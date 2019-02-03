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Барриос в «Зените», Головин забивает за «Монако», Месси спасает «Барселону»

Вилмар Барриос. Первый день в «Зените»
«Чемпионат»
Фото: fc-zenit.ru
В «Зенит» приехал лучший опорник мира. После Канте
А вы что думаете? Топ-трансфер питерцев, голевая серия Головина и другие события первой субботы февраля — в обзоре футбольных новостей.
Футбол

«ПСЖ» встал на защиту Неймара после опроса, в котором его признали провокатором

«ПСЖ» на официальном сайте опубликовал заявления в связи с опросом одного из французских медиа, в котором респонденты признали, что нападающий Неймар провоцирует защитников на грубую игру.

«В эту субботу был проведён невероятный опрос, который показал, что 84% французов и 78% футбольных фанатов считают, что Неймар «слишком часто подвергает себя опасности, провоцируя защитников соперника».

Другими словами, даже если в этом опросе не используются именно такие слова, эффектная игра бразильца будет восприниматься как «провокация», которая иногда оправдывает «наказание» вплоть до травмы.

Но кем мечтают стать дети и все любители футбола — Неймаром или одним из его последних оппонентов? Если продолжить логическую цепочку, разве Пеле, Джордж Бест, Йохан Круифф, Марадона, Роналдо и другие великие игроки делали «слишком много»?

Прекратите проводить эти псевдоопросы, которые могут привести только к тому, что из нашего чемпионата исчезнут величайшие гении футбола», — говорится в заявлении парижского клуба.

Дубль Месси спас «Барселону» от поражения в матче с «Валенсией»

«Барселона» в матче 22-го тура испанской Примеры сыграла вничью с «Валенсией». Встреча, проходившая на «Камп Ноу», завершился со счётом 2:2.

На 24-й минуте отличился Кевин Гамейро, реализовавший выход один на один. Через восемь минут Даниэль Парехо реализовал пенальти и удвоил преимущество гостей. Хозяева незадолго до перерыва отыграли один мяч — Лионель Месси реализовал пенальти. После перерыва капитан «Барселоны» сравнял счёт, точно пробив от линии штрафной.

В составе «Валенсии» все 90 минут на поле провёл российский форвард Денис Черышев. Россиянин в первом тайме попал в штангу ворот соперника.

«Барселона» после 22 туров с 50 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая идущего вторым «Атлетико» на 6 очков. Мадридский клуб завтра, 3 января, сыграет в гостях с «Бетисом». «Валенсия» после этой ничьей набрала 30 очков. «Летучие мыши» располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице.

Испания - Примера. 22-й тур
02 февраля 2019, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
2:2
Валенсия
Валенсия
0:1 – Гамейро – 24, 0:2 – Парехо – 32 (пен), 1:2 – Месси – 39 (пен), 2:2 – Месси – 64
«Валенсия» с Черышевым остановила «Барселону». Несмотря на дубль Месси
Россиянин сыграл хорошо, а его команда прервала победную серию каталонцев.

Головин забил во втором матче подряд за «Монако»

Россиянин Александр Головин забил второй мяч после перехода из ЦСКА в «Монако». Россиянин на 15-й минуте открыл счёт в матче 23-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой». Ассистировал Головину Желсон Мартинш.

Головин забивает за «Монако» во втором матче подряд. Свой дебютный мяч за «Монако» российский полузащитник забил в матче Кубка французской лиги с «Генгамом» (2:2), который состоялся 29 января.

«Монако» после 22 туров с 15 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Тулуза» с 26 очками занимает 13-ю позицию.

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Монегаски вылетели из Кубка лиги.

«Витесс» Слуцкого на 93-й минуте упустил победу в матче с «Херенвеном»

В матче 20-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, принимал «Херенвен». Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал полузащитник «Херенвена» Михел Влап, отличившийся на 14-й минуте. В середине первого тайма счёт сравнял хавбек «Витесса» Али Мухтар. В начале второй половины нападающий Брайан Линссен вывел команду Слуцкого вперёд. Ничью «Херенвену» принёс форвард Сэм Ламмерс, реализовав пенальти на 93-й минуте.

Напомним, в прошлом туре «Витесс» потерпел поражение в выездном матче с «Фортуной», пропустив на 92-й минуте.

«Витесс», набрав 30 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Херенвен» (22) — 11-е.

Нидерланды - Эредивизия. 20-й тур
02 февраля 2019, суббота. 20:30 МСК
Витесс
Арнем
2:2
Херенвен
Херенвен
0:1 – Влап – 14, 1:1 – Мухтар – 24, 2:1 – Линссен – 58, 2:2 – Ламмерс – 90+3 (пен)

Аргентинский журналист: Барриос — второй-третий опорник в мире, лучший — Канте

Аргентинский журналист ESPN Мартин Альварес прокомментировал переход колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса из «Боки Хуниорс» в «Зенит».

«Барриоса знаю хорошо. Очень сильный игрок. Невысокий, похож на Канте. Барриос и сам упоминал, что подражает ему. Француз, наверное, лучший в мире футболист такого плана. Барриос — второй-третий. Но это не замена Паредесу.

Он останавливает всех соперников. Даже боюсь представить, сколько атак на ворота «Боки» он заблокировал. Просто кошмар! Барриос на поле буквально везде. Столько бегать нереально», — сказал Альварес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

«Зенит» объявил о переходе Барриоса из «Боки Хуниорс» 1 февраля. Колумбиец уже присоединился к российскому клубу на сборах в Испании.

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Барриос, уходя в «Зенит», раскритиковал «Бока Хуниорс».

Скоулз: Погба потерял уважение к Моуринью

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением об игре хавбека «красных дьяволов» Поля Погба после отставки Жозе Моуринью.

«Мне кажется, тут всё зависит от игрока. Я был одним из главных критиков Погба, но ненавидел это делать. Просто я играл вместе с ним и видел, какой у него талант.

В первой половине нынешнего сезона и всю прошлую кампанию Поль играл только за себя. Думаю, он потерял всякое уважение к Моуринью, но в этом я с ним абсолютно не согласен.

Теперь Погба играет с умом и использует качества, которыми обладает. В последних 8—10 матчах можно было видеть, какой он игрок», — сказал Скоулз в эфире BBC Radio 5 Live.

Джо Коул: Азар — лучший футболист в истории «Челси»

Бывший футболист лондонского «Челси» Джо Коул, в настоящий момент работающий тренером в академии клуба, оценил уровень нападающего синих Эдена Азара.

«Когда Азар только пришёл в «Челси», я сказал, что он, возможно, лучший игрок в истории клуба, и я по-прежнему так считаю. Мне довелось поиграть со многими великолепными футболистами, но Эден — лучший из них. Игрок топ-класса, лучший в Премьер-лиге. Очень важно, что «Челси» продолжает его удерживать», — приводит слова Коула Mirror.

Азар выступает за «Челси» с 2012 года. За это время бельгиец завоевал с клубом пять трофеев, среди которых два трофея Премьер-лиги, Кубок лиги, Кубок Англии и Лига Европы. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 23 матчах чемпионата Англии, на его счету 10 мячей и 10 результативных передач.

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