В Бразилии новая звезда. Девушка-арбитр против разъярённых футболистов

Теперь мы знаем, чего не хватает нашему футболу.

Чемпионат Бразилии стартует 28 апреля, а пока проводятся первенства штатов. Один из эпизодов в матче лиги Алагоану (штат Алагоас) вызвал резонанс в местных изданиях.

В последнем туре «CCA Масейо» принимал «Муричи» (2:1). Споры возникли из-за эпизода на 63-й минуте, когда хозяева при счёте 1:1 забили победный мяч. Футболисты «Муричи» настаивали, что был фол на их вратаре. Главный арбитр и его ассистентка на линии взяли паузу из-за суматохи. В результате разборок три футболиста получили красные карточки, а гол был-таки засчитан.

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Вот кадр, который облетел всю Бразилию.

Фото: Pei Fon/Portal TNH1

Игроки «Муричи» (особенно вратарь Лео) бурно возмущались действиями бокового арбитра Ракел Феррейры Барбозы. Однако девушка сохраняла абсолютно невозмутимое выражение лица, будто наслаждалась закатом на пляже. Вскоре сотрудники полиции загородили бокового рефери от эмоциональных футболистов.

Эта история получила много откликов в социальных сетях. Часть болельщиков утверждали, что решения судей-мужчин не встречают с такой агрессией. После матча 29-летняя судья Ракел рассказала ESPN Brasil, что ей сказали недовольные игроки и как ей удалось сохранять невозмутимость.



«Это стандартная реакция. Во время подготовки арбитров мы проходим специальные тренинги. Кроме того, нас консультируют психологи. В том эпизоде футболисты не переходили на оскорбления. Если бы они себе это позволили, то также получили бы удаления. Игроки «Миручи» настаивали на том, что был фол на вратаре. Они требовали, чтобы я сообщила об этом главному арбитру. Женщины занимают своё место из-за профессионализма, и это делает меня счастливой. Женщины имеют право работать в любом профессиональном секторе, для чего они обязаны соответствовать требованиям».



Фотографию, которая облетела все спортивные издания, сделала фотограф Пей Фон. Она так описала ключевой эпизод матча.

Фотограф Пей Фон Фото: instagram.com/peifon

«Вратарь возвышался над ней, я видела всю его жестикуляцию и фотографировала происходящее. Снимала, пока не сделала кадр, который опубликовала. Внутри меня было желание пойти к ним и вытащить её из этой ситуации. Это сделали судьи и полиция, которые встали стеной перед футболистами.

Фото: Pei Fon/Portal TNH1

Проклятый матч в Бразилии. Такого вы ещё не видели Всё, о чём написано в этой статье, случилось на самом деле.

Председатель Государственной арбитражной комиссии Чарльз Хеберт призвал к наказанию футболистов, которые возмущались решением Ракел. При этом он дал понять, что наказание связано с запугиванием арбитра, а не её полом. Тренер «Муричи» Эдсон Феррейра также настаивал, что не было никакого неуважения к судье, а лишь естественная человеческая ошибка Ракел.