Дважды победить рак и сыграть на «Уэмбли». Мотивация от Джо Томпсона

Хеппи-энд, которого нам сейчас так не хватает.

Джо Томпсон никогда не играл в топ-клубах. Мысли о карьере суперзвезды остались в детстве. Там же, где приглашение «Ман Юнайтед» и первые намёки на звёздную болезнь. Но большой человек не обязан быть успешным.

Джо Томпсон

Родился 5 марта 1989 года в Бате (Англия).

Амплуа: полузащитник.

Воспитанник клуба «Рочдэйл» (Англия).



Карьера:

2006 – 2012 — «Рочдейл» (Англия)

2012 — «Транмер Роверс» (Англия)

2013 — «Рочдейл» (Англия)

2014 — «Транмер Роверс» (Англия)

2014 «Бери» (Англия)

2014 — «Рексхэм» (Англия)

2015 — «Саутпорт» (Англия)

2015 – 2016 — «Карлайл Юнайтед» (Англия)

2016 – 2019 — «Рочдейл» (Англия)

Впервые диагноз «рак» Томпсону поставили в 2013-м. Тот почувствовал себя плохо и прошёл медобследование — там всё и выяснилось. Врачи нашли редкую болезнь лимфатической системы.

«На шее начали появляться шишки. Я думал, что у меня железистая лихорадка, поэтому сделал снимок, чтобы исключить что-то более серьёзное. Как-то мы хотели съездить на пляж с семьёй, поэтому за снимками заехали вместе с женой и дочерью. Это было худшее решение в моей жизни. По выражению лица моего доктора я понял, что всё плохо».

«Транмер Роверс», где он тогда играл, поначалу поддержал своего футболиста.

«Джо — фантастический молодой человек, и нам будет его не хватать, пока у него будет идти лечение. Его поддерживают все тренеры и его товарищи по команде, и мы сделаем всё, что от нас зависит», — сказал тогда Ронни Мур, один из боссов «Транмера».

А потом началась химиотерапия. Полгода лечения пошли англичанину на пользу. Болезнь удалось погасить, и Джо готовился к возвращению на поле. Но в «Транмере» его уже никто и не ждал.

«Мне не только не предложили новое соглашение, но даже не предложили потренироваться и набрать форму. В тот момент я понял, насколько же это безжалостный вид спорта».

Томпсон в футбол всё равно вернулся, хоть и пришлось покататься по клубам низших английских лиг. Но главные сложности были впереди — в 2017-м смерть опять начала ходить где-то рядом.

2:0

К тому времени Джо вернулся в «Рочдейл», в котором начинал свою карьеру. Клуб болтался в третьем по силе дивизионе Англии, но и в нём был далёк от первых мест. И ладно таблица — у Томпсона случился там рецидив. Опять рак — док сообщил диагноз накануне Рождества.

В этот раз болезнь ушла быстрее. «Дополнительное время и серия пенальти. Томпсон – Рак – 2:0», — шутил футболист в «Твиттере». Джо опять добился ремиссии — на этот раз окончательной.

Фото: twitter.com/JJL_Thompson

Шутки шутками, а с футболом в очередной раз стало сложно. Перерыв между тем твитом и первым выходом на поле составил примерно полгода. Возвращение давалось тяжело. Полузащитник провёл большинство игр на банке, а если и выходил, получал минут 20.

Тут бы и закончить карьеру, но «Рочдейлу» угораздило попасть в 1/8 финала Кубка Англии — на «Тоттенхэм». Первую игру клубы даже свели к ничьей. Ждала переигровка на «Уэмбли».

Сказать честно, футболист Томпсон на тот момент был команде не очень нужен. Но в той игре тренер доверил Джо аж 27 минут. И кому какое дело, что к тому времени они уже разгромно проигрывали, а Льоренте творил с их защитой всё, что вздумается? Парень прошёл путь от онкологии до игры на «Уэмбли» менее чем за год — история писалась не на табло.

Прощание

Томпсон оправдал своё место в заявке команды позже — в конце сезона. В последнем туре «Рочдейл» стоял на вылет, и единственным шансом остаться в лиге была победа над заведомым фаворитом «Чарльтоном». Угадайте, кто забил решающий гол в той игре. Ему потребовалось две минуты после выхода на замену.

Позднее Джо вышел на поле лишь раз — на старте следующего сезона. В матче с «Бёртон Альбион» он получил травму подколенного сухожилия, после которой не смог восстановится. Та игра была в августе, а на днях Томпсон объявил об уходе из футбола.

«Решение уйти было одним из самых трудных в моей жизни. Я прошёл через самые сложные испытания и сумел их преодолеть. Мой разум стал сильнее, но с интенсивным лечением, которое пришлось вынести моему телу, оно больше не в состоянии выполнять необходимые требования».

Томпсон планирует уйти в медиа: мотивировать людей своим примером и попробовать себя в наставничестве. Жена Шантель и дочь Лулу дождались отца с футбольного поля и больше не видят его на жутких больничных койках. Теперь можно чаще ходить на пляж.