего страшного, пройдёт». Так что в следующий раз я тоже, наверное, пойду в подкат, и там уже победит сильнейший. Кто-то из нас один встанет с поля (смеётся).



— Савельич – железный человек.

— Это да. Профессионал до мозга костей. Хотелось бы мне в его возрасте сохранять такое здоровье. Если у кого-то травма, недомогание, всегда выходит на тренировку и работает наравне с молодыми. Играть с ним одно удовольствие. Все ребята стремятся в его команду, потому что знают: с Савельичем не проиграешь, сто процентов.



— Характер победителя?

— И это тоже. Ещё Виктор Савельевич хорошо с судьями работает (смеётся). Они потом не поднимают офсайды, не свистят фолы.



— А судьи кто?

— Руслан Зубик, тренер по физподготовке, Сергей Иваныч Овчинников. Савельич авторитетом всех поддушивает.



— Вы были капитаном юношеской команды ЦСКА, побеждавшей «Баварию» и «Манчестер Сити», молодёжной сборной – стало быть, лидерские задатки есть?

— Мне нравится руководить обороной, брать ответственность на себя – наверное, это в крови. Лет с шести был капитаном детской команды. Мне комфортна эта роль.



— Виктор Михайлович как бывший защитник скрупулёзно объясняет нюансы игры в обороне?

— Он все мелочи подмечает, и это здорово помогает. Может в тихий час вызвать, показать ошибки на тренировке. На первый взгляд, они могут показаться незначительными, но это такие вещи, которые надо выполнять, если хочешь играть на хорошем уровне.



— В ЦСКА даже тренировки записываются на видео и анализируются?

— Конечно. Тренер потом изучает каждый игровой момент. Может подойти, объяснить на пальцах, на макете, в чём тебе нужно прибавить.



— Гончаренко – самый скрупулёзный тренер в жизни?

— У Дмитрия Ивановича Хомухи в юношеской сборной тоже разбирали тренировки. Каждая теория по полтора часа длилась. Но если брать самого одержимого футболом – в хорошем смысле слова – тренера, то, наверное, да, Виктор Михайлович – на первом месте.

«Когда Родриго начинает по-русски ругаться, у всех настроение поднимается»

— Два, три центральных защитника в схеме – для вас это важно?

— Непринципиально. Может быть, в три центральных полегче обороняться. А бегаем, судя по выкладкам, что в одной, что в другой системе плюс-минус одинаково. Обе схемы на сборах отрабатываем. Главный тренер всё объясняет, ходит с нами чуть ли не за руку – так что с перестроением нет проблем.



— Удивлены таким быстрым и безболезненным внедрением Бекао в коллектив?

— Родриго — своеобразный парень, весёлый. Думаю, всем бразильцам это присуще.



— А по-моему, они с Марио вообще разные, нет?

— Марио тоже любит пошутить. Просто он постарше – может, поэтому более сдержанно себя ведёт. А Родриго – горячий парень, только вырвался из Бразилии. Ему Макс, переводчик, всё объясняет, но Бекао и сам на лету всё схватывает. Понятно же, какие слова иностранцы первым делом учат (улыбается)? Когда Родриго на бегу начинает ругаться по-русски, у всех настроение поднимается – настолько прикольно это звучит.



— Перед началом сезона вы ставили перед собой три задачи: сыграть в красно-синей майке в РПЛ, дебютировать в еврокубках и – самое сложное – стать чемпионом. Два первых пункта выполнены – как насчёт третьего?

— Шансы у нас неплохие. Хороший подобрался коллектив. По лицам ребят видно, что третье место – это не то, чего хотим добиться. Когда только команда собралась, первые шесть-семь туров тяжело входили в сезон, но потом подписали ребят высокого уровня, набрали ход, начали забивать. Федя Чалов раскрылся. Заслуга тренера в этом колоссальная. Он каждый день повторяет, что мы должны поднимать планку. Все ребята живут мечтой занять первое место.

«Я и дров наколоть могу, и огород вскопать». Нетипичный футболист Иван Обляков Как из деревни добраться до Лиги чемпионов.

— Хотя бы в нарезках следили за катарским турниром?

— Тут интернет не очень – постоянно зависает что-то. Сесть и посмотреть игру целиком не получится. Обзоры смотрел, но понятно, что эти матчи не могут передать полную картину, целиком. Товарищеский кубок – это одно, а игра на результат – совсем другое.



— Кто из участников этого Кубка представляется наиболее опасным соперником в лиге?

— Надо от своей игры отталкиваться. Если будем выполнять все требования Виктора Михайловича, сможем достичь цели. В первой части сезона обыграли «Зенита», большую часть матча доминировали над «Спартаком», с «Краснодаром» вели в счёте, но пропустили два обидных мяча в последние 15 минут. Играли неплохо, просто где-то не повезло. Думаю, сейчас подправим эти моменты, и во второй части чемпионата дела пойдут намного лучше, чем в первой.

«Как одержимый с тренировок приходил и брался за книгу»

— Три с половиной года прошло с тех пор, как Капелло сенсационно вызвал вас в сборную. Нет ощущения, что это было в прошлой жизни?

— Приятно вспомнить и очень хочется своей работой, упорством доказать, что те вызовы не были случайностью. Ставлю перед собой задачу снова попасть туда.



— Не раз наблюдал, как вы после игр ЦСКА уходите со стадиона пешком. Живёте рядом?

— Меня всегда девушка встречает, мама, дядя приезжают иногда на игры. Вместе идём до остановки, на такси уезжаем домой. Иной раз интересно послушать, что говорят фанаты. Особенно приятно бывает после побед, когда все довольны, на кураже. Тоже хочется с болельщиками разделить успех. Бывает, такси ждёт, счётчик капает, мама тянет за рукав: «Пойдём уже», а я не могу пройти мимо людей, которые потратили время на футбол и тебя ждут. Сфотографироваться с человеком – пустяк вроде, а ему приятно. После топовых игр – с «Зенитом», «Локомотивом» — народу стояло столько, что было сложно прорваться к родителям. Но у нас болельщики адекватные, всё понимают – расступались, пропускали.



— Что значит хештег #чупике91?

— Меня всегда, с детства в Волжском, называли Чирик, Чира. Настолько привык, что сейчас иногда даже на Никиту не отзываюсь. В интернате был парень на пару-тройку лет старше – он и скрестил моё прозвище с фамилией Пике. Получилось Чупике. Мы с девушкой подумали: «А что, прикольная штука» — и начали так подписывать фотки в соцсетях. Под этим хештегом только наши фотки в «Инстаграме» – легко найти.



— В самолёте видел вас с книгой в руках. Много читаете?

— В «Урале» подсел. Раньше было – страниц 10 осилю и всё, в сон клонит. Может, произведения такие попадались. На эти сборы пять книжек взял, четыре уже прочитал.



— Что?

— Две книги Ника Вуйчича. Человек без рук, без ног родился и на своём примере учит людей, что никогда нельзя сдаваться. Шарма тоже ценные советы даёт по жизни. Ещё было «Происхождение» Дэна Брауна – прикольный детектив, держит в напряжении. 600 страниц за четыре дня проглотил! Как одержимый с тренировок приходил и брался за книгу. Мог три часа безе перерыва читать – когда 150 страниц за раз, когда 200. Сейчас пятую книгу начинаю и уже думаю, что бы у ребят на третьем сборе взять почитать.

Спортлэндтур: Организация учебно-тренировочных сборов.