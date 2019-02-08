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Кокорин, Мамаев, Моуринью, Комбаров – комментарии читателей

Кирилл и Александр Кокорины
Андрей Панков
Фото: instagram.com/kokorin7
«Если бы Кирилл Кокорин не сидел, можно было бы его обменять на Александра»
Кокорин и Мамаев снова в суде, Моуринью в Балашихе, а в «Енисее» странный новичок. Обо всём этом — в лучших комментариях читателей.
Футбол

Кирилл Кокорин: я полтора года назад сдал ЕГЭ, а меня выставляют уголовником

chernosiniy:
— Вот она — жертва ЕГЭ!

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 8 апреля

salouronily:
— Не прокатило ЕГЭ.

Кокорин: жаль бросать переписку из-за того, что кто-то публикует мои письма

spartakforeverslab:
— Кокорин: жаль бросать переписку из-за того, что какие-то бараны публикуют мои письма.

Мать братьев Кокориных вновь предложила залог в 10 млн рублей за Александра

vest09:
— А если бы Кирилл не сидел, можно было бы просто его обменять на Александра.

Матч с участием Мамаева и сотрудников «Бутырки» состоится 14 февраля

unglyduckling:
— Вот почему срок продлили! Не могли уговорить сыграть Мамаева!

Новичок «Енисея» Сарр обвиняется в изнасиловании

chernosiniy:
— С Енисея выдачи нет!

Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания на игре «Авангард» — СКА

kometabalamoshki:
— Наши дороги не для европейских автобусов.

Моуринью согласился на год тюрьмы условно и штраф в € 2 млн

trevorphilipsss:
— Балашиха меняет людей.

Шалимов: уверен, что через какое-то время возглавлю «Спартак»

denispartak:
— Он просто привык на Багаже Кононова работать)

Черчесова наградили Саксонским орденом святого Георгия

almera2009classic:
— Ясно, Черчесов масон.

Агуэро: третий гол «Арсеналу» я забил рукой

2c-p:
— Агуэро: третий гол «Арсеналу» забила рука бывшего зятя Бога.

Гончаренко: Акинфеев не тот человек, над которым можно подшутить

diman19801980:
— Гончаренко: Акинфеев не тот феловек, над кофорым мофно подфутить.

Угадай футболиста по его слезам. Роналду или Неймар? Тест

viking123:
— Настоящий мужчина плачет только два раза в жизни, при рождении и когда терминатора опускают в горящий металл во второй части ))

Сульшер использовал имя Роналду, чтобы убедить Марсьяля продлить контракт с «МЮ»

dontaskwhy:
— Марсьяль: ну я не знаю даже…
Сульшер: Роналду!
Марсьяль: хорошо, я согласен!

viking123:
— Если Солскьяер это Сульшер, то Гронкьяер это Груньшер?

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