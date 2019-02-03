Непоротая молодежь. Почему сегодня «Спартак» так хорош

Осенью исполнявший обязанности главного тренера Рауль Рианчо отменил правило пятнадцати минут и целиком открыл для журналистов занятие «Спартака». Это был своеобразный камин-аут, потому что процесс выглядел странно.

Смущала даже не напряженная атмосфера – это как раз типичное состояние для команды с одновременно туманным прошлым, настоящим и будущим. Не так уж озадачивал и академичный темп, при котором половина игроков еще и простаивала, – все-таки на следующий день у «Спартака» был матч. Но по-настоящему ошеломляло, насколько недисциплинированно некоторые футболисты относились к моментам: вместо четкого завершающего удара мог последовать беззаботный тычок пяткой или разгильдяйский удар за оградительную сетку.

И ведь вряд ли кто-то мог отрицать, что в «Спартаке» собран сильный состав.

Линия атаки с Адриано и Зе Луишем была лучшей в РПЛ как минимум до прихода в «Зенит» Азмуна.

Центр обороны с Джикией, Кутеповым, Боккетти и Жиго (даже с учетом травмы француза) выделяется на общем фоне и сейчас.

Полузащита с целым набором мастеров от Зобнина и Фернандо до Еременко и Самедова тоже была чуть ли не самой звездной в лиге.

Зобнин: сезон можно спасти. Верю, что мы способны побороться даже за золото Лидер «Спартака» и сборной России – об отставке Карреры, тактике Рианчо и секрете успеха национальной команды на ЧМ-2018.

Но на занятии, открытом Рианчо, показалось, что голы и результат этой команде не очень-то нужны. Одна часть заслуженных профи просто не могла, другая – выглядела вальяжно, третья – ходила обиженно, а еще не набравшая силу молодежь двигалась в том же темпе и с закрытым ртом, опустив глаза в землю.

В итоге тренировочный процесс, еще и направленный на явно чуждую и неприятную игрокам стратегию, разваливался.

— Здесь мы их постоянно восстанавливаем. Я не понимаю – они в «Спартаке» работают как дети? – подтвердил тогда мои сомнения один из тренеров по физподготовке сборной России, театрально добавив. – Их показатели уже больше года – просто катастрофа!

При Кононове же, по первым впечатлениям, изменилось все: атмосфера, стиль, интенсивность и отношение к эпизодам. И дело здесь, как кажется не только в новом тренерском штабе, но и в конкуренции, обеспечиваемой своенравной молодежью.

Фото: «Чемпионат»

Шутки

В «Спартаке» произошел слом пропорций. На сбор в Турцию прилетели 33 человека, среди которых лишь 13 тренирующихся (да и то с натяжкой) можно назвать опытными футболистами. После ухода Самедова, Джано, Попова и Петковича юные игроки оказались в большинстве и уже не имеют права чувствовать себя гостями.

Очень хочется покритиковать «Спартак». Но – не за что А вы найдёте повод?

Как замечалось всеми, тот же 18-летний Наиль Умяров не стесняется кричать во время игр и на тренировках. В Белеке обнаружилось, что заявляют о себе и остальные. Причем, уверенность проявляется в бытовых деталях. Например, на первую тренировку в Турции «Спартак» заходит гурьбой во главе с Фернандо. Но в тот момент, когда бразилец сбивается с пути, первым в спину ему крикнул Максим Глушенков:

— Ферно, ты куда?

Вроде простой эпизод, но напуганная молодежь обычно держит язык за зубами и ждет, пока заговорят старшие.

Фото: «Чемпионат»

Через минуту достается уже Денису Глушакову.

— С кем «Рубин» играет? – спрашивает капитан, показывая на соседнее поле.

— С чехами.

— Теми, что из Грозного, — говорит один из юношей, заливаясь со смеху. – Тонко сейчас, да?

— Договоришься…- по-доброму грозит Глушаков и треплет шутника по голове.

В Белеке становится понятно, что молодежь «Спартака» — не просто дополнение к команде, а цельная, имеющая право голоса, среда.

У Кононова проблемы: Глушаков в большом порядке Надеждам хейтеров капитана «Спартака», видимо, не суждено сбыться. Пока всё идёт к тому, что весной Денис будет основным игроком команды.

Свобода

Основа нового поколения – чемпионский 98-й год, уже передавший первой команде цельных футболистов Рассказова, Максименко и Ломовицкого. Тот выпуск академии вообще был экспериментальным.

— Мы много чего перепробовали, — рассказывал мне работавший в те годы в «Спартаке» спортивный психолог Вадим Визе, приглашенный в Академию еще при Родионове и Дасаеве, а сейчас занимающийся подготовкой тренеров в Москвоской Федерации футбола. – Например, учились ставить цели для роста, вводили уроки концентрации, приемы для раскрепощения.

Например, во время финального турнира ЧР команда устроила акцию устрашения. Победив в полуфинале, спартаковцы не пошли в раздевалку, а устроились за воротами для продолжительной медитации.

