«Мёртвая душа» — почти по Гоголю. «Нант» требует деньги за погибшего футболиста

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«Нант» потребовал от «Кардиффа» £ 15 млн за трансфер Салы



«Нант» потребовал у «Кардифф Сити» выплату в размере £ 15 млн (около € 17 млн) за трансфер нападающего Эмилиано Салы, самолёт которого был найден на дне Ла-Манша, сообщает BBC.



Ранее в «Кардиффе» сообщили, что не станут выплачивать французскому клубу деньги, пока не получат полных данных расследования дела об исчезновении 28-летнего футболиста.



Напомним, Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт на дне Ла-Манша. На данный момент тело, обнаруженное на борту затонувшего самолёта, не удаётся поднять на поверхность.

«Спартак» не смог обыграть «Актобе», вратарь Шитов допустил грубейшую ошибку



«Спартак» продолжает подготовку к возобновлению сезона. Сегодня, 6 февраля, московский клуб провёл товарищеский матч с казахстанским «Актобе». Встреча команд состоялась на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 2:2.



На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Максим Глушенков. Через девять минут хавбек «Актобе» Патрик Малецки отправил в ворота красно-белых ответный мяч. На 33-й минуте голкипер «Спартака» Антон Шитов получил передачу, оказался под прессингом и неудачно скинул мяч на Малецки, который забил второй гол и вывел «Актобе» вперёд в счёте. Глушенков сравнял счёт через четыре минуты. Во втором тайме забитых мячей не было, вышедший вместо Шитова вратарь Артём Поплевченков сыграл на ноль.



5 февраля подопечные Олега Кононова встречались со словенским «Марибором». Матч завершился со счётом 1:1. «Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

Педро Роша разбушевался. Остановите эту машину! «Спартак» и «Актобе» сыграли весёлый матч, где летали «сухие листья» и решалось, кого из молодых Кононов оставит в основе.

Гол И. Игнатьева принёс «Краснодару» победу в товарищеском матче с «Локомотивом»



«Краснодар» обыграл московский «Локомотив» в товарищеском матче. Встреча команд состоялась на стадионе футбольного центра Марбельи и завершилась со счётом 1:0 в пользу краснодарской команды.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, отправивший мяч в ворота соперника на 84-й минуте.



В настоящий момент обе команды проводят зимний сбор и готовятся к возобновлению сезона. При этом «быкам» предстоит вернуться к игре раньше, чем «железнодорожникам». Уже 14 февраля команда из Краснодара на своём поле проведёт первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Байером». Ответная встреча состоится 21 февраля.



После 17 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 очками в активе. «Локомотив» (28) располагается на пятой строчке.

ЦСКА разгромил норвежский «Одд» в товарищеском матче



ЦСКА продолжает подготовку к возобновлению сезона. Сегодня, 6 февраля, московский клуб провёл товарищеский матч с норвежским «Оддом». Встреча состоялась на стадионе «Пинатар Арена» в Кампоаморе и завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Виктора Гончаренко.



На 7-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. Второй мяч в ворота норвежской команды отправил хавбек «армейцев» Арнор Сигурдссон. На 75-й минуте защитник ЦСКА Георгий Щенников забил третий гол московской команды.



Второй сбор ЦСКА завершится завтра, 7 февраля. Третий сбор подопечные Виктора Гончаренко также проведут в Испании с 11 по 23 февраля.



В 17 турах Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. В первом после зимнего перерыва матче РПЛ «армейцы» 2 марта на выезде встретятся с тульским «Арсеналом».

ЦСКА запевает и забивает. «Старая гвардия» в ударе! Гончаренко поменял тактику и крупно выиграл.

«ПСЖ» вышел в 1/4 финала Кубка Франции, забив 3 гола в дополнительное время



В матче 1/8 финала Кубка Франции «Вильфранш-Божоле» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча команд состоялась на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась победой парижан со счётом 3:0.



Автором первого гола встречи стал немецкий полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер, отправивший мяч в ворота соперника на 102-й минуте. Второй гол «ПСЖ» забил форвард Мусса Диаби. На 119-й минуте третий гол в ворота хозяев отправил нападающий парижан Эдинсон Кавани.



Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес, ранее выступавший в составе петербургского «Зенита», вышел в стартовом составе команды и провёл на поле весь матч.



Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, а «Вильфранш-Божоле» завершил выступление в турнире. В следующую стадию турнира вышел также «Витре», который на своём поле обыграл «Лион-Дюшер» со счётом 3:2.

«ПСЖ» с Паредесом мучился против клуба третьей лиги. Спасли Мбаппе и Кавани Экс-полузащитника «Зенита» опять чуть не сломали.

Инфантино — единственный кандидат в президенты ФИФА на перевыборах



Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино не встретит конкуренции на грядущих перевыборах, так как является единственным кандидатом на пост главы организации, сообщает AFP.

Очередные выборы состоятся 5 июня 2019 года в Париже. Таким образом, Инфантино сможет возглавлять ФИФА до 2023 года.

Ранее стало известно, что Инфантино заручился поддержкой 196 национальных футбольных федераций, тогда как для выдвижения собственной кандидатуры на выборы достаточно пяти.



Последним сроком выдвижения кандидатур стало 5 февраля. Единственным потенциальным соперником Инфантино на выборах являлся бывший футболист «Тоттенхэма» Рамон Вега, однако он не получил поддержки от нужного количества национальных федераций.

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 8 апреля



Тверской суд Москвы принял решение продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на два месяца – до 8 апреля, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Аналогичное решение суд принял и в отношении младшего брата форварда Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, которые также являются фигурантами дела.



Братья Кокорины вместе с Мамаевым и Протасовицким находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября, в результате которых пострадали три человека. Срок меры пресечения всех четверых должен был закончиться 8 февраля. При этом ранее арест молодых людей уже продлевали. Изначально он был рассчитан до 8 декабря.

Заседания по делу Кокорина и Мамаева всё больше скатываются в треш. Главное Никто не верит в изменение решения суда – все просто терпят.

«Ювентус» продал своего полузащитника в «Дженоа» за $ 19 млн



Итальянский полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро перешёл в «Дженоа» на постоянной основе, об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.



Напомним, ранее стало известно об аренде Стураро в генуэзский клуб. За полноценный трансфер «Ювентус» получит $ 19 млн, которые будут выплачены в течение четырёх лет.



В сезоне-2017/18 Стураро выступал на правах аренды за «Спортинг Лиссабон», однако не провёл ни одного матча за португальский клуб из-за травмы. Свой последний официальный матч Стефано провёл в мае 2018 года, проведя 43 минуты на поле в игре 38-го тура Серии А с «Вероной».



По итогам 22 туров чемпионата Италии «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на 9 очков. «Дженоа» располагается на 13-м месте.