На дне Ла-Манша нашли самолёт Сала и тело одного из пассажиров

Спустя три дня после исчезновения самолёта, на котором летел Эмилиано Сала, власти свернули поиски. Аргумент был железный – шансов, что он жив, нет, поэтому и кружить над проливом смысла нет. Но семья футболиста не хотела сдаваться, поэтому 27 января поиски были возобновили.

Всё не зря – самолёт всё же нашли. А вместе с ним – и тело одно из пассажиров.

Полиция прекратила поиски Салы. Но семья и болельщики не хотят сдаваться Между тем выяснилось, что пилот был газовым механиком и диджеем.

Где семья Сала взяла деньги на поиски?

После того, как власти остановили поисковую операцию, семья начала краудфандинговую кампанию, чтобы собрать средства для самостоятельного исследования района крушения. Необходимые 300 тысяч евро были собраны за несколько дней — свой вклад внесли Лионель Месси, Серхио Агуэро, Диего Марадона, а также президент Аргентины Маурисио Макри.

Кто участвовал в поисках?

Семья Салы арендовала самолёт, пересмотрела траекторию полета пропавшего борта и договорилась с рыбацкими лодками, чтобы те обыскивали район, где предположительно могло произойти крушение. На следующий день после возобновления поисков на пляже Сюртенвилль на Котантенском полуострове были найдены две подушки – из пропавшего самолёта. На этом всё – больше ничего найти не удалось. Тогда помочь в поисках вызвался океанограф Дэвид Мирнс. По словам учёного, его тронула просьба о помощи сестры Сала. «Я переживал за неё. В какой-то момент просто чувствовал, что этой девушке нужна помощь», — сказал он.

Где нашли самолёт?

В воскресенье начались подводные поиски самолета — команда Мирнса работала совместно с управлением по расследованию авиационных происшествий Великобритании (AAIB). Через несколько часов на дне Ла-Манша были обнаружены обломки самолёта. Экспертиза, которая заняла весь день, установила, что это тот самый борт, на котором летел Сала.

«Мы обнаружили обломки самолета на глубине около 63 метров. Удивительно, что большая часть самолета целая», — сказал Мирнс.

В понедельник в обломках самолета было найдено тело одно из пассажиров. Пока неизвестно, кто это – Сала или пилот.