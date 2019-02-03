Фабрика звёзд. Почему Бундеслига массово принимает молодёжь из Англии

На днях в Дюссельдорфе прошёл спортивный бизнес-форум SPOBIS, на котором Маттиас Заммер безжалостным бульдозером раскатывал немецкий футбол в нынешнем его состоянии. Бывший спортивный директор «Баварии» и Немецкого футбольного союза попытался максимально противостоять коллегам, выступавшим перед ним — Кристиану Хайделю из «Шальке-04», Михаэлю Преецу из «Герты» и Фреди Бобичу из «Айнтрахта». Клубные менеджеры, как им и полагается, с довольными лицами рассказывали, как в футбольной Германии всё замечательно. И им есть чем хвастать: «Шальке-04», «Герта» и «Айнтрахт» являются одними из самых финансово успешных клубов страны последних лет, хотя в Берлине и Франкфурте ещё недавно были проблемы с деньгами. Грамотная селекционная работа, по словам Хайделя, Прееца и Бобича, позволила их клубам устроиться достаточно комфортно.

По мнению Заммера, это ложное ощущение комфорта, клубы довольствуются слишком малым. «Мы утратили собственную идентичность», — гремит 51-летний мужчина, чью рыжину наконец начали трогать седые пятна в бороде. «Немецкий футбол всегда славился выигрышным менталитетом: никогда не сдаваться. Идентичность очень важна», — настаивает он.



Заммер делит проблему на две составляющие. Первая — игровая, и здесь чемпион Европы 1996 года почти не скрывает раздражения влиянием Хосепа Гвардиолы, с которым он сам работал в «Баварии». Заммер утверждает, что изыски игры для немцев стали важнее результата, что привело к потере влияния на уровнях клубов и сборных: «Гвардиола — важный человек, но, при всём уважении к нему, нет оснований копированию без разума». Справедливое замечание: за годы Пепа в «Баварии» Германия, с одной стороны, стала больше смотреть на поле, а не на табло (это дискуссионный момент), а с другой — чётко поделилась на тех, кто пытается копировать стиль, и тех, кто пытается его разрушать (это точно плохо, лига и сборная на последнем чемпионате мира сильно от этого пострадали).

Вторая составляющая проблемы, описанной Заммером, относится к действиям менеджеров, которые слишком нацелены на оптимизацию своих расходов, потому больше доверяют дешёвым покупкам, чем попыткам воспитать талантливых игроков, которые могут не окупиться. Германия стала главным приютом для молодых футболистов из английских больших клубов — за одно зимнее трансферное окно в Бундеслигу перебрались Рабби Матондо (18 лет, из «Ман Сити» в «Шальке») и чемпион мира до 17 лет Эмиль Смит Роу (из «Арсенала» в «РБ Лейпциг»). 18-летний Каллум Хадсон-Одои в январе был близок к переезду из «Челси» в «Баварию» (и в итоге почти наверняка окажется в Мюнхене), а летом из Англии в Германию отправились Рис Нельсон (в «Хоффенхайм») и Джавайро Дилросун (в «Герту»).

Наступила эра скаутов. Теперь они важнее для клубов, чем главные тренеры 2019-й меняет приоритеты: в Football Manager играют все.

За несколько недель до форума в Дюссельдорфе Джейдон Санчо даёт интервью немецким журналистам на сборе дортмундской «Боруссии» в Марбелье. «Я не звезда», — поправляет юный англичанин, когда его спрашивают, как он обживается в звёздном статусе. Это верно: Санчо проводит потрясающий сезон, но мы ещё не видели, как он реагирует на спады — вот что отличает действительно звёздного игрока от просто классного. Тем не менее нельзя отрицать, что статус Джейдона за последний год изменился даже сильнее, чем трансферная стоимость, которая выросла в 10 раз.



Будет неверным упрощением сказать, что молодые игроки из английских клубов массово поехали в Бундеслигу только под впечатлением от взлёта Санчо. Это не так. В Англии их рост задерживает ожесточённая внутренняя конкуренция топ-клубов за трофеи, которая заставляет делать ставку на опытных игроков. «Если они проявят необходимое терпение, то могут оставаться. Если будут нетерпеливы — придётся уйти», — говорит тот же Гвардиола о молодых игроках «Манчестер Сити».



Проявлять же терпение почти бессмысленно: дело не в том, что шанс не придёт, а в том, что на континенте есть целая лига, которая способна довести тебя до готовности. Если посмотреть, какие парни переезжают из Англии в Германию и выстреливают там, то это будет почти один и тот же игровой профиль — склонные к действиям в полуфлангах, врываниям между крайним и центральным защитником и смещениям к центру, резкие футболисты с быстрыми мышечными волокнами (рывки быстрее, но расход энергии выше, а значит нужно больше времени на регенерацию). На сборе в Марбелье у Санчо спрашивают, какой элемент игры ему нравится больше всего, и это единственный вопрос, где над ответом он не думает. «Дриблинг!» — выпаливает Санчо.

В Германии он может наслаждаться этим умением. Его последователи, переехавшие вслед за Санчо, занимаются или будут заниматься тем же самым.



И это возвращает нас к словам Заммера. Его критика с организационной точки зрения понятна: когда и объективные топы («Бавария», «Боруссия»), и клубы второй волны («Шальке»), и середняки («Герта»), и пластиковые клубы, поставившие на собственные ресурсы («Хоффенхайм», «РБ Лейпциг») выходят на английский рынок, игнорируя внутреннюю селекцию, это становится проблемой. Объективность критики с игровой точки зрения заключается в том, что Бундеслига упёрлась в один шаблон игры, где каждый старается не забрать у соперника мяч в играх равных команд, а против топов все с удовольствием закрываются. В условиях роботизировавшейся игры такие резкие футболисты, как Санчо, Нельсон и даже копеечный по нынешним меркам Дилросун, не могут не определять разницу. Безусловно, все из них талантливы, но игровая дисфункция чемпионата Германии гораздо быстрее позволяет им а) сделать себе имя; б) набрать бешеную уверенность в своих силах.

Следите за «Баварией» в ближайшие полгода. Это будет время больших изменений Тотальный разбор ситуации в Мюнхене.

Это видно на примере Санчо: его игровой прогресс сильно уступает тому, как за год он добавил в непоколебимости на поле. Да, он ещё не звезда, но Бундеслига, с её стандартными защитниками, стандартными схемами и стандартным желанием не потерять мяч после перехвата, сделает его звездой.

Новый Дортмунд — самая лютая команда Европы на старте сезона Не останавливайте эту машину.

И как раз об этом говорит Заммер, отрицающий лозунг «Наша звезда — сама команда». Самопровозглашённый главный скептик Бундеслиги видит это совершенно иначе: лучшие команды состоят из игроков с лучшими выдающимися индивидуальными навыками.