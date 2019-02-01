10 клубов, которые круто анонсировали трансферы этой зимой

В 2019 году именно так нужно представлять новичков.

Нападающий Крауч вернулся в АПЛ в 38 лет. Форвард многим запомнился благодаря празднованию гола в стиле робота, поэтому «Бёрнли» именно так представил новичка.

Польский «Лех» загадал для своих болельщиков головоломку. Нужно было сложить 13 букв, чтобы получилось имя экс-нападающего ЦСКА.

3. Альваро Мората, «Атлетико»

Испанский клуб ухватился за то, что нападающий в детстве занимался в школе «Атлетико» и симпатизировал этому клубу. Однако не играл за него на профессиональном уровне. Очень трогательное видео.

4. Фёдор Кудряшов, «Истанбул Башакшехир»

Забавную идею реализовал турецкий клуб, который лидирует в чемпионате. Столичная команда представила защитника под русскую песню «Калинка-малинка».

5. Марио Балотелли, «Марсель»

Скандальный нападающий перешёл в «Марсель» и забил в дебютном матче. В ролике с представлением итальянца три фаната бегут по городу, словно персонаж Супер Марио (прыгают по цветочкам из видео игры), а потом рисуют граффити с изображением футболиста.

6. Олег Данченко, «Енисей»

«Енисей» замыкает турнирную таблицу РПЛ, но это не мешает ему креативнее всех работать с социальными сетями. Даже под одного новичка делают несколько нестандартных заходов.

7. Сеск Фабрегас, «Монако»

У монегасков тоже дела идут скверно, но Фабрегаса представили нестандартно. Испанец ювелирно подобрал время для своего трансфера.

От имени «ПСЖ» трансфер Паредеса объявил его новый одноклубники Анхель ди Мария. Не «Енисей», конечно, но тоже неплохо.

9. Кристоффер Оллсон, «Краснодар»

У «быков» своя шведская традиция. Когда в команду пришёл Виктор Классон, то у него интервью брал соотечественник Андрес Гранквист. А в это трансферное окно в «Краснодаре» появился ещё один швед – Кристоффер Олссон. И теперь уже Виктор Классон выступил в качестве журналиста.

10. Диего Рейес, «Леганес»

Постарался «Леганес», запустивший три поста подряд.

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