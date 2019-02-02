Говорят, «Зениту» нельзя брать игроков Бердыева. Это правда?

Направления Казань – Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону – Санкт-Петербург – едва ли не самые популярные на трансферной карте современной футбольной России. Причины понятны: «Зенит», имеющий соответствующие финансовые возможности, любит приобретать игроков, уже зарекомендовавших себя и адаптированных к нашему чемпионату. А в командах Курбана Бердыева таких футболистов, как правило, всегда хватает.



Проблема в том, что Бердыев – тренер определённой специализации. Его главное умение очень точно в декабре описал Сергей Семак: «Курбан Бекиевич всегда выжимает из игроков максимум». Однако это безусловное достоинство тренера нередко оборачивается проблемами для футболистов в случае, если они уходят в другие клубы.

Ведь Бердыев не столько выводит их на новый уровень, сколько помогает им демонстрировать сильные стороны и маскировать слабые. Всё это происходит в узкой тактической модели с уклоном на оборону – и нет никакой гарантии, что если условия изменятся (а «Зенит» чаще всего пытается играть в позиционную атаку), то в новых командах исполнители продолжат показывать такой же качественный футбол.



Чтобы не быть голословным, вспомним всех, кто переходил в «Зенит» прямиком от Бердыева.

Стоимость трансфера из «Рубина»: 7 млн евро.

В «Зените» (2007-2008): 64 матча, 10 голов.

Оценка трансфера: отрицательная.



Переехал в Санкт-Петербург после очень сильного сезона-2006. Вписал имя в историю «Зенита», выбив мяч с ленточки пустых ворот в «золотом» матче, но в целом трансфер нельзя назвать удачным, поскольку лидером команды не стал. В 2009-м вернулся в «Рубин» — и снова засверкал, сходу помог завоевать казанцам второе золото, забил 16 голов и был признан лучшим футболистом чемпионата России.

Стоимость трансфера из «Рубина»: 12 млн евро.

В «Зените» (2010-2014): 81 матч, 17 голов.

Оценка трансфера: отрицательная.



Был одним из героев чемпионского состава «Рубина» 2008 и 2009 годов. С «Зенитом» тоже взял два золота, но резко просел в плане результативности, а потом сел на скамейку и превратился в героя анекдотов. Впоследствии сам называл петербургский период неудачным и признавал, что Бердыев – единственный тренер, с которым ему удаётся эффективно сотрудничать.

Курбан Бердыев и Александр Бухаров Фото: РИА Новости

Сергей Семак

Стоимость трансфера из «Рубина»: 2 млн евро.

В «Зените» (2010-2013): 72 матча, 13 голов.

Оценка трансфера трансфера: положительная



Моментально стал ключевым игроком «Зенита», только этот пример немного выбивается за рамки, поскольку Семак переехал в Санкт-Петербург уже в статусе умного и очень опытного футболиста, способного адаптироваться ко всему. Показывал высочайший класс в любой российской команде, где бы ни играл.

Саломон Рондон

Стоимость трансфера из «Рубина»: 18 млн евро.

В «Зените» (2014-2015): 58 матчей, 28 голов.

Оценка трансфера: нейтральная.



С одной стороны, продемонстрировал в среднем неплохую результативность. С другой, почти не забивал серьёзным соперникам в статусных матчах, а с приходом Дзюбы сел на лавку. Продан в «Вест Бромвич» почти без финансовых потерь (за 17 млн евро), но чисто с игровой точки зрения трансфер оправдал себя в лучшем случае наполовину.

Стоимость трансфера из «Рубина»: 8 млн евро.

В «Зените» (2013-2016): 14 матчей, 1 гол.

Оценка трансфера: отрицательная.



Футболист высокого класса, что доказал за пять лет в «Рубине». Проблема в том, что «Зенит» сам так и не понял, зачем приобретал аргентинского защитника. Как только Кришито восстановился от травмы, Ансальди сел в запас, а потом начал скитаться по арендам.

Стоимость трансфера из «Рубина»: бесплатно.

В «Зените» (2014-2018): 58 матчей, 3 гола.

Оценка трансфера: отрицательная.



Стал в Санкт-Петербурге игроком обоймы, но не более. На новый уровень не вышел. Ближе к середине контракта стал проигрывать конкуренцию и сидеть на скамейке, а потом пришлось дважды уехать в аренду, пока договор с «Зенитом» не истёк.

