Он писал статьи на «Чемпионате». Теперь работает аналитиком в «Динамо»

После этой статьи вы будете лучше понимать РПЛ: «Зенит» и Паредес, ЦСКА и Гончаренко, «Динамо» и Панченко.

Вероятно, многие помнят нашего автора Сергея Титова. Он писал тексты о футбольной тактике, но ушёл из «Чемпионата» после ЧМ-2018. Ушёл ради работы в «Динамо», которому симпатизирует с детства. Спустя шесть месяцев он вернулся в редакцию другим человеком.



– Поехали с самого начала. Как ты попал в «Динамо»?

– Я работал на «Чемпионате». В апреле к нам на интервью пришёл Дмитрий Валерьевич (Хохлов. – Прим. «Чемпионата»). Я решил сделать для него отчёт по «Динамо». Не было мыслей, что меня позовут в клуб на работу. Мне просто хотелось услышать отзыв главного тренера. Мы не были знакомы, и я вполне допускал, что он просто выкинет бумаги в мусорку при выходе из редакции.

Сергей Титов, Антон Третяк и Дмитрий Хохлов Фото: Алена Сахарова, «Чемпионат»

– Что было в твоём отчёте?

– За две ночи я написал 15 страниц. Преимущественно про атаку «Динамо»: откуда лучше подавать, откуда бить… Мы, кстати, потом общались на этот счёт, и выяснилось, что моя точка зрения во многом совпала с тем, что «Динамо» наигрывает на тренировках.

– Когда Хохлов отреагировал на твой отчёт?

– Через неделю перезвонил и пригласил на базу «Динамо». Я только догадывался, что это означает. Поехал просто обменяться мнениями. Общались минут 40, а потом он сказал, что не против совместной работы. Единственное, из «Чемпа» было необходимо уйти – времени на журналистику не оставалось. Договорились, что я отработаю ЧМ-2018, а потом уйду.

Instat, WyScout, WhoScored

– За что отвечаешь в «Динамо»?

– Основное – разбор ближайшего соперника. Смотрю его последний матч в прямом эфире, потом ещё пересматриваю. Плюс обязательно предыдущие четыре игры. В Instat есть возможность отслеживать именно чистое время. Там вырезают паузы (замены, повторы, мяч улетевший в аут...) и получается около 60 минут. Хотя я всё равно трачу по два часа на игру, потому что ставлю на паузу и делаю пометки. Поднимаю свои старые записи. Прослеживаю, каким флангом давит соперник, каким флангом лучше играть против него.

– Какую информацию в итоге передаёшь тренерам «Динамо»?

– Делаю конспект по атаке и обороне соперника, разбираю стандарты и выписываю характеристики на всех игроков основы – около 18 человек.

– Чем занимаешься помимо разбора соперников?

– Статистикой. Мы систематизируем всё, что нам присылают Instat и другие службы. Добавляем показатели по тому, как команда двигала мяч, отрезала соперников, в какие зоны шли передачи.

– Чем пользуетесь помимо Instat?

– У нас был выход на Wyscout. А вообще мы пользуемся всеми данными. В том числе WhoScored.

– У них открытая база.

– Да, но есть и платная подписка. Там расширенная статистика. Вплоть до того, сколько футболистов участвует в одном владении мячом. Сколько времени эти комбинации продолжаются в среднем и на ком они заканчиваются из-за неточного паса или удара.

Удары мимо

– Неточные удары «Динамо» – отдельный разговор.

– Да, больная тема. У нашей атаки отличный потенциал: по количеству созданных шансов «Динамо» – четвёртая команда РПЛ. А вот по точности ударов мы последние в лиге. Точнее, были последними до матча с «Уралом» – 31% точных ударов. После победы в заключительном матче года мы обошли «Крылья».

– У Панченко в этом сезоне РПЛ 1 гол при 43 ударах. Как так?

– Главный тренер отвечал на этот вопрос, когда был в редакции «Чемпионата». Он просил нападающего не так часто бить.

