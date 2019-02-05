Ракицкого исключили из сборной Украины

Федерация футбола Украины убрала Ракицкого из списка игроков сборной
Новичок «Зенита» защитник Ярослав Ракицкий был убран из списка футболистов сборной Украины, опубликованного на официальном сайте федерации футбола страны.
При этом в профиле игрока, который по-прежнему есть на сайте, Ракицкий обозначен как футболист донецкого «Шахтёра», за который он выступал ранее.
Ракицкий перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно. На протяжении последних 12 лет он защищал цвета «Шахтёра», а с 2009 года также вызывался в сборную Украины. С донецким клубом 29-летний футболист стал обладателем 19 трофеев.
«Зенит» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 34 очками в активе, на одно очко опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара».
«Спортинг» готов продать Акунью «Зениту» за € 16 млн
Как стало известно «Чемпионату», лиссабонский «Спортинг» ждёт от «Зенита» повторного предложения, чтобы закрыть сделку по защитнику Маркосу Акунье.
Речь идёт о предложении, которое было сделано питерским клубом ещё 16 января, но тогда португальский клуб не принял его. Теперь «Спортинг» готов его принять. Чтобы закрыть сделку, «Зениту» достаточно повторить своё предложение официально. Акунья и «Спортинг» находятся в ожидании этого.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» заплатит «Спортингу» € 16 млн за Акунью. Сумма может возрасти ещё на € 4 млн за счёт бонусов. Зарплата 27-летнего игрока в российском клубе должна была составить € 2,5 млн в год.
Акунья перешёл в лиссабонский «Спортинг» летом 2017 года. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года и имеет опцию выкупа за € 60 млн.
«Зенит» сыграл вничью с «Дюделанжем» в товарищеском матче
Санкт-петербургский «Зенит» в рамках подготовки ко второй части сезона в товарищеском матче сыграл вничью с люксембургским «Дюделанжем» со счётом 0:0. Встреча состоялась в испанском Кампоаморе на стадионе «Пинатар Арена».
В этом матче за российский клуб дебютировали украинский защитник Ярослав Ракицкий и колумбийский полузащитник Вильмар Барриос.
Напомним, что 29-летний Ракицкий перешёл в «Зенит» из «Шахтёра» за € 10 млн. Что касается 25-летнего Барриоса, то он обошёлся российскому клубу в € 15 млн.
После 17 туров «Зенит», набрав 34 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ «Зенит» проведёт 2 февраля на выезде с «Уралом».
«Дюделанж» после 13 туров занимает третье место в чемпионате Люксембурга.
Салах — лучший игрок Премьер-лиги в январе по версии PFA
Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в январе по версии Профессиональной ассоциации футболистов (PFA), сообщается в «твиттере» организации.
По итогам голосования египтянин обошёл таких игроков, как Давид де Хеа, Поль Погба, Маркус Рашфорд (все – «Манчестер Юнайтед»), Трой Дини («Уотфорд») и Лерой Зане («Манчестер Сити»).
В январе Салах провёл четыре матча в Премьер-лиге – с «Манчестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Кристал Пэлас» и «Лестер Сити» – и отметился четырьмя голами. Всего на счету 26-летнего хавбека 16 мячей в 24 матчах первенства.
Глушаков отказался от алиментов и разрешил детям жить с матерью
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков отказался от алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с матерью. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника Дарьи Глушаковой.
«Мы приветствуем решение Дениса. Он отказался от двух требований: о требовании совместного проживания с детьми и о взыскании с Дарьи алиментов в свою пользу», — цитирует Жорина РАПСИ.
Суд отложил заседание на 5 февраля. Как сообщалось ранее, также суд рассматривает имущественные требования по исковому заявлению Глушаковой о разделе совместно нажитого имущества. Сумма требований ещё окончательно не определена, поскольку экспертная оценка пока не была проведена. Заседания по этому делу проходят в закрытом режиме.
«Можно только сказать, что речь идёт о нескольких квартирах, денежных средствах семьи и автомобилях. Полного списка имущества, которое подлежит разделу, нет, на данный момент его не сможет представить ни одна из сторон», — добавил адвокат.
Дуглас Коста попал в аварию на севере Италии
Полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Коста стал участником ДТП, которое произошло сегодня утром, 4 февраля, сообщает La Stampa.
По информации источника, инцидент произошёл на севере Италии, на трассе между Ливорно-Феррарис и Сантией. Отмечается, что Коста, находившийся за рулём автомобиля марки Jeep Cherokee, не получил серьёзных повреждений. Водитель, управлявший Fiat Punto, с которым столкнулась машина бразильского футболиста, был доставлен в ближайшую больницу с травмами.
Коста перешёл в туринский «Ювентус» из мюнхенской «Баварии» в 2018 году. в Нынешнем сезоне бразильский полузащитник принял участие в 17 матчах за туринский клуб в итальянской Серии А, забил гол и отдал две результативные передачи.