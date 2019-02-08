«Если бы Кирилл Кокорин не сидел, можно было бы его обменять на Александра»

Кирилл Кокорин: я полтора года назад сдал ЕГЭ, а меня выставляют уголовником
chernosiniy:
— Вот она — жертва ЕГЭ!
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 8 апреля
salouronily:
— Не прокатило ЕГЭ.
Кокорин: жаль бросать переписку из-за того, что кто-то публикует мои письма
spartakforeverslab:
— Кокорин: жаль бросать переписку из-за того, что какие-то бараны публикуют мои письма.
Мать братьев Кокориных вновь предложила залог в 10 млн рублей за Александра
vest09:
— А если бы Кирилл не сидел, можно было бы просто его обменять на Александра.
Матч с участием Мамаева и сотрудников «Бутырки» состоится 14 февраля
unglyduckling:
— Вот почему срок продлили! Не могли уговорить сыграть Мамаева!
Новичок «Енисея» Сарр обвиняется в изнасиловании
chernosiniy:
— С Енисея выдачи нет!
Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания на игре «Авангард» — СКА
kometabalamoshki:
— Наши дороги не для европейских автобусов.
Моуринью согласился на год тюрьмы условно и штраф в € 2 млн
trevorphilipsss:
— Балашиха меняет людей.
Шалимов: уверен, что через какое-то время возглавлю «Спартак»
denispartak:
— Он просто привык на Багаже Кононова работать)
Черчесова наградили Саксонским орденом святого Георгия
almera2009classic:
— Ясно, Черчесов масон.
Агуэро: третий гол «Арсеналу» я забил рукой
2c-p:
— Агуэро: третий гол «Арсеналу» забила рука бывшего зятя Бога.
Гончаренко: Акинфеев не тот человек, над которым можно подшутить
diman19801980:
— Гончаренко: Акинфеев не тот феловек, над кофорым мофно подфутить.
Угадай футболиста по его слезам. Роналду или Неймар? Тест
viking123:
— Настоящий мужчина плачет только два раза в жизни, при рождении и когда терминатора опускают в горящий металл во второй части ))
Сульшер использовал имя Роналду, чтобы убедить Марсьяля продлить контракт с «МЮ»
dontaskwhy:
— Марсьяль: ну я не знаю даже…
Сульшер: Роналду!
Марсьяль: хорошо, я согласен!
viking123:
— Если Солскьяер это Сульшер, то Гронкьяер это Груньшер?