Лучше бы «Зенит» не проводил этот матч. Печальные новости для Семака

«Зениту» через неделю играть в Лиге Европы. По товарищескому матчу с люксембургским «Дюделанжем» вырисовывается состав, который Семак выставит в Стамбуле. Уже не было такого, чтобы петербуржцы делали по 10 замен. Только одна, и та – вынужденная.

Дебютировали Ракицкий и Барриос. Украинец запомнился несколькими ударами по воротам после угловых. В первом случае – сильно мимо. А во втором – несильно, но тоже мимо. Барриос был на поле одним из самых шустрых. Вгрызался в мяч и в соперника. Колумбиец не бил по ногам, но с радостью играл корпус в корпус.

Жирков провел весь матч на левом фланге защиты – здоровье позволило. Видимо, с этим связано, что Кудряшов не перешел-таки в «Зенит» (по нашей информации сделка была близка к завершению в конце января).

При отсутствии Паредеса созидание во многом сводилось к диагоналям от Ракицкого, а в центре атаки разгонял Маркизио. Прямо скажем, получалось достаточно невнятно (особенно в первом тайме). Возможно, этому мешало поле (оно было действительно не очень), возможно – нагрузки на сборе. В любом случае от противостояния со скромной командой стоило ожидать большего. Впрочем, «Дюделанж», конечно, люксембургская команда, но достаточно приличная. В этом сезоне добралась до группового этапа ЛЕ (солидно по люксембургским меркам).

За первый тайм у «Зенита» был лишь один по-настоящему голевой момент. Дриусси, который выступал левым вингером, сделал навес в штрафную. Дзюба без помех пытался протолкнуть скачущий мяч, но перекинул и вратаря, и ворота. Это был один из немногих моментов, когда мяч дошел до Артема.

Очень неприятная ситуация случилась на 22-й минуте. Кузяев так разогнался с мячом, что после прострела улетел за пределы поля и получил повреждение. Судя по всему, он врезался в штангу, на которую крепилась огромная сетка за полем. Футболист какое-то время держался за спину, но после помощи медиков возобновил игру. На 28-й минуте полузащитнику досталось уже по ногам, но держался хавбек снова за спину. Еще через три минуты он был заменен на 19-летнего Воробьева.

Пожалуй, это одна из самых нежелательных травм для «Зенита». Дело в том, что у Семака не так много россиян, а Кузяев явно один из тех пяти футболистов, кто должен играть в РПЛ в связи с лимитом. Хорошо, хоть до РПЛ есть больше времени, чем до ЛЕ.

Самый опасный штрафной в матче взял на себя Эрнани. Кажется, он утвердился в роли штатного исполнителя стандартов. Как говорил Нету в интервью «Чемпионату», лучший удар в «Зените» – у Эрнани и Шатова. А тут на поле был только один из них. Бразилец пробил выше ворот.



Вряд ли этот матч сильно порадовал главного тренера «Зенита». Скорее наоборот. Подбор футболистов достаточно хороший, но количество точных передач на чужой трети поля вызывают опасения. В обороне каких-то значительных проблем у «Зенита» не было, но атака… Что ж до игры в Стамбуле остается неделя. Перед этим «Зенит» проведет еще один товарищеский матч – 8 февраля с норвежским «Сарпсборгом».