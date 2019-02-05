Команде Клоппа ещё повезло: она забила гол из офсайда.

«Ливерпуль» снова теряет очки. «Манчестер Сити» уже близко

Кризис?

В 2019 году «Ливерпуль» явно подсел. Вылет из Кубка Англии от «Вулверхэмптона», поражение в чемпионате от главного преследователя «Манчестер Сити», домашняя ничья с «Лестером». Да и победы доставались команде Клоппа с трудом: 1:0 с «Брайтоном» и 4:3 с «Кристал Пэлас». В декабре, к примеру, «Ливерпуль» выиграл 7 матчей чемпионата из 7, из которых только в одном победа была с минимальным преимуществом.

Какая же крутая рубка за титул в Англии! «Лестер» отобрал очки у «Ливерпуля» Клопп упустил шанс оторваться от Гвардиолы. Но что творил судья?

Спорный гол

Вот и с «Вест Хэмом» «Ливерпуль» владел преимуществом, но особых моментов не создавал. А гол создал. На 22-й минуте Милнер прострелил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где оставшийся без опеки Садио Мане мяч обработал и вторым касанием отправил его в дальний угол ворот.

Повторы голевого момента указывают на офсайд Милнера при получении передачи. Ошибся арбитр в этом эпизоде.

Ответка

Но пеимущество гостей продержалось всего 6 минут. Фелипе Андерсон исполнил хитрую передачу низом со штрафного на правый край владений Алиссона, где Антонио оторвался от Кейта и точным ударом низом отправил мяч в дальний угол ворот.

Замены

По ходу второго тайма Клопп бросил в бой Шакири и Ориги (вместо Лаллана и Фирмино), но побеждать должны были хозяева. На 74-й минуте Марк Ноубл оказался первым на подборе на линии чужой штрафной, в касание пробил, но выше створа ворот Алиссона.