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«Леванте» — «Хетафе». 02 февраля. Прямая трансляция
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В Европе закрылось трансферное окно – итоги, мемы, фото

Главные трансферные темы зимы – в мемах
«Чемпионат»
Фото: twitter.com/TrollFootball
«Тоттенхэм» совершил первый трансфер. 22-летний француз на пути в Лондон»
Главные трансферные темы зимы – в мемах.
Футбол

«Болельщики «Арсенала» прямо сейчас. Официально: «Арсенал» подписал Суареса из «Барселоны». Это Денис Суарес!»

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«Тоттенхэм» совершил первый трансфер в последний день трансферного окна. 22-летний француз на пути в Лондон».

«Почеттино смотрит на новых игроков «Тоттенхэма».

«Лучшее фото последнего дня трансферного окна».

«10 лет в АПЛ».

«Феллайни покинул «МЮ»!»

«Сарри: Гонсало, там есть пять пицц».

«Вы когда-нибудь смотрели на что-то и не понимали, как это там оказалось?».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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