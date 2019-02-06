Глушаков суд проиграл, Кокорину и Мамаеву он предстоит завтра

Кокорин выступил с открытым письмом, в котором извинился и признал ошибки



Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил с открытым письмом, в котором принёс извинения болельщикам и клубу за своё поведение в ходе инцидента в начале октября прошлого года, а также признал ошибки.



«Здравствуйте! Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвёл их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях. Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался.

Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причинённый вред. Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и всё свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержку, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе. Ваш Саша», — приводит текст письма Кокорина «Р-Спорт».



Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве 8 октября. Срок меры пресечения всех четверых истекает 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста, которое будет рассмотрено 6 февраля.

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«Краснодар» не заявил Мамаева на матчи плей-офф Лиги Европы



Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, который находится в СИЗО, не заявлен клубом на матчи плей-офф Лиги Европы. Как сообщает официальный сайт УЕФА, в заявку «быков» попали 34 игрока, из них 21 — это список А.



В 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» сыграет с «Байером». Первый матч состоится в России 14 февраля, а ответная игра пройдёт через неделю в Леверкузене.

«Спартак» сыграл вничью с «Марибором» в товарищеском матче



«Спартак» продолжает подготовку к возобновлению сезона. Сегодня, 5 февраля, московский клуб провёл товарищеский матч со словенским «Марибором». Встреча команд состоялась на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 1:1.



На пятой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо. Через 10 минут главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота московской команды, который успешно реализовал хавбек «Марибора» Амир Дервишевич.



Подопечные Олега Кононова в настоящее время проводят второй зимний зарубежный сбор в Турции. 9 февраля игроки «Спартака» проведут матч со словацким «Слованом», а 12-го встретятся с клубом «Мура» из Словении.



«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

Суд вынес решение о взыскании алиментов с Глушакова



Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, сообщил, суд принял решение о взыскании алиментов с футболиста.



«Суд расторг брак Дениса и Дарьи Глушаковых и взыскал алименты в размере трети всех доходов Глушакова. Также он будет платить 100 тысяч рублей на Дарью до достижения трёхлетнего возраста младшей дочери, то есть ещё больше года. Это можно назвать победой Дарьи.



Главное в этом деле — результат. Он достигнут, поэтому мы довольны, а Денис, думаю, не очень. Далее будет раздел имущества — отдельный процесс, который ещё не завершён», — сказал Жорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.



Напомним, Дарья и Денис Глушаковы находятся в состоянии бракоразводного процесса. В конце прошлого года в СМИ появились записи, на которых футболист угрожает своей жене расправой, а также говорит, что уедет играть в грозненский «Ахмат», где будет получать 35 тыс. рублей по контракту, из-за чего будет выплачивать супруге небольшие алименты.

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УЕФА рассмотрит отмену правила выездного гола в плей-офф еврокубков



Правило выездного гола в решающих стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы может быть отменено, сообщает Kicker.



По словам издания, исполнительный комитет УЕФА вынесет данную идею на рассмотрение в ходе ближайшего заседания, которое состоится в Риме завтра, 6 февраля. Одной из причин возможной отмены правила в организации считают тот факт, что в современном футболе гостевой команде стало забивать проще, чем раньше.



Правило выездного гола появилось в 1965 году, а позже было введено во всех еврокубковых турнирах. При этом национальные федерации могут регулировать правила внутренних турниров по своему усмотрению. Среди стран, отказавшихся от этого правила, оказалась Англия, где в Кубке Англии и Кубке лиги имеет значение лишь общее количество забитых мячей.

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Месси сам примет решение о своём участии в матче с «Реалом»



Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси может сыграть в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом», который состоится завтра, 6 февраля. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



По данным источника, у футболиста нет повреждения, но присутствует спазм мышцы. В связи с этим форвард сам примет решение о своём участии в матче с «Реалом». Сегодня аргентинец тренировался в общей группе.



Напомним, эту травму Месси получил в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2).



Матч «Барселона» — «Реал» пройдёт на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



31-летний Месси в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Испании (в 18 — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (2 — с пенальти), а также отметился 10 результативными передачами.

«Валенсия» с Черышевым остановила «Барселону». Несмотря на дубль Месси Россиянин сыграл хорошо, а его команда прервала победную серию каталонцев.

Три матча «Реала» с «Барселоной» в России покажут по федеральному ТВ



Любители футбола в России смогут посмотреть все три матча мадридского «Реала» с «Барселоной» в ближайший месяц на федеральном телевидении.



Оба «класико» в полуфинале Кубка Испании, а также встреча принципиальных соперников в 26-м туре Примеры будут показаны на общедоступном канале «Матч ТВ».



Завтра, 6 февраля, «Реалу» предстоит провести первый полуфинальный матч Кубка Испании с «Барселоной». Встреча состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра пройдёт на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 27 февраля, начало – в 23:00 мск.



«Класико» в чемпионате Испании состоится 2 марта на домашнем стадионе «сливочных» и начнётся в 22:45 мск. С положением команд в турнирной таблице первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Ювентус» готовит три трансфера, чтобы угодить Роналду



«Ювентус» хотел бы совершить три трансфера, чтобы угодить нападающему туринского клуба Криштиану Роналду. Как сообщает Tuttosport, первым в этом списке стоит полузащитник «Реала» Иско, с которым ранее португалец играл в одной команде.

Отмечается, что хавбек не нашёл общего языка с наставником мадридского клуба Сантьяго Солари, поэтому летом есть вероятность его возможного ухода из «Реала». Вторым трансфером «Ювентуса» может стать ещё один футболист «Реала» — Марсело, которого Роналду очень хочет видеть в туринском клубе.



Кроме того итальянская команда раздумывает по поводу трансфера полузащитника Хамеса Родригеса. Колумбийский игрок ранее заявил руководству «Баварии», что не намерен оставаться в немецкой команде, пока её возглавляет Нико Ковач.

Шалимов: уверен, что через какое-то время возглавлю «Спартак»



Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов поделился мыслями о своём будущем, а также выразил уверенность, что однажды возглавит московский «Спартак», за который выступал, будучи футболистом.



«Не хотел бы попробовать свои силы за границей? Я хорошо говорю по-итальянски. Могу, конечно, туда приехать. Но нужен ли я там? В Европе есть свои сильные специалисты. Думаю, что пока меня там не ждут. Сейчас мне интересны «Химки». А через какое-то время я возглавлю «Спартак». Уверен в этом», — приводит слова Шалимова «Московский комсомолец».



Шалимов является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 1986 по 1991 год. С московской командой он один раз стал чемпионом СССР. Также экс-игрок является обладателем Кубка УЕФА в составе миланского «Интера».

Моуринью согласился на год тюрьмы условно и штраф в € 2 млн



Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью согласился с приговором испанского суда, который в сентябре прошлого года подвёл итоги расследования неуплаты португальцем налогов.



Как сообщает El Pais, специалист принял вердикт в виде одного года тюремного заключения и штрафа в размере € 2 млн. При этом Моуринью не будет лишён свободы, поскольку впервые обвинён в таком нарушении.



Напомним, португалец обвинялся в сокрытии доходов от имиджевых прав с помощью офшоров в 2011 и 2012 годах, когда возглавлял мадридский «Реал». Моуринью недовыплатил испанским властям € 1,9 млн, а общая сумма его дохода в тот период составила € 3,3 млн. Ранее с аналогичными проблемами с испанскими налоговыми службами сталкивались и другие представители «Реала», среди которых Криштиану Роналду.