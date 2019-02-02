Настоящая жена декабриста. Ракицкий перебрался в Санкт-Петербург не один

Один великий футболист говорил, что можно сменить машину, религию, жену, но не любимый футбольный клуб. Новобранец питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий думает немного иначе. После 16 лет, которые он провёл в системе «Шахтёра», Ярослав решил бросить вызов самому себе и попробовать свои силы в новом чемпионате.

А вот в личной жизни у защитника не намечается особых потрясений. Уже 14 лет он бок-о-бок шагает со своей женой Ольгой. Сама она признаётся, что, когда они познакомились, Ракицкий играл в третьей команде «Шахтёра», общими усилиями с трудом находили «на хлеб», а иногда жарили одно яйцо на двоих. Тогда им было по 16 лет, через четыре года они сыграли свадьбу. За последующие 10 лет Ярослав успел стать легендой «горняков» и провести 54 матча за сборную Украины.



Ольга Ракицкая — певица и автор песен. Её карьера началась с группы «МОЙГОРОД», которая изначально задумывалась как социальный проект поддержки жителей восточных областей Украины. Вскоре девушка дошла до финала одного из песенных конкурсов Украины, а затем взяла перерыв в связи с беременностью. После долгого отсутствия на сцене Ольга выпустила клип на новый сингл, в котором снялись сам Ярослав и их маленькая дочь, которая появилась на свет 23 апреля 2017 года.