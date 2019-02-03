В «Зенит» приехал лучший опорник мира. После Канте

«ПСЖ» встал на защиту Неймара после опроса, в котором его признали провокатором
«ПСЖ» на официальном сайте опубликовал заявления в связи с опросом одного из французских медиа, в котором респонденты признали, что нападающий Неймар провоцирует защитников на грубую игру.
«В эту субботу был проведён невероятный опрос, который показал, что 84% французов и 78% футбольных фанатов считают, что Неймар «слишком часто подвергает себя опасности, провоцируя защитников соперника».
Другими словами, даже если в этом опросе не используются именно такие слова, эффектная игра бразильца будет восприниматься как «провокация», которая иногда оправдывает «наказание» вплоть до травмы.
Но кем мечтают стать дети и все любители футбола — Неймаром или одним из его последних оппонентов? Если продолжить логическую цепочку, разве Пеле, Джордж Бест, Йохан Круифф, Марадона, Роналдо и другие великие игроки делали «слишком много»?
Прекратите проводить эти псевдоопросы, которые могут привести только к тому, что из нашего чемпионата исчезнут величайшие гении футбола», — говорится в заявлении парижского клуба.
Дубль Месси спас «Барселону» от поражения в матче с «Валенсией»
«Барселона» в матче 22-го тура испанской Примеры сыграла вничью с «Валенсией». Встреча, проходившая на «Камп Ноу», завершился со счётом 2:2.
На 24-й минуте отличился Кевин Гамейро, реализовавший выход один на один. Через восемь минут Даниэль Парехо реализовал пенальти и удвоил преимущество гостей. Хозяева незадолго до перерыва отыграли один мяч — Лионель Месси реализовал пенальти. После перерыва капитан «Барселоны» сравнял счёт, точно пробив от линии штрафной.
В составе «Валенсии» все 90 минут на поле провёл российский форвард Денис Черышев. Россиянин в первом тайме попал в штангу ворот соперника.
«Барселона» после 22 туров с 50 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая идущего вторым «Атлетико» на 6 очков. Мадридский клуб завтра, 3 января, сыграет в гостях с «Бетисом». «Валенсия» после этой ничьей набрала 30 очков. «Летучие мыши» располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице.
Головин забил во втором матче подряд за «Монако»
Россиянин Александр Головин забил второй мяч после перехода из ЦСКА в «Монако». Россиянин на 15-й минуте открыл счёт в матче 23-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой». Ассистировал Головину Желсон Мартинш.
Головин забивает за «Монако» во втором матче подряд. Свой дебютный мяч за «Монако» российский полузащитник забил в матче Кубка французской лиги с «Генгамом» (2:2), который состоялся 29 января.
«Монако» после 22 туров с 15 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Тулуза» с 26 очками занимает 13-ю позицию.
«Витесс» Слуцкого на 93-й минуте упустил победу в матче с «Херенвеном»
В матче 20-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, принимал «Херенвен». Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 2:2.
Автором первого гола стал полузащитник «Херенвена» Михел Влап, отличившийся на 14-й минуте. В середине первого тайма счёт сравнял хавбек «Витесса» Али Мухтар. В начале второй половины нападающий Брайан Линссен вывел команду Слуцкого вперёд. Ничью «Херенвену» принёс форвард Сэм Ламмерс, реализовав пенальти на 93-й минуте.
Напомним, в прошлом туре «Витесс» потерпел поражение в выездном матче с «Фортуной», пропустив на 92-й минуте.
«Витесс», набрав 30 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Херенвен» (22) — 11-е.
Аргентинский журналист: Барриос — второй-третий опорник в мире, лучший — Канте
Аргентинский журналист ESPN Мартин Альварес прокомментировал переход колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса из «Боки Хуниорс» в «Зенит».
«Барриоса знаю хорошо. Очень сильный игрок. Невысокий, похож на Канте. Барриос и сам упоминал, что подражает ему. Француз, наверное, лучший в мире футболист такого плана. Барриос — второй-третий. Но это не замена Паредесу.
Он останавливает всех соперников. Даже боюсь представить, сколько атак на ворота «Боки» он заблокировал. Просто кошмар! Барриос на поле буквально везде. Столько бегать нереально», — сказал Альварес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
«Зенит» объявил о переходе Барриоса из «Боки Хуниорс» 1 февраля. Колумбиец уже присоединился к российскому клубу на сборах в Испании.
Скоулз: Погба потерял уважение к Моуринью
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением об игре хавбека «красных дьяволов» Поля Погба после отставки Жозе Моуринью.
«Мне кажется, тут всё зависит от игрока. Я был одним из главных критиков Погба, но ненавидел это делать. Просто я играл вместе с ним и видел, какой у него талант.
В первой половине нынешнего сезона и всю прошлую кампанию Поль играл только за себя. Думаю, он потерял всякое уважение к Моуринью, но в этом я с ним абсолютно не согласен.
Теперь Погба играет с умом и использует качества, которыми обладает. В последних 8—10 матчах можно было видеть, какой он игрок», — сказал Скоулз в эфире BBC Radio 5 Live.
Джо Коул: Азар — лучший футболист в истории «Челси»
Бывший футболист лондонского «Челси» Джо Коул, в настоящий момент работающий тренером в академии клуба, оценил уровень нападающего синих Эдена Азара.
«Когда Азар только пришёл в «Челси», я сказал, что он, возможно, лучший игрок в истории клуба, и я по-прежнему так считаю. Мне довелось поиграть со многими великолепными футболистами, но Эден — лучший из них. Игрок топ-класса, лучший в Премьер-лиге. Очень важно, что «Челси» продолжает его удерживать», — приводит слова Коула Mirror.
Азар выступает за «Челси» с 2012 года. За это время бельгиец завоевал с клубом пять трофеев, среди которых два трофея Премьер-лиги, Кубок лиги, Кубок Англии и Лига Европы. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 23 матчах чемпионата Англии, на его счету 10 мячей и 10 результативных передач.