Александр Рязанцев Фото: РИА Новости

Стоимость трансфера из «Ростова»: 8 млн рублей.

В «Зените» (2016 – н.в.): 9 матчей.

Оценка трансфера: отрицательная.



Переходил в «Зенит» в статусе кандидата в основной состав сборной России. Сразу же потерял практику и за два года лишился всех своих качеств. Сейчас отчаянно пытается их вернуть в других командах.

Стоимость трансфера из «Ростова»: 8 млн евро.

В «Зените» (2017 – н.в.): 43 матча, 1 гол.

Оценка трансфера: отрицательная.



Демонстрировал отличный уровень в «Ростове», в том числе и в Лиге чемпионов, в результате чего в Санкт-Петербурге восхитились и выложили за него солидную сумму. Сегодня, скорее всего, жалеют: если при Манчини словенец играл часто, то в нынешнем сезоне при Семаке раз за разом остаётся в резерве.

Стоимость трансфера из «Ростова»: 2 млн евро.

В «Зените» (2017-2018): 10 матчей.

Оценка трансфера: отрицательная.



Даже по периоду в «Ростове» было понятно, что Терентьев – футболист среднего по меркам чемпионата России уровня, способный грамотно выполнить тактические задачи, если они поставлены перед ним не в огромном объёме. Для чемпионских команд его мастерства может уже и не хватить. В «Зените» это, собственно, почти сразу и поняли.

Стоимость трансфера из «Ростова»: бесплатно.

В «Зените» (2017-2018): 31 матч, 3 гола.

Оценка трансфера: отрицательная.



Его игрой за «Ростов» в еврокубках хотелось любоваться. Казалось, созрел для переезда в Европу. Но перешёл в «Зенит» — и при Манчини померк. Впрочем, как и вся команда. Сейчас пытается вновь обрести себя у Бердыева, но уже в «Рубине».

Дмитрий Полоз Фото: РИА Новости

Стоимость трансфера из «Ростова»: бесплатно.

В «Зените» (2017 – н.в.): 14 матчей, 1 гол.

Оценка трансфера: нейтральная.



Если прошлый год в «Зените» для эквадорца стал однозначно провальным, поскольку Манчини вообще не выпускал его на поле, то в новом сезоне выставлять оценку пока нельзя. Поначалу был лидером команды Семака, но уже на старте чемпионата, к сожалению, получил тяжелейшую травму.

Стоимость трансфера из «Ростова»: бесплатно.

В «Зените» (2017 – н.в.): 63 матча, 13 голов.

Оценка трансфера: положительная.



Один из немногих, кто действительно пришёлся ко двору в «Зените» и не потерял в уровне. Выходит в большинстве матчей, обеспечивает тактическую вариативность, забивает, исправно попадает в сборную.

Стоимость трансфера из «Рубина»: 3,3 млн евро.

В «Зените» (2018 – н.в.): 13 матчей.

Оценка трансфера: отрицательная.



Проходил огранку у многих тренеров, и полностью «продуктом Бердыева» его назвать нельзя. Но в «Зените» тоже не закрепился.

Сергей Семак и Магомед Оздоев Фото: РИА Новости

Стоимость трансфера из «Рубина»: 4,5 млн евро.

В «Зените» (2018 – н.в.): 19 матчей.

Оценка трансфера: отрицательная.



Должен был стать наследником Жиркова на левом фланге обороны, но играет слабее, чем в «Рубине». Поэтому сейчас «Зенит» активно ищет нового защитника.

Резюме

Лишь два трансфера из 14 полностью себя оправдали со спортивной точки зрения. Но как Семак (в первую очередь), так и Ерохин успели здорово проявить себя в Премьер-Лиге и при других тренерах.



Азмун же – футболист со специфическим набором качеств, который всю клубную карьеру провёл рядом с одним и тем же человеком. Он сбегал из «Рубина» в «Ростов», чтобы поработать с Бердыевым, затем возвращался за ним в Казань по первому же зову. И даже сложно представить, что его союз с любимым специалистом распадётся.



А если и распадётся – каким футболистом Сердар станет в Санкт-Петербурге? Тенденция больно грустная.