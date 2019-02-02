Игуаин забил первые голы за «Челси». Он не такой уж и толстый

Болельщики сменялись над Гонсало Игуаином после первого матча аргентинского новичка «Челси» в Премьер-Лиге. Нападающий, которого так просил главный тренер Маурицио Сарри, собрал смешную статистику в позорном матче с «Борнмутом» (0:4). Игуаин ни разу не пробил по воротам и не создал ни одного момента для партнёров. Более кошмарного дебюта представить себе невозможно. В «Твиттере» жёстко шутили над формой аргентинца, заменённого «Миланом» на молодого Кшиштофа Пёнтека.

«Сейчас Игуаин находится не в лучшем физическом состоянии, – признал Сарри. – Он провёл всего несколько матчей за последние 45 дней. Это связано с травмой спины, беспокоящей его, и трансферным рынком. Гонсало необходимо набирать форму, мы знаем, на что он способен».

«Сарри, иди сюда!». У тренера «Челси» проблемы Такими темпами скоро заговорят про пятку Игуаина.

Если бы Игуаин показал такую же статистику в матче на «Стэмфорд Бридж» с аутсайдером АПЛ «Хаддерсфилдом», потерпевшим 10 поражений в 11 последних турах, фанаты, наверное, съели бы его живьём вместе с тренером на выходе со стадиона. Но теперь Гонсало с Сарри могут выдохнуть: есть первые голы новичка за «Челси»! Аргентинец забил уже вторым ударом по воротам на 16-й минуте. Эту атаку украсила и тонкая передача от Н’Голо Канте. Жаль только, что гол нападающего не состоялся после его первого удара, ведь тогда это была бы ещё более интересная история. На ударную позицию его выводил классным пасом из глубины Жоржиньо, которого обвиняют в том, что он вообще не делает голевых передач.

«Хаддерсфилд» играл на равных с «Челси» до гола Игуаина. В оставшееся время команда Сарри спокойно контролировала игру. Дубль оформил критикуемый тренером Эден Азар, а потом второй мяч за синих забил и сам аргентинец. Прекрасным ударом под перекладину из-за штрафной. Игуаин в целом неплохо двигался, включался в прессинг, а всего пробил шесть раз по воротам соперника. Он не кажется таким уж тяжеловесным.



В следующем туре (10 февраля) «Челси» играет в гостях с «Манчестер Сити». После гола в таком большом матче все точно забудут про вес Игуаина.