– То было по ходу прошлого чемпионата. В этом сезоне тенденция не изменилась.

– Мы много обсуждаем Панченко. Вероятно, он ещё не полностью восстановился. Пока он возвращает стабильность, ему хочется решать эпизоды. Может сидеть в голове: забью, и у меня пойдёт.

– Но он же всегда был таким. В ФНЛ тоже бил при первой возможности.

– И там это было оправданно: другой уровень вратарей, другой уровень защитников, которые не всегда накрывают.

Прессинг, «Атлетико», «Эйбар»

– Что ещё входит в твои обязанности?

– Недавно главный тренер попросил нас сделать нарезку моментов прессинга «Атлетико», потому что в одном из матчей плохо сработали в этом компоненте.

– Вроде у «Ливерпуля» лучший прессинг?

– Не тот пример. Важно именно движение без мяча сразу после потери. Причём в той же расстановке, которую обычно использует «Динамо». Ещё мы нарезали прессинг «Эйбара». Может, кого-то удивит, но у этой команды самый мощный прессинг в Испании – агрессивнее, чем у «Барселоны» и «Реала». И «Эйбар» тоже играет по схеме, которую использует «Динамо».

– Знаю, что матчи «Атлетико» показывают футболистам в нескольких клубах РПЛ. В том числе в «Ростове».

– У Симеоне построена целая система: футболисты располагаются в центре так, что через него очень тяжело пройти. А если мяч идёт на фланг, то «Атлетико» делает ловушки – крайний защитник и вингер идут на перехват, а центр сдвигается. В такой ситуации тяжело продвигаться вперёд. Скорее всего, мяч вернётся назад и продолжится владение центральными защитниками. Будет перекатывание, которое нарушит либо длинная передача, либо пас вратарю. Через центр «Атлетико» очень тяжело вскрыть.

– В «Динамо» прессинг меняется в зависимости от матча?

– Конечно. Многое зависит от того, какими силами атакует соперник и насколько качественно. Скромные команды стоит прессинговать высоко, потому что центральных защитников такого уровня можно спровоцировать на ошибки. Иногда опорник отлично начинает атаки. Например, Паредес в «Зените». Тогда нужно подстраивать свою игру так, чтобы блокировать его.

xG, ТТД

– От какого количества футбола голова не пухнет?

– Первые три недели уезжал с базы и думал, что у меня пойдёт пар из ушей. Сейчас уже привык.

– От чего башка кипела?

– Мне нравится то, чем я занимаюсь. Единственное, тяжело постоянно ездить на базу. Я живу в Железнодорожном – в двух с половиной часах от Новогорска. В день на дорогу уходит пять часов. Но в любом случае у меня отличная работа. Мне примерно раз в неделю приходят сообщения в соцсетях от незнакомых: «Ты для меня пример. Помоги добиться такого же». Это удивительное ощущение. Я же всего три года анализирую футбол осознанно.

– Что отвечаешь людям?

– Подсказываю, что читать и смотреть.

– За последнее время стал иначе воспринимать футбол?

– Конечно, после 3-4 бесед с профессиональными тренерами понимание игры меняется. До этого не обращаешь внимания на мелкие детали – например как футболисты ставят корпус при борьбе. Раньше я мог сделать пару скринов из трансляции и этим объяснить главное в матче. Конечно, так не работает. Должна быть тенденция.

– Что видят профессионалы, но не замечают обычные болельщики?

– Как команда переходит из атаки в оборону и наоборот. Это вообще главное в современном футболе. Плюс сама структура – как команда нападает и защищается. Много изменений бывает даже у одной команды по ходу одного матча.

«Пыльный чердак», «Контрпресс»

– Сейчас футбольная аналитика доступнее для фанатов?

– Да, становится модно разбираться в футболе, и я этому рад. Ещё три года назад обычные болельщики не слышали про xG (ожидаемые голы). Правда, о них до сих пор не знают в некоторых клубах РПЛ, но болельщики начинают погружаться.

– Три года назад говорили про ТТД. Сомнительная штука?