— К нам все сбежались, окружили. А ребята лежат, ни на кого не обращают внимания, — вспоминает Визе. – Мы не только испортили разминку для тех, кто играл в полуфинале, но и просто задергали соперников: что творит «Спартак», как их теперь обыгрывать?!

В период становления 98-го года Визе с Родионовым прописали заповеди юного спартаковца, разными методами интегрируя их в умы детей. Основа была привычной: благородное поведение и красивая игра, предшествующие результату.

— Я абсолютно уверен в том, что ребята впитали в себя все пункты и будут идти по карьере вместе с ним, — уверен Визе. – Они вообще, как мне кажется, хорошо понимают свою роль и задачу в жизни.

Положительно о молодых отзываются и ветераны нынешнего «Спартака».

«Однажды финтом Зидана я обыграл самого Зидана». Главный талант «Спартака» Интервью с полузащитником Михаилом Игнатовым, который намерен стать лидером «Спартака» и получить 10-й номер.

Тренировка

Тренировки Кононова построены на соперничестве, которое начинается еще на разминке.

Команда вроде бы неспешно играет в тот тип «рондо», когда 2 человека отнимают мяч у десяти, но затем тренер внезапно выкрикивает цифру.

— Три, — раздается над полем, и футболисты тут же должны обняться по трое. Растерявшиеся отжимаются, а их поражения запоминаются и учитываются при подведении итогов тренировки или сборов.

Схема там сложная, но если объяснять понятным языком, то команда делится на группы и работает в одном составе в течение всего цикла, например, ограничивающегося конкретными сборами в Турции. Так, во время каждого упражнения тренерский штаб ведет подсчет забитых мячей, добавляет баллы за победы в двусторонках, а затем называет проигравшую сторону, которая оплачивает общекомандный ужин. Причем, насколько я понимаю, члены тренерского штаба заранее делают ставки на одну из команд и также мотивированы контролировать процесс.

Фото: «Чемпионат»

Также важно, что деление на команды происходит примерно в равных пропорциях между легионерами и россиянами, опытными и молодыми, что стирает различия.

Так, молодой не имеет права убрать ногу в единоборстве с Зе Луишем, потому что тут же получит от обладающего авторитетом Джикии. И тот же Ханни всегда отдаст мяч находящемуся в хорошей позиции юному партнеру, потому что вся команда нацелена на результат. Причем, с каждой тренировкой молодежь выглядит все более раскрепощенно – настолько, что даже дебютирующий дублер Прошляков в таких условиях расслаблен и носится по полю с улыбкой.

У старожилов же, находящихся в окружении непоротой молодежи, возникает проблема. Понимая, что авторитет меркнет по сравнению с пылом и желанием от 20-летних, мастерам приходится соответствовать и менять свой темп.

— Ты хоть раз видел, чтобы Фернандо так выкладывался? – обсуждает персонал и не находит ответа. В эту же минуту после очередного жесткого стыка в раздевалку уходит Педро Роша – ничего страшного, но на лодыжке самого мечтательного и мягкого игрока команды следы от шипов бутс.

Педро Роша и Леонид Трахтенберг Фото: «Чемпионат»

Стиль

Легко молодежи еще и потому, что тренировки Кононова – это ее стиль. Академия Черенкова всегда ставила игру через мелкий или средний пас. Глушенков и Умяров явно подбирались из «Чертанова» по технико-тактическим параметрам, поэтому компактные блоки нынешних упражнений не вызывают такого стилистического отторжения, как широта диагоналей Рианчо.

Вообще работа при Кононове напоминает футбольные симуляторы. Вот, например, нужно отработать вскрытие обороны соперника через центральную зону. Начинается все с детского уровня сложности в Абу-Даби, когда игроки принимали простой пас через стенку на третьего, оббегали стойку и били в пустые ворота. Закрепив первую часть, тренерский штаб видоизменяя процесс и усложняя взаимодействие. В Турции «Спартак» перешел уже к сложным вариантам комбинаций, которые категорически запрещено снимать на видео. Но если сравнивать, то они напоминают смесь мяча, забитого Мелкадзе «Зениту» и неиспользованного им же момента в матче с «Ростовом».

Что изменилось в игре «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и «Ростова» Главные тактические итоги турнира в Катаре.

Тем же Роше с Аиртоном понимать такой футбол и соответствовать ему пока довольно тяжело.

Говорят, кстати, что во время турнира в Катаре «Спартак» нагружался даже больше, чем «Ростов», «Зенит» и «Локомотив». И есть подозрение, что ключевое преимущество команды Кононова заключалось не в физике, а в становлении нового коллектива и всеобщем желании доказывать свою силу.

И если такое настроение будет дополнено успехами на старте сезона, то есть основания предполагать, что «Спартак» с его непоротой молодежью вновь превратится в реальную силу!

Спортлэндтур: Организация учебно-тренировочных сборов