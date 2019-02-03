5 россиян, которых забрали в Европу этой зимой

Когда в последнюю неделю трансферного окна стали объявлять о переходах россиян в зарубежные клубы, стало как-то тепло. И неважно в какие — в тот момент появилось ощущение, что мы — часть футбольного мира, а не отдельная вселенная, сокрытая ото всех лимитами и нерыночными зарплатами. Уехали не молодые и перспективные, как это обычно бывает, а те, от кого ждут результата здесь и сейчас. Да, тенденцией это пока не назовёшь. Но, может, к этому всё и движется?

Откуда: «Рубин» (свободный агент)

Куда: «Истанбул Башакшехир» (Турция)

Удивил больше всех — игроков сборной отпускают из лиги весьма неохотно. Тем более свободных агентов и защитников. Тем более в Турцию, с которой и в спортивном, и в финансовом плане можно спорить. Фёдора долго хотел «Краснодар», который потом почему-то взял паузу в переговорах. Чуть позже подключился «Зенит», но и это ни к чему не привело.

Кудряшов плюнул на всё, сел в самолёт и прилетел в Турцию в день закрытия трансферного окна. Там подписал договор с лидером лиги. Клуб считается проправительственным — финансовые проблемы турецкого футбола его не касаются. Теперь Фёдор — одноклубник Адебайора и Робиньо. И, внимание, Александра Епуряну!

В Турции всё перевернулось. Клубы большой тройки уже не в лидерах Проблема в деньгах.

Откуда: «Ахмат»

Куда: «Анкарагюджю» (Турция)

Чеченский форвард давно пытался построить карьеру в Европе. В 2013-м уехал в израильский «Бейтар», а потом играл в Польше. В «Лехе» даже забил пять мячей. Спустя пару лет странствий Садаев вернулся в «Ахмат» и провёл в нём три сезона. С игровой практикой было нестабильно, но она хотя бы была. В отличие от этого сезона — Садаев провёл в РПЛ всего четыре игры. Поэтому и поехал в Турцию спасать новый клуб от вылета. 29 лет всё-таки — надо играть.

Откуда: ЦСКА

Куда: «Лех» (Польша)

По примеру Садаева решил попробовать себя в «Лехе». Воспитанник «Локо» дебютировал в ЦСКА пару лет назад и отыграл за клуб 30 матчей. Увы, слишком уж крут Чалов в этом сезоне. Жамалетдинова отдали в аренду набираться опыта и бороться за место в тройке — его «Лех» идёт как раз третьим. Тимура взяли в аренду до конца сезона, но у поляков есть право выкупа. Жамалетдинов уже успел дебютировать за новую команду — в контрольной игре с «Шахтёром». А ещё россиянина забавно прожарили за сложную фамилию.

Откуда: «Зенит»

Куда: «Олимпиакос» (Греция)

Логично закончилась история с недавним кипером сборной России. У топ-клубов РПЛ вратарская линия в большом порядке, а в те, что попроще, Юрий не пошёл бы и сам. Знаете, в каком матче он стоял в воротах «Зенита» в последний раз? При 0:4 в Минске. Лодыгин сидит на банке давно, и с Лунёвым особых перспектив для перемен не было. Какое-то время он пытался сохранять оптимизм, но сколько можно сидеть-то уже?

Юрию всего 28, и ещё есть шансы вернуть репутацию одного из лучших в стране. Она пошатнулась после ряда нервных ляпов. Привычная обстановка поможет начать всё заново — приезжал он как раз из Греции. «До встречи, мой дорогой «Зенит!» — теперь Лодыгин в аренде до конца сезона.

Откуда: «Краснодар»

Куда: «Млада Болеслава» (Чехия)

Тут надо уточнить: забрали в Европу Комличенко давным-давно. Но этой зимой окончательно, выкупив его трансфер у «Краснодара». До этого он был арендован и забил за команду более 20 мячей за пару лет. Об этом почти не говорят, но Николай стал самым дорогим легионером в истории его нового клуба. «Краснодар» получил примерно 400 тыс. евро, да ещё и оставил у себя часть прав на воспитанника. И это при том, что в России он почти не играл.