Очень полезный спарринг для «Спартака». Кононов увидел, над чем ему работать

Выход к финишной прямой

После турнира в Катаре, на котором «Спартаку» и близко не оказалось равных, мы много и с удовольствием хвалили команду Олега Кононова. Странно, что многие читатели воспринимали похвалу как признание абсолютной мощи красно-белых или пророчество им чемпионского титула. Но нет, всё это было не попыткой опередить время, а всего-навсего текущей оценкой ситуации (особенно на фоне лютого кошмара, творившегося осенью) и предчувствием того, что «Спартак» находится на правильном пути. Радовали не столько результаты, сколько происходящее вокруг и внутри.

Очень хочется покритиковать «Спартак». Но – не за что А вы найдёте повод?

С футболом же, никто не будет спорить, проблемы возникали и в Катаре – был слабый первый тайм с «Ростовом», не самый качественный отрезок против «Локомотива», владевшего преимуществом и создававшего моменты до перерыва. Сам Кононов после суммарных 9:1 признал: «Целиком мне не понравился ни один из матчей. Фрагментарно – да, но не более».

Сбор в Турции как раз и посвящён в большей степени совершенствованию игровой составляющей. Основные физические нагрузки позади, основной фундамент заложен, наступило время шлифовки командных взаимодействий. И, конечно же, определению стартового состава. В последнем интервью Кононова пресс-службе чётко виден посыл: время для массовых экспериментов пока закончилось, огромного количества молодых одновременно на поле больше не будет. Разве что завтра в спарринге с «Актобе», но это уже совсем другая история.

Отличный гол Мельгарехо

Так какая она – основа «Спартака»?



Судя по стартовому составу на игру с «Марибором», это всё та же гибридная схема 4-4-2, которую применял Кононов в конце прошлого года. Зе Луиш и Луис Адриано впервые за зиму составили пару форвардов, в центре вышло не три полузащитника, а два – Глушаков и Гулиев. Ханни расположился слева, а Мельгарехо – справа.



Расстановка спорная, поскольку центральная зона становится уязвимее, но и желание Кононова не просто выпустить одновременно двух звёздных нападающих, а поставить их именно рядом друг с другом, объяснимо. В сегодняшнем матче решение не сработало: интенсивности Гулиева и Глушакова не хватало, чтобы стабильно преодолевать прессинг словенцев, поэтому с продвижением мяча в финальной трети поля возникали проблемы.



Хотя начиналось всё отлично: уже на пятой минуте сам «Спартак» здорово сыграл в коллективном отборе, Гулиев перехватил мяч, Зе Луиш эффектно сыграл пяткой назад, а Мельгарехо мощно пробил со средней дистанции в угол. Это был красивый гол, только далее моментов красно-белые почти не создавали.

Напрасный подкат Джикии

Со стороны показалось, что «Марибор» был получше в движении. Сезон у соперника «Спартака» возобновляется уже 23 февраля, то есть через две с половиной недели, поэтому его подготовка выходит на финишную прямую. Словенцы предстали агрессивной, кусачей и быстрой командой, которая выигрывала много единоборств и резво переходила к контратакам.



Пропущенный «Спартаком» гол стал следствием необязательного подката Джикии, полетевшего в штрафной вперёд ногами и срубившего Заховича. Максименко угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

1:1 – самый популярный счёт в матчах «Спартака» и «Марибора»

Во втором тайме снова было много замен. Сразу после перерыва на поле вышли Селихов, Комбаров, Зобнин, Фернандо (пропустивший весь предыдущий сбор), Ломовицкий и Ташаев. Чуть позже – Мелкадзе и Боккетти (итальянец также вернулся после травмы).



Кононов ушёл от схемы с двумя чистыми нападающими, но дивидендов это не принесло. Интересных моментов «Спартак» всё равно создал минимум, нанёс только один опасный удар (Ханни попал в штангу), да и сам должен был пропускать как минимум однажды, когда «Марибор» пробивал чуть ли не из вратарской.



Так что если в прошлый раз мы писали, что пока «Спартак» критиковать не за что, то теперь повод для лёгкой и полезной критики должен найтись. Кононову действительно есть над чем работать. Чем ближе возобновление сезона, тем выше ценность новых контрольных встреч.