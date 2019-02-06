Педро Роша разбушевался. Остановите эту машину!

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Предыдущий спарринг красно-белые провели вчера, поэтому сразу было понятно, что сегодня Кононов выставит много резервистов. В заявку против «Актобе» вообще не попали Рассказов, Джикия и Ханни, отбегавшие с «Марибором» все 90 минут, Фернандо, только-только залечивший неприятное повреждение, а также Зе Луиш и Луис Адриано, которых тоже в силу медицинских факторов лучше лишний раз не перегружать.

Очень полезный спарринг для «Спартака». Появился повод для критики Победная серия красно-белых на зимних сборах закончилась.

Зато игроки, получившие накануне 45 минут и меньше, вышли с первых минут. Откровенным дублем назвать состав «Спартака» было нельзя, ведь на поле появились претенденты на основу Зобнин (Роман надел капитанскую повязку), Боккетти, Гулиев, Комбаров, а также Игнатов, Педро Роша, Мелкадзе, которые тоже вполне могут получить достаточно игрового времени весной.



Но и совсем зелёной и неопытной молодёжи на поле также хватало: вратарь Шитов, правый защитник Маслов, центральный защитник Миронов, атакующий полузащитник/нападающий Глушенков. Действия молодых игроков вообще виделись главной интригой в этом матче, поскольку Кононов вчера сказал, что после игры собирается определиться, кто из них останется, а кто покинет сбор. Иммунитет, исходя из слов главного тренера, был только у Игнатова и Мелкадзе.

«Сухой лист» от «Актобе»

Вряд ли место в основной обойме по такой игре заслужил Шитов. 19-летний вратарь отыграл слабее всех в первом тайме, и его даже стало жалко. Сначала он пропустил прямым ударом с углового – мяч серьёзно закрутило ветром, но вряд ли это служит оправданием для голкипера.



Вторая ошибка Антона оказалась ещё грубее. Он разыграл мяч от ворот с Боккетти накоротке, получил обратную передачу (не самую удобную, но время на принятие решение у него было), зачем-то затеял обводку под прессингом двух соперников– и потерял мяч. «Актобе» забивал в пустые ворота.

Суперсвязка Роша – Глушенков

Глупые пропущенные голы аннулировали немногочисленные атакующие подвиги «Спартака». Получалось впереди по понятным причинам у резерва красно-белых не так много, но две классные атаки они всё же до перерыва соорудили. В обоих случаях героем-ассистентом выступил Педро Роша – сначала бразилец вырезал идеальную навесную передачу из глубины на Глушенкова метров на 35, затем, обыграв соперника, вывел всё того же Глушенкова один на один уже коротким пасом.



Так бразилец стал лучшим ассистентом красно-белых на сборах – ещё два отличных паса он отдал в матче с «Локомотивом». Роша был одним из лучших на поле по понимаю пространства и рывкам в свободные зоны, всегда стремился сразу открыться под ответную передачу. Если обретёт уверенность, однозначно должен пригодиться Кононову в официальных играх.



Но непременно нужно отметить и Глушенкова. Атакующий футболист, перешедший в «Спартак» из «Чертаново» зимой, отменно завершал атаки в обоих случаях. Голевое чутьё, минимум касаний, чёткость удара – по этой игре Максим заслужил место в главной команде, хотя бы в её резерве. Но и конкуренция в атаке у красно-белых слишком серьёзная, поэтому игровой практики предвидится не так много.



Наверное, вопрос Глушенкова – самый сложный для Кононова после сегодняшней игры.

Другая молодёжь

Миронов не привозил моменты на свои ворота, как случилось, например, в матче с ташкентским «Локо» в ОАЭ, но у «Спартака» четыре опытных центральных защитника, поэтому пока Леониду будет лучше в «Спартаке-2».



Маслов отыграл первый тайм справа в обороне без подвигов, почти не обострял впереди. В перерыве его заменили, но вскоре пришлось вернуться на поле из-за мышечной травмы Мельгарехо. Учитывая, что на этом фланге есть Рассказов и также может сыграть Айртон, пребывание Павла в основе пока необязательно. Хотя упомянутое повреждение парагвайца снизит количество крайних защитников и способно изменить расклады.

Мелкадзе пару раз здорово прорвался по правому флангу, играл смело и настырно, старался обострять. Физические данные у него отличные – ближайшие полгода станут определяющими с точки зрения перспектив в главном «Спартаке».



Игнатов бережно держал мяч, но элегантными финтами или обостряющими пасами не отметился. Впрочем, по нему решение было принято до этой игры – осенней частью сезона Михаил заслужил место в главной обойме.



Умяров, появившийся после перерыва, сейчас играет не так уверенно, как на первых порах. Заметны погрешности в передачах, проявляется неопытность, вау-эффект пока исчез. За место в опорной зоне с Глушаковым, Фернандо, Гулиевым и Зобниным бороться ему будет сложно. Пока логичен перевод в «Спартак-2».



Центральному защитнику Гапонову также нужно добирать опыта во второй команде. А приглашение в основу атакующего полузащитника Полубояринова и нападающего Прошлякова изначально выглядело авансом. Хотя Прошляков за отведённое время успел получить пару моментов и попасть в штангу.



А забить больше никто так и не смог. 2:2.