– Устаревшая. Там пас назад на два метра и обостряющая передача в штрафную на 15 метров считались одинаково.

– Ты создал своё сообщество в интернете. Зачем?

– Мне хотелось собрать людей, которые хотят развиваться в создании футбольных текстов. Потом мы полноценно завернули в аналитику. Я открыл сообщество на двух платформах: паблик во «ВКонтакте» «Пыльный чердак» и сайт «Контрпресс.ру». Изначально нас было 4-5 человек. Подтянул парня из Витебска, Антона Иванова, – он, кстати, заменил меня на «Чемпионате». Марк Бессонов тоже начинал с нами. Думаю, читатели «Чемпионата» его помнят. К лету 2017 года в «Пыльном чердаке» была тысяча подписчиков.

– А сейчас?

– Больше 13 тысяч. Мы мало на что влияем, но какой-то отклик уже есть. Нам говорят, что иногда подмечаем вещи, которые не замечают тренеры этих команд. А однажды нам написал футболист из основы «Уфы». Вместе обсуждали ошибки в анализе.

Кардозу, Рыков

– Как «Динамо» отрыло Мигела Кардозу в «Тонделе»?

– Часто бывает, что смотришь за одним футболистом, а обращает на себя внимание другой. Помню, что мы в Instat наткнулись на него в матче с «Бенфикой». Он тогда дубль сделал. Ты как раз об этом в интервью спрашивал Кардозу. В «Динамо» есть два аналитика и два скаута. Мы просматривали португальца отдельно, а потом сравнивали наши наблюдения. По Кардозу сошлись на том, что у него нет ярко выраженной сильной стороны, но есть хорошая комбинация всех качеств.

– Пока у него не всё получается. Почему?

– Физика. Летом он не проходил с нами подготовку. Вероятно, после зимних сборов прибавит.

– У кого в «Динамо» лучший удар?

– Самый поставленный – у Жо. А самый сильный – у Панченко и Рыкова.

– Как Рыков умудрился забить «Спартаку» со своей половины поля?

– Он говорил, что отслеживает положение вратаря и пробует перебрасывать. Рыков периодически исполняет такое на тренировках. В апреле он едва не забил со своей половины поля «Арсеналу» – вратарь кончиками пальцев перевёл в перекладину. У Рыкова удивляет даже не столько сила удара, сколько его траектория – с наклювом за спину вратарю.

Оборона, 5 защитников

– Главная тенденция последних лет в РПЛ – игра от обороны?

– Безусловно. Очень оборонительная лига.

– Откуда это пошло?

– Всё началось с «Ростова» Бердыева, который перекрывал весь центр поля. Затем Гаджиев так выстроил «Амкар», когда раскрылись Джикия и Селихов. Они пропустили только 9 мячей в первом круге сезона-2016/17.

– Ты смотришь кучу футбола. Где ещё чемпионат с таким креном в сторону защиты?

– В топовых лигах такого нет. А вот в Польше футбол ещё более закрытый. Это кошмар! Обороняться умеют все, а нестандартных атакующих футболистов очень мало. Самое парадоксальное, что у них при этом выше результативность из-за отсутствия плотности. В Польше больше обороняются, но хуже значительные разрывы между игроками и линиями.

– Кто в РПЛ играет в атаку? «Краснодар», «Зенит», ЦСКА…

– Ещё «Локомотив» дома вскрывает через короткий пас, лезет в карманы между фланговым и центральным защитниками. Футболисты рвутся в край штрафной и пытаются оттуда прострелить. Другое дело, что последний пас у них не всегда проходит. Именно по конструкции атак через центр «Локомотив» хорош. Но это, скорее, против скромных команд. С «Зенитом» или «Спартаком» они играют иначе.

– В этом сезоне «Динамо» внезапно обыграло «Зенит». За счёт чего?

