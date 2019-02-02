Катар – футбольная страна. А вы сомневались?

Сборная Катара обыграла Японию и стала обладателем Кубка Азии



В финальном матче Кубка Азии встречались сборные Японии и Катара. Встреча национальных команд состоялась на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби и завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной Катара.



На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Катара Альмоэз Абдулла. Второй гол в ворота японской национальной команды отправил полузащитник Абдулазиз Хатем. На 69-й минуте форвард Такуми Минамино забил единственный гол сборной Японии в этой встрече. На 83-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота японской команды, который успешно реализовал нападающий Акрам Афиф.



Таким образом, сборная Катара стала обладателем Кубка Азии, а национальная команда Японии стала вице-чемпионом турнира.

«Зенит» объявил о переходе Барриоса



«Зенит» подтвердил переход колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса из «Боки Хуниорс». 25-летний хавбек прибыл в расположение питерского клуба в Мурсию. Колумбиец подписал с российским клубом контракт на 4,5 года.

Вильмар Энрике Барриос Теран родился 16 октября 1993 года в Картахене, Колумбия. Воспитанник клуба «Депортес Толима» дебютировал в основном составе 24 февраля 2013-го. В общей сложности за клуб из Ибаге полузащитник провёл 106 матчей и забил 3 мяча.



Летом 2015-го Барриос перешёл в аргентинский «Бока Хуниорс». В составе нового клуба Барриос дважды становился чемпионом Аргентины и доходил до финала Кубка Либертадорес. В составе «Боки» полузащитник провёл 66 матчей и забил один мяч.



На счету футболиста — девять игр в составе национальной сборной Колумбии, три из которых состоялись в рамках чемпионата мира в России.



Ранее сообщалось, что «Зенит» увеличил трансферное предложение по Барриосу до € 15 млн плюс € 2 млн.

Барриос заменит Паредеса в «Зените». Кто это такой Он уже знаком с Россией.

«Зенит» объявил о переходе Азмуна из «Рубина»



Форвард Сердар Азмун продолжит карьеру в «Зените». О переходе форварда сообщили пресс-службы обеих клубов. Соглашение с Азмуном рассчитано на 3,5 года.



Сердар Азмун родился 1 января 1995 года в иранском городе Гомбеде-Кавус. В 15 лет Азмун стал игроком исфаханского «Сепахана», выступающего в Иранской Про-лиге, высшем дивизионе страны.



В декабре 2012 года нападающий перешел в казанский «Рубин», где отыграл полтора сезона. В феврале 2015-го форвард был арендован «Ростовом», вместе с которым в сезоне-2015/16 завоевал серебряные медали чемпионата страны. В прошлом сезоне Сердар Азмун вслед за Курбаном Бердыевым вернулся в «Рубин».



За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола.



Кроме того, на счету Азмуна — 46 игр и 28 забитых мячей в составе национальной сборной Ирана.

Азмун переходит в «Зенит». Зачем этот трансфер Семаку и Бердыеву? Иранец будет забивать вместо Кокорина.

Пилипчук стал главным тренером минского «Динамо»



Бывший тренер московского «Спартака» и грозненского «Ахмата» Роман Пилипчук возглавил минское «Динамо», сообщает пресс-служба белорусской команды на официальной странице в «Твиттере». Состав тренерского штаба 51-летнего украинского специалиста будет объявлен позже.



В 2016 году специалист входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в московском «Спартаке», а позже — в штаб итальянского наставника Массимо Карреры. 3 мая 2018 года заявил об уходе из «Спартака» и желании возобновить самостоятельную работу. В сезоне-2018/19 работал в тренерском штабе грозненского «Ахмата» помощником Рашида Рахимова.



Минское «Динамо» по итогам прошлого сезона заняло третье место в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

В Тверской суд поступило ходатайство о продлении ареста Кокорина и Мамаева



В Тверской суд Москвы поступило ходатайство о продлении ареста полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина. Рассмотрение ходатайства назначено на 6 февраля в 12:00, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.



Ранее Тверской суд Москвы продлил арест Кокорина и Мамаева. Футболисты были арестованы за участие в двух нападениям в Москве 8 октября 2018 года. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения. Срок содержания под стражей истекает 8 февраля.



Братья Кокорины, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий пребывают под стражей за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года. В качестве меры пресечения суд избрал для них заключение под стражу на два месяца. Позже арест был продлён ещё на два месяца, до 8 февраля.

Матч 19-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» состоится 10 марта



Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала календарь на март. Матч 19-го тура РПЛ между московскими «Динамо» и «Спартаком» состоится 10 марта. Эта встреча станет первой, которая будет проведена на реконструированном стадионе «Динамо».

«Реал» и «Барселона» встретятся в полуфинале Кубка Испании



По итогам жеребьёвки полуфиналов Кубка Испании встретятся следующие пары:



«Бетис» – «Валенсия»

«Барселона» – «Реал»



Первые полуфинальные матчи Кубка Испании состоятся 6 февраля. Ответные встречи пройдут 27 февраля.



Трофей будет разыгран в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса» «Бенито Вильямарин». Для арены это станет первым финалом Кубка Испании. При этом для города это уже четвёртая игра в решающей стадии турнира.



«Реал» на пути к полуфинале победил «Мелилью», «Леганес» и «Жирону». В свою очередь «Барселона» на предыдущих стадиях турнира прошла «Культураль Леонеса», «Леванте» и «Севилью».