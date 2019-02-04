«Зачем играть 4-3-3, когда у тебя Луис Адриано и Зе Луиш?»

В первый день сборов тульского «Арсенала» Бакаев долго бродил в холле отеля в поисках сумки. Тот эпизод попал в один репортаж. Как-то подходит и говорит: «Ты зачем это написал? Бабушка звонила: переживает — пришлось её успокаивать».

— Бабушка, значит, в теме? — вспоминаем тот случай чуть позже.

— Ей интересно вникать в какие-то футбольные вопросы. «Зениту» вот забил, она спрашивала: «Это сильно?». Меня про тот гол часто спрашивают. Защитники перестраивались правильно, но я принял мяч на противоходе. А вообще у меня два желания. Первое — гол через себя, а второе — обвести всю команду с центра поля и забить.

Фото: arsenaltula.ru

«Арсенал» подтвердил репутацию клуба, в котором разгоняют карьеру классные футболисты и тренеры. В Туле Бакаев заиграл так, что «Спартак» передумал с арендой и захотел вернуть его раньше срока. Были и неприятные моменты.



— С голами понятно, а к вашим срывам на поле как бабушка относится?

— Всего один раз было — с «Оренбургом». Я виноват, сразу подошёл к тренеру и извинился. Черевченко ко мне очень хорошо относится, я не имею права себя так вести. Иногда, бывает, спорю с судьями: это несолидно. Любой тренер из Европы посмотрит на это и скажет: «Да он неадекватный!». Часто думаю после таких случаев: зачем я так сделал, я же не такой!



— И вправду зачем?

— Обещаю, подобных ситуаций с тренером вы больше не увидите. Споры с судьями тоже потихоньку начнут уходить. За мной смотрит семья, ингушам не подобает так себя вести.

— Дед тоже бдит?

— Иногда звонит. Спросит что-то и сразу такой: «Всё, давай». Я даже не успеваю вопрос задать, это очень забавно. Он постоянно бросает трубку, когда я что-то говорю.



— Кто ещё есть в семье?

— Младший брат Солтмурад, он играет за «Спартак-2». Есть ещё Магомед — нас сейчас трое в семье. Первый случай, когда имя выбирал я, а не дед. Кстати, Магомед — не футболист. Меня всегда смешит, когда про него спрашивают: «Тоже футболист?». Отвечаю: «Нет, он отдыхает». По меркам Ингушетии наша семья очень маленькая. По меркам России-то да, два ребёнка — уже много.



— Долго прожили в Ингушетии?

— Десять лет. В те времена Ингушетия была горячей точкой. Через день были обстрелы. Помню одну историю году в 2003-м. Просыпаюсь в комнате отца, а рядом коляска младшего брата. Думаю: «Что я здесь делаю?». Оказывается, шли военные действия, но я даже не проснулся. Все на панике, а я спокойно лежу. Притом что сон у меня некрепкий — защитная реакция, наверное, сработала.

О футболе на Кавказе и просмотре в «Локо»

— Хороших воспоминаний о детстве тоже хватает?

— Конечно. Учился в школе, тренировался с отцом — весело было.



— Условия были так себе?

— Через дорогу от дома была какая-то поляна. Мы с отцом и ребятами устроили на ней футбольное поле, вкопали в землю деревья вместо ворот. Траву-то скосили, но землю никак не выровняешь, поэтому играли на кочках. Отец всегда настаивал на том, чтобы я быстро вёл мяч, поэтому он постоянно скакал. Со временем перешёл на хорошее поле, а способность вести скачущий мяч осталась.



— Не лень было по кочкам с мячом гоняться?

— Отец говорил: если до 16 лет не вложишься в технику, потом будет поздно. Меня очень мотивировал Криштиану Роналду. Когда не хотелось тренироваться, смотрел его игру и сразу заряжался. Кого-то воодушевляет книга, а я смотрел его футбол, и это давало мне силы работать дальше. За «Юнайтед» из-за него начал болеть, лет в семь-восемь.



— Почему отец так загорелся футболом?

— Смотрел футбол, вот и понравилось. Когда он закончил, его сердце было разбито. Ночами не спал, говорил: «Работай и не допускай моих ошибок».



— Глядя на местные клубы, кажется, что футбол — не кавказская тема.

— А как же «Ахмат»?



— Исключение — там глава региона лично заинтересован в футболе.

— Вот вы и сами ответили на свой вопрос. Футбол — самый популярный вид спорта. В других видах спорта ведь как: прошла Олимпиада или чемпионат мира, и всё. А в футболе каждую неделю стадион битком.



— Ну какой же биток у «Анжи»?