– У «Зенита» шёл спад в игре, футболисты стали действовать проще, плюс у них стабильно подсаживается физика к октябрю. Ещё это наслоилось на неоптимальную форму Дзюбы после ЧМ-2018. Мы понимали, как перекрывать «Зенит». Главное было не давать Ивановичу начинать атаки. Через него строилось созидание при дисквалифицированном Паредесе. Черных классно держал серба. Да и остальные грамотно перекрывали линии и перестраивались. Первые 35 минут вообще всё идеально работало.

– К какой из команд было сложнее всего подготовиться?

– ЦСКА. У них очень качественный центр полузащиты, хорошо двигают мяч, классно отрезают линии, качественные передачи в штрафную через центр. И при этом активные фланги. Фернандеса тяжело закрыть – он лучший правый защитник РПЛ и входит в топ-10 во всём мире на своей позиции. Плюс за счёт организации игры центральные защитники приносят много пользы. Вне системы Бекао, может, и не топ-защитник, но именно в ЦСКА он отлично страхует. Плюс ещё Гончаренко удивил нас по ходу матча.

– Чем?

– ЦСКА начал играть в четыре защитника с Магнуссоном слева, а потом перешёл на 3-5-2, переведя Облякова на левый фланг. Мы этого не ожидали. На всё надо реагировать, хотя перестраиваться по ходу матча тяжело. Именно в том, чтобы реагировать на ситуации на поле, Гончаренко – лучший в РПЛ. Даже если он ошибётся с заменой, не бросит поиск новых вариантов – это здорово. Думаю, что ЦСКА станет чемпионом в этом году.

– И всё же «Динамо» не уступило «армейцам». Слабые места нашлись?

– Против нас Ахметов играл опорника. На тот момент он ещё не очень привык к этой позиции – имело смысл делать передачи через его зону. Хотя, опять же, если передача пройдёт, то центральные защитники выбросятся вперёд. Тогда у Набабкина был сильный отрезок.

– «Динамо» как Робин Гуд. Забирает очки у богатых и раздаёт бедным. Почему?

– Специфика всей нашей лиги. У «Ростова» то же самое. Всем проще закрыться. Оборонительный футбол легче ставить, чем атакующий.

Поливка, фантазии

– По нашей информации, Хохлова уволили бы, если бы в последнем матче 2018 года вы не обыграли «Урал».

– Нам обязательно нужно было побеждать. Для этого требовалось закрыть связку на правом фланге Кулаков – Димитров. Наверное, это один из лучших правых флангов в РПЛ. Нам было нужно, чтобы левый защитник и левый хавбек справлялись с обороной. Изначально казалось, что лучше сыграть в четыре защитника, но главный тренер решил выставить пять и угадал. Причем обычно мы садимся 5-4-1, а тут по сути оборонялись в 3-4-3 – фланговые игроки прессинговали выше. Показалось, что «Урал» к этому не был готов. Кулаков постоянно получал передачи за спину. Из атаки его практически выключили.

– Насколько имеет значение поливка газона перед матчем?

– Смотря с кем играешь. Если не полить, то «Краснодар» может встать. А если ещё снег пойдёт… Хотя в этом ноябре и декабре «Краснодар» играл только дома.

– Что больше всего бесит в исполнении футболистов?

– Когда проходят передачи между линиями, а обороняющийся игрок не держит свою зону, находится чёрти где. В этом плане у нас Черных в порядке. Почти всегда играет оптимально – покрывает большой объём поля без мяча. А вообще тут лучший пример Гацкан. Очень круто страхует опорную зону, но если соперник идёт в полуфланги, то выдернется и там, скорее всего, перехватит мяч.

– Ты болеешь за «Динамо» с 13 лет. Можешь себя представить в другом клубе?

– В меня поверил Дмитрий Валерьевич. Я не имею права взять и уйти в другую команду. А если не буду нужен «Динамо»… Давай без фантазий типа что случится, если завтра позовёт «Барселона».

– Схемы, прессинги, xG… Как ты отдыхаешь?

– Поскольку я отсматриваю абсолютно все матчи РПЛ, то в свободное время много смотрю чемпионат Испании.