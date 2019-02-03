Мевля не перешёл в «Эмполи», документы опоздали на 2 минуты

Что произошло?

Защитник «Зенита» Миха Мевля был близок к переходу в «Эмполи».



Мевля провёл в расположении «Эмполи» весь четверг (именно в этот день закрывалось трансферное окно в Европе) в ожидании трансфера, но клубы не успели вовремя оформить необходимые документы.

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Мевля перешёл в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года, подписав с питерцами соглашение на четыре года. Ранее он выступал за «Горицу», «Лозанну», «Бней Сахнин» и бухарестское «Динамо». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в шести матчах (во всех — в основном составе) в составе сине-бело-голубых.

Главный тренер «Эмполи» Джузеппе Якини выразил надежду, что ФИФА разрешит завершить переход защитника в итальянский клуб.



«Мы должны были пожертвовать Зайцем, чтобы профинансировать другие трансферы. Среди них был Мевля, но электронный трансфер не был зарегистрирован вовремя. Не знаю, сможем ли мы отменить это решение, но клуб работает над этим. ФИФА сообщает, что трансфер зарегистрирован, но факс прибыл на две минуты позже. Мы сделали всё, что должны были сделать», — приводит слова Якини Football Italia.

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Что дальше?

ФИФА вполне может смилостивиться над «Эмполи», ведь вопрос всего в двух минутах. Хотя ещё совсем недавно из-за опоздания сорвался громкий переход Давида де Хеа в «Реал». Все документы о переходе голкипера уже были оформлены в УЕФА, но «Реал» не успел зарегистрировать трансфер в испанской Ла Лиге. В том случае, по разным версиям, клубам не хватило от 2 до 30 минут, причём обе стороны винят в нерасторопности друг друга.

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В итоге виновным был признан старый факс в офисе «Манчестер Юнайтед». И это породило массу классных шуток на тему того, что в «МЮ» специально сломали технику, чтобы сорвать этот переход.

В случае Мевли, конечно, это неприменимо, ведь в переходе были заинтересованы все стороны.