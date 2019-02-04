Моуринью упал на лёд перед матчем «Авангард» — СКА. Хоккей — не его вид спорта

Жозе Моуринью и Балашиха в одном предложении – сочетание сюрреалистичное. Но португалец действительно приехал в Подмосковье, чтобы произвести символическое вбрасывание шайбы на игре «Авангард»-«СКА».

Моуринью приехал в Россию. В Балашиху Он уже здесь.

В Балашихе Особенный был уже утром: подписал матчевые программки, попозировал перед камерами, пообщался с хоккеистами и посмотрел раскатку. Закончив все дела, уехал – видимо, погулять по Москве.

На арену Моуринью вернулся ближе к игре. Перед матчем Жозе долго и внимательно наблюдал за раскаткой, а поклонники, тем временем, наблюдали за ним. Точнее, за его затылком, потому что за 15 минут раскатки он повернулся к зрителями от силы раза три. Болельщики изощрялись, как могли: делали селфи на его фоне или пытались поймать хотя бы в профиль.

Кому-то повезло больше: пара ребят смогла остановить Жозе, когда он пошел на исходную позицию перед вбрасыванием. И он даже дал им «пять».

Наконец, на всю арену прогремело имя Моуринью, он вышел на ковровую дорожку и произвел символическое вбрасывание.

А после символического вбрасывания очень символично упал.