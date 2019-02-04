У «Атлетико» есть игрок, который может стать лидером. Он нужен Симеоне

У «Атлетико» было полчаса, чтобы вытащить матч с «Бетисом», но исход всё же был предрешён. У команды Диего Симеоне большие сложности с выездными встречами, а в матчах, где АТМД пропускает первым, статистика сезона разочаровывает: одна победа при трёх ничьих и двух поражениях. За минуту до того, как в ворота Яна Облака был назначен пенальти, Симеоне бросил добывать очки Витоло, который сменил в очередной раз болтавшегося на поле тенью Тома Лемара. Замена была плановой: Витоло только восстановился после травмы и не мог играть больше половины тайма.

После пропущенного мяча оказалось, что у «Атлетико» вновь почти нет средств для взлома обороны глубоко севшей команды — только прессинг в момент начала соперником атаки. Это старая проблема команды Симеоне, которая проявляется периодически в каждом сезоне. Глубоко ролевые игроки, которых «Атлети» не перестаёт приобретать, нужны как раз для таких моментов: их задача — выйти со скамейки и добавить хаоса в слишком академичный стиль позиционного нападения. Иногда это получается — так в миланском финале Лиги чемпионов с «Реалом» Янник Карраско вылетел на замену и начал крошить защитников дриблингом, а затем ещё и забил мяч, который спас для команды игру в основное время.

У Симеоне проблема с атакующими игроками. Они становятся хуже в «Атлетико» За три года клуб потратил на центрфорвардов и вингеров больше 320 млн евро.

За полчаса до финального свистка в Севилье, при счёте 0:1, «Атлетико» сподобился всего на два нестандартных действия. И оба были на счету Витоло. Сначала он, приняв мяч между линиями в левом полуфланге, пошёл в дриблинг к штрафной и заработал опасный штрафной. Затем, уже в правом полуфланге, выдал крышесносную передачу вразрез в штрафную под прострел без сопротивления — партнёры сумели довести дело до момента, но не реализовали его.



Оба этих действия — типичные для Витоло. Умение игрока смещаться к центру со своей позиции левого инсайда стало важным инструментом в построении атакующей игры «Севильи» при Хорхе Сампаоли — в сезоне 2016/17 Витоло шёл в дриблинг чаще, чем когда-либо в своей карьере, и вместе с этим улучшалась статистика обостряющих передач. Что же касается появлений в правом полуфланге, то здесь работала идея Унаи Эмери.

Тогдашний тренер «Севильи» обнаружил, что Витоло склонен к дриблингу к центру, а после него продолжает своё движение, и если мяч тоже продвигался правее, то Эмери позволял Витоло доходить до правого полуфланга. Тем самым решались две задачи: а) перегружался правый полуфланг, что при нахождении в этой зоне Ракитича превращало любую атаку в опасную; б) левый край полностью отдавался резкому Морено, который действовал экстремально высоко (и это позволило забить самый важный мяч той Лиги Европы — в ответной встрече с «Бетисом»).

Оба этих действия, которыми Витоло распоряжается, как своими фирменными, вносят разнообразие в позиционных атаках и годятся для контригры, поэтому его трансфер в «Атлетико» полтора года назад выглядел абсолютно закономерно. Однако 35 млн евро, заплаченные «Севилье», до сих пор так и не начали отрабатываться. Сначала Витоло был вынужден уйти в аренду, потому что АТМД нельзя было регистрировать новичков, а за год в Мадриде он пропустил почти 30 матчей из 67 сыгранных из-за травм. Повреждение, от которого футболист восстановился перед «Бетисом», стало четвёртым за 12 месяцев. И аналогичным тому, что Витоло имел чуть больше года назад.



У травматичности инсайда есть две причины. Первая — тот самый дриблинг. Чтобы он получился как можно более резким, и мяч можно было продвинуть быстрее, Витоло не прикрывает мяч корпусом, действуя открытой ногой — естественно, так ты чаще получаешь повреждения. С такой же проблемой сталкивался Марко Ройс, дриблинг которого изменился в последние полтора года — в недавнем интервью он признавал, что теперь старается или быстрее избавляется от мяча, или выставить корпус. Вторая причина травматичности — объём единоборств, в которые вступает Витоло. По сравнению с конкурентом по позиции Лемаром в свой пиковый сезон в «Севилье» испанец имел на 40% больше борьбы.

И это тоже важный маркер. Есть и ещё один — тактическая гибкость, которая необходима в средней линии для Симеоне. В апрельском матче тренер «Атлети» выбрал сдерживающий вариант на дерби против «Реала», и вместо Корреа или Коке Симеоне перебросил на правый край как раз Витоло. Корреа не сумел бы так эффективно отбороться против магистрали Марсело — Асенсио — Роналду, потому выбор был сделан в пользу опытного Витоло, привыкшего действовать на другом фланге. В результате за час на поле Витоло отпахал в таком количестве единоборств, что в итоге его превзошёл только Коке, отыгравший все 90 минут, и задача сдержать мощный левый край «Реала» была в целом решена.



Всё это — умение действовать нестандартно при позиционном нападении на глубоко откатившегося соперника, навык зарабатывать фолы («Атлетико» всё ещё зависим от стандартов), большой объём единоборств и готовность сыграть в конкретном матче так, как требуется тренеру — делает Витоло футболистом, который очень нужен Симеоне. Он не раз демонстрировал свою ментальную устойчивость, которая является важнейшим условием игры у Чоло: например, в апреле и начале мая прошлого года Витоло играл очень хорошо и должен был становиться претендентом на участие в лионском финале Лиги Европы, но получил очередное повреждение и в главном матче не сыграл. На его настроении это никак не сказалось.

Черным-черно. Симеоне обязан взять этот финал Потому что зло в опасности.

Не сказался и тот факт, что при умеренной критике в адрес Лемара Витоло всё равно оставался чаще игроком на подмену. В отличие от Томаса, которому всё сложнее справляться с ролью игрока ротации, он не сказал ни одного недовольного слова и продолжал работать. В переводе на 90 минут сейчас у испанца похожие на пиковый сезон в «Севилье» показатели по обостряющим передачам и успешности дриблинга. Если он сейчас останется здоровым на протяжении долгого времени, то может стать лидером «Атлетико» и с точки зрения игры, и с точки зрения морали. Но это «если» — главное в его карьере в последние годы.



Симеоне не скрывает, что ждёт инсайда в хорошей форме. Тренер «Атлетико», который в обычный день не слишком щедр на комплименты, говорит, что у Витоло уровень принятия атакующих решений, который есть в команде только у Гризманна.