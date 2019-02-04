Пёнтек забивает в каждом матче. «Милан» угадал с его трансфером

Новичок «Милана» Кшиштоф Пёнтек принялся с первых дней отрабатывать вложенные в него 35 млн евро. Польский нападающий дебютировал в основе «россонери» в матче Кубка Италии с «Наполи» и сразу же сделал дубль, а теперь забил и в гостевой игре 22-го тура Серии А с «Ромой». После передачи с левого фланга Кшиштоф здорово сыграл на опережение, послав мяч в сетку из-под Федерико Фасио. Пёнтек продолжает преследовать Криштиану Роналду в борьбе за звание лучшего снайпера чемпионата. На его счету уже 14 голов – всего на три меньше, чем у португальца.

«Пёнтек – убийца в чужой штрафной, и мы счастливы, что у нас есть такой игрок», – заявил главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо после покупки игрока «Дженоа».

Оборона «Ромы» – кошмар! В трёх последних матчах римляне пропустили 12 голов. Между тем, ассистировал поляку другой зимний новичок «Милана» Лукас Пакета, за которого тоже заплатили 35 млн евро. «Наследник Кака» потрясающе сыграл в отборе, после чего сделал голевую передачу. Похоже, у «россонери» появилась новая суперсвязка в линии атаки.