— Когда команда не боролась за выживание, людям было интересно. Конечно, никто не хочет смотреть, как твою команду громят. При этом надо отдать им должное, они борются до конца. Дело тут даже не только в «Анжи». Давайте возьмём условный «Локомотив». Биток?



— Тысяч 12 в среднем.

— А это гранд! Чемпион России. Битком стадион только у «Спартака» и «Зенита». У «Локо» и ЦСКА только во время дерби. Если проблемы и есть, они есть по всей России, не только на Кавказе. К тому же в этом регионе футбол однозначно проигрывает борьбе — там не нужны затраты. Ну сделал ты футбольное поле, этого же недостаточно.

— Вам хватало.

— Благодаря отцу. Ему в детстве говорили: «Какой футбол, иди учись!». Старое поколение считает, что бегать в шортиках — недостойно. Но я сейчас был в Ингушетии, там обожают футбол. Есть люди, которые им занимаются, но этого мало — детям нужно выезжать, нужны поля и условия.



— Поэтому и поехали на просмотр в «Локомотив»?

— Там играл мой знакомый, Сейд-Даут Гаракоев. Увы, после нескольких тренировок меня туда не взяли. Брат потом тоже поехал в «Локо», так и его не взяли!



— Прямо как у Миранчуков. Только в обратном направлении.

— В целом да, но всё-таки «Спартак» изначально их взял. В «Локо» они ушли лишь через несколько лет.



— Говорят, щупленькие были.

— Да вы бы моего брата в детстве видели.

О времени в академии

— Больше 10 лет в «Спартаке». Самые яркие воспоминания?

— Прежде всего турниры, которые мы выиграли. Однажды к нам приезжала «Барселона» вместе с другими топ-клубами. К сожалению, против «Тоттенхэма» наш же судья сыграл против нас и не назначил штрафной за нарушение против вратаря. В итоге выход один на один и гол — если бы не он, мы бы заняли второе место.



— Против нынешних звёзд играли?

— Помню только Ренату Саншеша, который сейчас играет в «Баварии». Они приехали с составом на год младше нас, и мы обыграли их 2:0. Я в том турнире забил «Тоттенхэму». И отдал несколько голевых передач.



— Были и другие времена.

— Да уж, лет в 13 в академии были сложности. С техникой всё было в порядке, а вот над остальным пришлось поработать — всё-таки на два года позже других пришёл в «Спартак». Отец много занимался со мной индивидуально, и тренеры дали мне шанс. Надеюсь, не пожалели. Футбол — такая штука, нужно видеть в молодых больше, чем другие. Не знаю, как это назвать, тренерский гений, наверное. К счастью, нас с братом заметили.



— Кто круче, кстати?

— Желаю, чтобы его карьера сложилась удачнее, чем моя. Иногда приходит, хвалится каким-то достижениями. Но пока он ничего не может мне сказать на тему своего превосходства (смеётся).



— В академии с кем-то сдружились?

— В интернате мы жили вместе с Пантелеевым. С понедельника по пятницу там, а на выходные уезжали к родным. Мне на эти пять дней давали рублей 150.



— На что тратили?

— Сразу шли в магазин и закупались едой: сухариками и прочей ерундой. Тратили всё в первый же день и со временем решили сменить тактику — стали начинать неделю с похода в «Макдоналдс».



— И как?

— Увы, экономить не вышло, снова спускали всё сразу же.



— В «Спартаке» кормили не очень?

— Так нас кормили не в «Спартаке». Мы после занятий уезжали в интернат при какой-то школе и жили там. Это потом уже приезжие начали жить в квартире, получали какие-то деньги. Но я в эту категорию не проходил.



— В смысле?

— Не тянул по спортивным качествам. Отец понял, что такими темпами загублю карьеру, приехал в Москву и начал с нами заниматься. Помогло.

О Кононове и «Спартаке»

— «Кононов» — единственный шанс для «Спартака» вернуть свой стиль». Ваша фраза. Не перебор?

— Нет. И это не потому что я с ним работал. Тренерский подход Кононова — полностью спартаковский. Не бить вперёд, выходить из обороны низом — у него есть чёткое понимание, в какой футбол он хочет играть. Кто ещё играет в такой футбол, кроме «Краснодара»?



— Проблема в том, что «Арсенал» шёл при нём низко.

— Мы и впрямь растеряли уйму очков. Но в какой красивый футбол мы играли! И это только за четыре месяца работы. Представьте, что будет, если он больше поработает с командой и поставит эту игру. Готов повторить: если «Спартак» хочет играть в атакующий футбол, Кононов — единственный вариант в России.



— Есть вариант, что скоро и вам предстоит играть с его атакующей командой.

— У «Арсенала» и в самом деле есть шанс пройти в полуфинал Кубка России. Но давайте не будем заглядывать так далеко.



