«Сарри, иди сюда!». У тренера «Челси» проблемы

По осени казалось, что «Челси» угадал с новым тренером. Пять побед подряд на старте, атакующий футбол и классные очки на носу. Круто ведь. Важно и то, что Сарри не заполнял инфопространство бесконечным нытьём, по примеру предшественника. Бодрый любитель курнуть сигару на фоне душного Конте всем очень понравился.

Оптимизм стоило поставить на паузу уже тогда. Маловато поводов было. Спору нет, футбол «Наполи» в том сезоне был и впрямь глотком свежего воздуха на фоне всеобщего прагматизма. Но давайте взглянем на тренерскую карьеру итальянца. Сейчас внимание — она началась ещё в 90-х годах.

Тогда 33-летний Сарри ещё работал в банке, а вечером бежал на тренировки провинциального клуба из пригорода Тосканы. Но даже там особо не задержался — любительские клубы менялись на старте карьеры один за другим. «Стиа», «Фаллиэзе», «Карвилия», «Антелле», «Вальдема» — стабильно через год.

И даже спустя 15 лет тренер так и не достиг уровня Серии А. В 2005-м он шёл во второй лиге с «Пескарой». В 2010-м — с «Гроссето». И нет, эти музейные сводки не попытка обесценить путь Сарри к работе в большом клубе — даже он оброс кучей дико интересных мифических историй о методах тренера. Но в то же время разве это не повод иметь в виду, что за 20 с лишним лет карьеры у тренера Сарри не было титулов?

Первый матч Игуаина в АПЛ – кошмар. «Челси» получил 0:4 от «Борнмута» У Игуаина ноль ударов по воротам и ноль пасов под удар.

Проблемы в «Челси»

Главным достижением Сарри за тот период стал столь долгожданный выход в Серию А — с «Эмполи». Он и вдохновил президента «Наполи» взять в команду тренера, с которым в Неаполе вскоре задумают составить серьёзную конкуренцию «Юве». Правильно ли говорить, что достижением было быть стабильно вторым? Со всеми проблемами в итальянском футболе — вряд ли. Пресса и болельщики стали заложниками «красивой философии футбола» — нам ли, в России, не знать, как сильно влияет на сознание людей излишняя мифологизация «атакующей игры»?

В случае с Сарри это привело к посту главного тренера «Челси». И опять же, сначала этот выбор казался безупречным. Проблемы начались лишь в ноябре, когда «Челси» начал терять очки. Что самое грустное — лондонский клуб потерял стабильность. Проиграть «Вулверхэмптону» и тут же выиграть у «Сити»? Легко.

Только за январь синие потеряли очки в играх с «Борнмутом» и «Саутгемптоном» — с теми, кого претенденты на чемпионство обыгрывать просто обязаны.

Вопросы тактики оставим узким специалистам, но очевидно, что неудачи постепенно выбивали Сарри из коллеи. Взять хотя бы в пример высказывания об Эдене Азаре.

Вот реплика тренера в августе, когда всё было хорошо.

«Азар – игрок высокого уровня, и я считаю, что он один из двух или трёх лучших европейских игроков. Я был бы рад работать с ним».

Это спустя пару месяцев работы в «Челси».

«Проблема в том, что он играет, наслаждаясь собой. Это ограничивает потенциал».

А чуть ниже — сейчас, когда титул стал уже совсем далеко.

«На данный момент Азар скорее индивидуалист, а не лидер».

Открытая критика своих футболистов в прессе — не напоминает другой пример последних месяцев? Тогда кончилось плохо — в этот раз тоже ничем хорошим не светит.

Тренеру через прессу ответил Жиру: «Сарри наигрывает Азара на позиции девятки, и это вредит нападающим».

Одни только эти фразочки — явные знаки того, что в «Челси» атмосфера нездоровая. И это на фоне слухов о том, что у Сарри проблемы с россиянкой Грановской, одним из теневых боссов клуба. Якобы из-за того, что с Маурицио не согласовали трансфер Пулишича и пару других вопросов. Логично возразим — неужели Сарри сам не знал, куда идёт после того, как Конте убрали из клуба как раз за стремление к излишней самостоятельности?

Последние капли. Или нет?

Совсем плохо стало после игры с «Борнмутом», в котором «Челси» проиграл 0:4. Незадолго до этой игры была информация, что Сарри решил разрядить атмосферу в команде и провёл примирительный разговор. Не помогло.

После той самой игры Сарри был настолько недоволен игрой подопечных, что не поехал с командой в одном автобусе. На выходе со стадиона его подловили болельщики.

— Ты должен уйти в отставку, это ужасно! — крикнул один из фанатов. — Ты что-то говорил о мотивации, может, ты просто неправильно их используешь? Это было худшее выступление!

Сарри мимо не прошёл, но не нашёл ничего лучше, чтобы попросить прощения за результат. Он признал, что болельщик полностью прав.

Сарри теряет контроль над ситуацией. Добавьте к этому его собственное недовольство тем, что клуб так и не нашёл замену Сеску Фабрегаса, о чём итальянец просил публично. Как назло, пока не проявляет себя Игуаин, подписанный взамен Альваро Мораты.

«Челси» уже покинул топ-4 и подпустил к себе вплотную набравший ход «МЮ». С ним же скоро играть в Кубке Англии. До матча, правда, осталось более двух недель — к тому времени курительную комнату на «Стэмфорд Бридж» могут уже и закрыть.