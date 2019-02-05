Инфантино обвиняют в коррупции и жадности. Но его опять выберут президентом ФИФА

На вторник, 5 февраля, назначен дедлайн по выдвижению потенциальных кандидатов на пост президента ФИФА. Сами выборы пройдут только через полгода, но всё идёт к тому, что процедура окажется формальной. Джанни Инфантино продолжит управлять организацией. Не сказалось даже то количество критики и компромата, которое опубликовали на президента ФИФА в прошлом году. Главным образом его прессовали, разумеется, парни из Football Leaks. В одном из расследований они подробно описали роль Инфантино в укрывании «ПСЖ» и «Манчестер Сити» от наказаний за нарушение ФФП. В частности, утверждалось, что нынешний руководитель ФИФА присылал в клубы секретные документы и на основании содержащихся данных предлагал варианты решения проблемы. В итоге всё сводилось к мировым соглашениям между клубами и УЕФА на десятки миллионов евро.

Попутно Инфантино пинали за слабую позицию ФИФА по отношению к ЧМ-2022 в Катаре. Страна находится в экономической и дипломатической блокаде, мало кто понимает, как проводить ЧМ зимой. Плюс есть вопросы по темпам подготовки страны к турниру – вообще всё готовится с нуля. Рассматривался даже вариант экстренного расширения числа участников ЧМ-2022, чтобы провести турнир на территории двух государств. Но здесь мешает уже большая политика.

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Совсем свежее обвинение в адрес Инфантино выдвинул Диего Марадона. «Я направил Инфантино письмо о том, что выхожу из пула легенд ФИФА. С тех пор как Блаттер и Грондона ушли, эта организация ничуть не изменилась. Они поместили нас в один номер в отеле с Марко Ван Бастеном и ещё одним игроком. Они обращались с нами словно с маленькими собачками, которых нужно только кормить и поить. Тотальное неуважение. Вот почему я принял решение разорвать с ними сотрудничество. Теперь мир узнает о том, что на самом деле представляет собой новая ФИФА», – сказал аргентинец. Впрочем, это выглядит запоздалой ответной реакцией на санкции со стороны ФИФА к самому Марадоне за весь угар, который тот устраивал во время ЧМ-2018.



Тем не менее за три года деятельности у Инфантино не появилось ни одного активного оппонента. И перед очередными выборами действующий президент ФИФА может быть спокоен. На оценку его работы не повлиял даже небольшой конфликт, случившийся в ходе саммита в Марокко пару недель назад. Одним из вопросов, которые Инфантино выдвигал на голосование, было увеличение числа участников клубного ЧМ. На выбор предлагались три варианта: турнир в 16, 24 или 32 команды. И не было варианта сохранить нынешний формат.

Такая постановка голосования возмутила представителей европейских федераций и президента УЕФА Александера Чеферина. Их возмущает, что Инфантино отказывается даже называть инвесторов, лоббирующих расширение турнира. По некоторой информации, среди них представители Ближнего Востока. В итоге инициатива Инфантино была отклонена, голосовать никто не стал. Договорились создать рабочую группу и вернуться к обсуждению вопроса в марте. При этом все европейские федерации с удовольствием вообще отказались от неудобного турнира с сомнительной ценностью. Чеферина в этом вопросе поддерживают все топ-лиги и топ-клубы Европы. Именно поэтому Инфантино требуется действовать осторожнее, учитывая выборы президента.

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Но пока даже в теории у действующего президента может быть максимум один соперник – Рамон Вега. Экс-игрок «Тоттенхэма» и сборной Швейцарии заявил о своих намерениях довольно поздно – 31 января. Чтобы официально стать участником предвыборной гонки, Вега должен предоставить доказательства поддержки его кандидатуры минимум пятью ассоциациями из числа членов ФИФА.

Швейцарец уверен, что у него не возникнет с этим проблем, хотя до сих пор ни одна из ассоциаций публично его не поддержала. «Я путешествовал по всему миру и встречался со многими людьми из мира политики и футбола. Они пообещали мне свою поддержку, так как считают правильным наличие альтернативы на выборах. Только так пост президента выглядит демократичным», – отмечает Вега. Уже из этого заявления понятно, что в этот раз он не столько хочет победить, сколько навязать борьбу.



В ФИФА входит 211 национальных ассоциаций, и 4 февраля Financial Times опубликовал инсайд о том, что 196 из них поддержали Инфантино. В принципе, даже с таким раскладом у Веги есть возможность набрать нужные пять голосов поддержки. Но это не то соотношение сил, которое позволяет говорить об интриге.



При этом Вега уже будто заранее подготовился к тому, что нужное количество голосов он в итоге не наберёт. «Я знаю, что есть члены ФИФА, которые недовольны организацией. Которые считают, что она недостаточно прозрачна и демократична. Воспользуются ли они возможностью сделать шаг к демократическим выборам?» – рассуждал швейцарец. Ответ все узнают уже сегодня.