— Тогда к «Спартаку». Есть версии, почему Каррера провалил свой второй сезон?

— Если честно, мне кажется, что «Спартаку» не очень подходила тактика 4-3-3. Когда в составе есть Луис Адриано и Зе Луиш и кто-то из них должен сидеть на замене лишь из-за схемы… Значит, потенциал команды не использовался полностью.



— Самое смешное, что Кононов по приходу на пост сказал, что 4-3-3 — его любимая схема.

— Дело не только в цифрах, всё зависит от наличия вариантов. Кононов не исключает, что может играть и по этой схеме. Он выбирает тактику ситуативно, в зависимости от обстоятельств.



— Приведёте пример?

— Например, при Каррере в «Спартаке» в последнее время крайних полузащитников просили не покидать свой фланг. У Кононова не так.



— Больше свободы?

— У Олега Георгиевича я мог и налево пойти, и под нападением остаться — нас не загоняли в рамки… И всё же не стоит забывать, что Каррера принёс результат — «Спартак» стал чемпионом при нём.



— Значит, его футбол всё-таки был эффективен?

— Давайте так. После увольнения Аленичева ему дали шанс, и игроки в него поверили. Все игроки — Комбаров, Глушаков, Ребров и остальные. Команда была одним целым, и это принесло титул. Чуть позже всё стало непросто: часто менялись тренеры, игрокам стало непонятно, в какой футбол их просят играть.



— «Игроки в него поверили». Потом перестали верить?

— Это не я сказал.

Фото: РИА Новости

О дружбе с Гулиевым и ингушских традициях

— Этой зимой «Спартак» вернул Гулиева. Знакомы с ним по академии?

— Когда я пришёл туда, он уже был в команде. С тех пор дружим. Очень обрадовался его возвращению в «Спартак». Аяз — качественный футболист и заслуживает права там играть. Удивительно, как его вообще могли отпустить изначально. Что тут говорить, вы и сами всё видите.



— Судя по его «инстаграму», он очень религиозен.

— Лично я не люблю публиковать в интернете всё, что относится к религии. Я это делаю для себя и Всевышнего, зачем другим это видеть?



— Жену не будете выбирать по его примеру?

— У нас всё немного иначе. Там же помимо религии есть вопрос обычаев твоего народа. Кто-то им следует, кто-то нет.



— Вы следуете?

— Прочитал книгу «Из тьмы веков». Не знаю, было ли всё это в действительности, но в ней описаны наши обычаи. Как ведёт себя брат с братом, как ведут себя с родителями. Сейчас за исполнением этих правил следят не так пристально, но раньше к ним относились очень строго.



— Приведёте пример?

— Допустим, мы сидим у меня дома. Заходит мой отец — я должен встать. Сидит мой отец с кем-то в комнате, я не имею права при нём сидеть. Если кто-то приходит в гости, старший в доме не имеет права брать ребёнка на руки и оказывать ему знаки внимания. Для ингуша это считается недостойным поведением.



— Отношения с девушкой — отдельная история?

— Есть хороший пример — женатый человек не имеет права видеть тёщу.



— Счастливчики!

— Все так говорят (смеётся). Считается, что это позорно. Если человек женится, ему вообще в течение месяца нельзя появляться рядом с родителями. Ему должно быть стыдно приходить к ним домой — это считается неуважением.

— К слову о корнях, «Тула» со старотюркского переводится как «взятый силой».

— Это вы про то, как я заиграл в Премьер-Лиге? Что-то в этом есть. Я тут вообще провёл отличное время. Возможно, один из лучших отрезков жизни. К тому же туда перебрался Артём Сокол, с которым дружим лет пять. Об этом этапе карьеры я всегда буду вспоминать с теплом, я встретил тут много отличных людей.

Оставалось ещё кое-что.

— По поводу ингушского «Робин Гуда», в честь которого вас назвали...

— Ой, на меня столько вылилось после того интервью… Я сказал «вайнахский», а там написали «ингушский». До сих пор пишут: «Ты что? Он же чеченец!». Но я же читал эту книгу, меня просто неправильно поняли. Скажу больше, у нас в Ингушетии тоже был свой герой — абрек Сулумбек, друг Зелимхана. Считаю, он был не менее отважным человеком. Когда пришли в его село, абрек сам решил сдаться, чтобы никто не пострадал. В итоге его повесили.



— Почему же Бакаевых назвали в честь чеченских Зелимхана и Солтмурада?

— Мы с чеченцами — вайнахи, у нас практически одна кровь. Но был и ещё один брат… Его звали Сулумбек — как раз в честь того ингушского воина. К несчастью, он умер ребёнком — лет 12 назад. По воле Всевышнего теперь он в лучших местах.