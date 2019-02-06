«ПСЖ» с Паредесом мучился против клуба третьей лиги. Спасли Мбаппе и Кавани

После первого поражения в Лиге 1 от «Лиона» три дня назад в «ПСЖ» быстро нашли виновника неудачи. Чемпионы Франции были крайне недовольны работой судьи Клемана Турпена. Прежде всего, двумя эпизодами: назначением пенальти, с которого Набиль Фекир забил победный гол, и жёлтой карточкой (вместо красной) тому же Фекиру за грубейший фол на новичке Леандро Паредесе. Лидер «Лиона» действительно едва не отправил экс-полузащитника «Зенита» на больничную койку.

К счастью, Паредес отделался испугом. Сегодня аргентинец попал в основу в гостевом матче 1/8 финала Кубка Франции с «Вильфранш-Божоле». Эта команда выступает в третьем дивизионе, так что в Париже наверняка вспоминали майский кубковый финал, в котором «ПСЖ» тоже встречался с представителем третьего дивизиона «Ле-Эрбье» и победил – 2:0. По любопытному совпадению, «Вильфранш» на предыдущей стадии нынешнего розыгрыша выбил из турнира как раз «Ле-Эрбье», выиграв с тем же счётом.

Паредес дебютировал за «ПСЖ». Париж потерпел первое поражение в чемпионате! Первый матч Паредеса увидел с трибуны Уле-Гуннар Сульшер.

Ещё одно интересное совпадение: матч «Вильфранш» – «ПСЖ» перенесли на «Стад де Люмьер» в Лион, где команда Томаса Тухеля проиграла в воскресенье. И Паредеса опять чуть не сломали на этом стадионе! Сперва соперник ударил экс-зенитовца рукой по лицу в борьбе за верховой мяч. Паредес недоумённо глядел на судью Антони Готье, который даже предупреждения нарушителю не вынес. Потом было ещё как минимум два грубых фола на Лео. Тут игроки «Вильфранша» всё-таки получались жёлтые карточки, однако Тухель, похоже, опять требовал удаления. За споры с арбитром по поводу фола на Паредесе главный тренер был отправлен на трибуну.

Несмотря на очевидную разницу соперников в классе, игра складывалась для Парижа очень непросто. «Вильфранш» глубоко оборонялся, действуя по схеме 5-4-1. Классический футбольный автобус. Паредес играл глубоко, опускался за мячом к центральными защитникам, так что с него, по сути, начинались многочисленные позиционные атаки гостей. В паре эпизодов первого тайма Лео выдал потрясающие проникающие передачи, после которых «ПСЖ» должен был забивать. Муссу Диаби он вообще вывел один на один с голкипером. Но оба момента завершились всего лишь угловыми в пользу чемпиона Франции. Кроме того, до перерыва Паредес дважды пробил по воротам: один его удар (со штрафного, с 30 метров) получился неточным, а второй заблокировали. Тем не менее нацеленность новичка на удар позволила какому-то шутнику написать в «Твиттере», что аргентинец пробил за 45 минут больше, чем Марко Верратти за всю карьеру в «ПСЖ».

Тем не менее фавориту с каждой минутой становилось всё тяжелее находить свободные зоны в обороне «Вильфранша». Назревала сенсация. В конце концов, Тухель вынужден был поднять со скамейки запасных Килиана Мбаппе с Эдинсоном Кавани. Звёзды Парижа и сделали разницу: у француза две голевые передачи, у Кавани – гол плюс пас. Экс-зенитовец тоже поучаствовал в разгроме «Вильфранша» в дополнительное время, пусть его передачи и не были ключевыми. Дебют в стартовом составе получился у Паредеса хорошим.