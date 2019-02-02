«Тоттенхэм» совершил первый трансфер. 22-летний француз на пути в Лондон»

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«Болельщики «Милана» следят за их новичком Пёнтеком»

«Болельщики «Реала» смотрят, как «Барса» покупает хороших игроков. «Давай, сделай что-нибудь», — призывают они Флорентино Переса.

«Тоттенхэм» совершил первый трансфер в последний день трансферного окна. 22-летний француз на пути в Лондон».

«Почеттино смотрит на новых игроков «Тоттенхэма».

«Лучшее фото последнего дня трансферного окна».

«10 лет в АПЛ».

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«Сарри: Гонсало, там есть пять пицц».

«Вы когда-нибудь смотрели на что-то и не понимали, как это там оказалось?».