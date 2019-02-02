Чалов и Абель вняли пожеланию Гончаренко

У ЦСКА остались в Испании только «домашние» матчи

На официальном уровне трудно себе представить, чтобы команда пришла на игру пешком. А в межсезонье – пожалуйста. Только первый матч второго испанского сбора «армейцы» провели «на выезде» — в Ла-Манге. Остальные три сыграют «дома». В контексте Кампоамора, где москвичам уже каждый пригорок гольф-полей до боли (в прямом смысле) знаком, это определение не выглядит преувеличением. Дистанцию от жилого комплекса до тренировочного поля большинство игроков преодолели неспешным шагом минут за пять. «Гости», норвежский «Сарпсборг», прибыли на игру более традиционным способом – на автобусе.

Фернандес получил передышку, Ефремов – шанс

От привычного для зимы варианта условная основа красно-синих отличалась одной позицией – справа в защите. Болельщики привыкли, что неутомимый Фернандес играет всегда – за исключением тех случаев, когда делать этого не может физически. Но даже такой выносливый боец иногда нуждается в передышке. Виктор Гончаренко это лучше кого бы то ни было понимает, и дал её Марио в субботу. Шанс показать себя на фоне команды-сенсации Лиги Европы получил Ефремов, хорошо проявляющий себя на тренировках.

Русский вратарь норвежцев остался вне игры

Определённой пикантности встрече придавало наличие в рядах «Сарпсборга» русского вратаря, воспитанника «Зенита» Александра Васютина. В Питере у высокого блондина было объективно мало шансов выбиться не то что на первые – даже на вторые роли. Зато в Норвегии он быстро стал основным. Почему тренер не поставил Васютина против соотечественников – загадка. Но уж в спарринге-то с «Зенитом» 8-го числа наверняка даст возможность показать себя, не имеет морального права не дать.

Чалов и Абель вышли в лучшие бомбардиры межсезонья

В прошлых спаррингах москвичи проявили удивительное разнообразие – ни разу не повторились в авторстве голов. В соответствии с новой тенденцией начался и матч с «Сарпсборгом»: Влашич на сборах отличился впервые. Вклад Чалова в результативную атаку измерился удобным последним пасом.

Но не зря главный тренер после «Норшелланна» выразил пожелание видеть больше голов от штатных голеадоров. Первым его начал выполнять, естественно, лучший бомбардир. Ещё в первом тайме Чалов вышел в лидеры межсезонного зачёта.

Гончаренко: надеюсь, что нападающие ЦСКА будут забивать не по одному голу

Эрнандес последовал примеру молодого сослуживца после перерыва, реализовав тонкую, выверенную передачу Влашича. И практически тут же покинул газон с чувством выполненного долга. Как и Чалов. Заканчивал матч ЦСКА с более легковесной парой впереди: Сигурдссон – Нисимура.

Три забили – три пропустили

Если в созидательном отношении игра вице-чемпиону России более-менее удалась, то в разрушительном – нет. Норвежцы чересчур часто проникали на убойные позиции, и если первый гол соперника местные рефери отменили (офсайд), то два следующих – засчитали. Оба были забиты с близкого расстояния, из зоны ответственности центральных защитников. Впрочем, недоработали тут не только стопперы – налицо цепь ошибок. Разумеется, от внимания Виктора Гончаренко ничего не ускользнуло – в перерыве он, похоже, строго поговорил с командой.

Внушение возымело действие: «армейцы» заиграли собраннее, внимательнее, злее. Но всё-таки побывали, пусть и недолго, в роли отстающих – впервые в 2019 году. Уж насколько большой и прыгучий парень Родриго, а «воздух» долговязому центрфорварду норвежцев проиграл.

Дзагоев и Сигурдссон вернулись в игру

Судя по многочисленным сообщениям в соцсетях и комментариях, болельщиков не на шутку встревожило отсутствие Дзагоева в игре с датчанами. На самом деле придавать серьёзное значение таким вещам на сборах примерно в девяти из десяти случаев не стоит. Микротравмы под нагрузками – обыденная вещь. Вот и Алан на «больничном» не задержался – в пятницу возобновил работу в группе, а в субботу вышел на замену. Одновременно с Сигурдссоном, некоторое время также работавшим с ограничениями. Судя по движению, инициативности, последствия токсикоинфекции Арнора больше не беспокоят. И это, пожалуй, лучшие новости дня для ЦСКА.

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