Всё, что надо знать о сопернике «Зенита» за неделю до матча Лиги Европы

Ровно через неделю «Зенит» сыграет в Стамбуле первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». За последний месяц соперник лидера РПЛ изменился по составу и по игре. Рассказываем, что происходило у вице-чемпионов Турции.

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Кого «Фенербахче» купил и заявил на Лигу Европы?

На зимний перерыв, который начался 24 декабря и продлился почти месяц, «Фенербахче» ушёл, находясь в зоне вылета. Зенитовский соперник занимал в турецком чемпионате предпоследнее, 17 место с тремя победами за 17 туров. Естественно, одной из главных целей клуба на январь было усиление состава. Стамбульский клуб сделал даже больше приобретений, чем «Зенит». Новичками «жёлтых канареек» стали центральные защитники Садик Чифтпинар («Малатьяспор») и Сердар Азиз («Галатасарай»), центральные полузащитники Торгай Арслан («Бешикташ») и Миха Зайц («Эмполи»), а также вингер Виктор Мозес («Челси»).

Самый дорогой зимний трансфер – покупка Арслана: за него, по данным Transfermarkt, «Фенербахче» заплатит 3,2 млн евро. Самый крутой новичок – Мозес, который ещё не так давно был игроком основы «Челси» Антонио Конте. Нигерийца арендовали на полтора года. На плей-офф Лиги Европы разрешалось дозаявить только трёх игроков, и главный тренер Эрсун Янал внёс в состав Арслана, Мозеса и Чифтпинара.

Мозес уже начал отрабатывать вложенные в его долгосрочную аренду деньги. Четыре дня назад участник ЧМ-2018 в составе сборной Нигерии забил свой первый гол за «жёлтых канареек» в ворота «Гёзтепе». Его скорость, понимание игры и умение обыграть один в один наверняка превратятся в проблему для обороны «Зенита».

В каком состоянии находится соперник «Зенита»?

Эрсун Янал возглавил «Фенербахче» в середине декабря. Новый главный тренер, который уже работал с «жёлтыми канарейками» в сезоне-2013/14 и выиграл с ними золотые медали, пообещал, что команда под его руководством опять будет демонстрировать чемпионский футбол. Однако сразу после зимнего перерыва «Фенербахче» продолжил серию неудач, позорно вылетев из Кубка Турции после поражения от выступающего во втором дивизионе «Умраниеспора».

Казалось, что больному стало хуже – «скорая помощь» опоздала. Но сейчас «жёлтые канарейки» наконец-то подают признаки жизни. За последнюю неделю «Фенербахче» одержал две победы подряд в чемпионате Турции. Обе на домашнем стадионе «Шюкрю Сараджоглу», где через неделю играть «Зениту». Сперва команда Янала переиграла «Малатьяспор» – 3:2, а потом «Гёзтепе» – 2:0. Вице-чемпион Турции выбрался из турнирного болота и занимает теперь 12 место.

Прогресс в результатах – это действительно следствие улучшения качества игры при Янале. По крайней мере, атакующих действий, ведь в обороне у зенитовского соперника по-прежнему хватает ошибок. Но «Фенербахче» стал лучше разыгрывать мяч, чаще проводить сложные быстрые комбинации. Показателен первый гол в ворота «Гёзтепе». Перед тем, как мяч побывал в воротах гостей, игроки хозяев сделали большое количество точных передач, меняя направление атаки и неожиданно пропуская мяч на ход партнёру. Хороший гол получился – так забивают серьёзные команды.

Состав-то у «Фенербахче» не такой уж и плохой! Например, в наступлении очень часто задействуется экс-защитник «Ювентуса» Маурисио Исла, сыгравший сто матчей за сборную Чили. Он здорово оснащён технически, выполняет очень опасные передачи со своего правого фланга. Правда, при исполнении прямых обязанностей Исла ужасен. Даёт принимать мяч, делать кроссы, нередко уступает один в один. Но наверняка Семак опасается, что чилиец в связке с Мозесом разорвёт самую слабую зону «Зенита» – левый фланг обороны.

Роберто Сольдадо тоже никому представлять не нужно. Бывший нападающий сборной Испании забил потрясающий гол в ворота «Малатьяспора». К счастью, для «Зенита» Сольдадо нет в заявке «Фенербахче» на ЛЕ, как и ещё двух игроков «основы» – Мехмета Экичи и Набиля Дирара (при новом тренере он возвращён в состав вместе с голкипером Волканом Демирелем). По-видимому, против «Зенита» в атаке «жёлтых канареек» сыграет арендованный у «Лестера» Ислам Слимани, которым были недовольны до такой степени, что хотели зимой вернуть в Англию.

Как играет защитник сборной России Роман Нойштедтер?

Для Нойштедтера сезон складывается печально. В начале января появилась информация, что «Фенербахче» не намерен продлевать истекающий летом контракт защитника сборной России. Отец игрока Пётр Нойштедтер, который в своё время поиграл за дубль «Зенита», рассказал в интервью для «Чемпионата»:

«Я всегда переживаю за сына. Можно представить, какая у него сейчас ситуация в команде. Болельщики и пресса недовольны результатом. Особенно когда идёт сравнение с прошлым сезоном, в котором команда играла в финале Кубка страны и заняла второе место, а сейчас ползёт где-то сзади. У Ромы заканчивается контракт. Он мне сказал: «Папа, пока что ничего не известно. Важно делать то, что происходит сейчас». Я с ним согласен в этом вопросе. А как сложится дальше, будет решать он сам и его агент. Я знаю, что у него были предложения из России, но насколько они были конкретными, сказать не могу».

Нойштедтер мог плотно сесть в запас с появлением в «Фенербахче» Чифтпинара. В первой после зимнего перерыва игре чемпионата Турции с «Бурсаспором» (1:1) Роман оказался на скамейке запасных, а пару центральных защитников составили новичок и Мартин Шкртел. Однако потом словак заработал двухматчевую дисквалификацию, так что против «Малатьяспора» и «Гёзтепе» выходила пара Чифтпинар – Нойштедтер. К сожалению, в обоих пропущенных мячах от «Малатьяспора» была вина представителя сборной России, проигрывавшего борьбу на «втором этаже» колумбийцу Артуро Мине. Болельщики «жёлтых канареек» сильно критиковали Нойштедтера, оставляли гневные комментарии в «Твиттере».

Теперь же получил травму новый напарник Романа. Возможно, серьёзную. В начале второго тайма на нём грубо сфолил игрок «Гёзтепе», заработавший красную карточку, после чего Чифтпинар продержался лишь 20 минут и чуть ли не в слезах покинул поле.

В общем, Нойштедтер почти наверняка сыграет с «Зенитом». Есть шанс напомнить о себе России перед тем, как выходить на трансферный рынок свободным агентом.