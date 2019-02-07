Парень из Англии схвачен полицией. Он носил футболку врагов

Англичанин Али Ахмад приехал в ОАЭ в январе. Как раз в это время в стране проходил Кубок Азии по футболу. Британец с суданскими корнями решил сходить на матч Катара с Ираком. Ещё и надел футболку одной из команд. Но Эмираты — не родной Вулверхэмптон, такой жест там сочли за дерзость. Британец остался единственным болельщиком Катара на стадионе — остальным запретили въезд в страну. В итоге драка, полиция и огромный резонанс в СМИ.

Версия Ахмада

Англичанин утверждает, что его взяли прямо на стадионе во время игры. После этого сотрудники безопасности якобы применили к нему силу. Через какое-то время его отпустили, но тот вернулся в участок, чтобы заявить о нападении полицейских. А те просто взяли и снова упекли его в участок за ложные обвинения против властей.

Самое абсурдное — у Али действительно были травмы, которые подтвердили в ходе медицинского осмотра. Но в полиции сочли, что они не соответствуют рассказу пострадавшего, и поэтому (!) склоняются к версии о том, что британец нанёс себе эти травмы сам.

Версия властей

В ОАЭ отреагировали на обвинения заявлением, которое породило ещё больше вопросов. По мнению властей, полиция не задерживала британца, а в участок он пришёл сам — с обвинением против местных жителей, которые оскорбили его и избили. Лишь после этого Ахмад попал в участок — как раз за дачу ложных показаний.

Версию о том, что причина в футболке Катара, отрицают. «Задержанный разговаривает на арабском и хорошо понимает, в какую ситуацию он себя поставил. Это случай, когда человек стремится к вниманию СМИ и впустую тратит время полицейских», — говорится в заявлении посольства ОАЭ в Великобритании.

Суть проблемы

Пару лет назад на Востоке настал глубокий политический кризис: целый ряд стран обвинили Катар в поддержке терроризма, выдвинув кучу требований. До их исполнения дипотношения с хозяевами ЧМ-2022 заморожены. Более того, в ОАЭ является правонарушением открытая поддержка страны оппонента.

Али Ахмад утверждает, что этого не знал. По местным законам, за подобный поступок в самом деле можно угодить в тюрьму. Не хочется драматизировать, но британские СМИ утверждают, что срок может дойти до 15 лет. Дипломатия тут не большой помощник — ещё осенью в отношениях стран возникли проблемы. Всё из-за ареста англичанина Мэтью Хеджеса, которого в Эмиратах объявили шпионом.

Кубок Азии сложился тоже не в пользу задержанного. Катар разгромил хозяев турнира в полуфинале со счётом 4:0 — местные жаждят крови и мести. Как назло, в тех же Эмиратах сборная Катара впервые в своей истории выиграла Кубок Азии. Так что 26-летний Али Ахмад может очень нескоро вернуться на матч любимого «Арсенала».