Эта команда ещё хуже «Монако». Но может сыграть в еврокубках

Как «Генгам» оказался слабее «Енисея»

Когда «Монако» проигрывал в Лиге 1 всем подряд, мы были уверены, что нет хуже команды в чемпионате Франции. Сочувствовали полузащитнику сборной России Александру Головину, попавшему во «французский “Енисей”». Турнирное болото засосало монегасков, они опустились до такой степени, что оказались в зоне вылета. Но в тот момент снизу постучали. Это был «Генгам» – единственная команда Лиги 1, которая умудрилась в нынешнем сезоне играть в футбол слабее, чем «Монако».

У «трактористов» лишь три победы за 22 тура Лиги 1. Возглавляет их бывший игрок сборной Франции, «Марселя» и «Нанта» Жослен Гурвеннек. К слову, в 1996 году он поучаствовал в победе «Нанта» над «Спартаком» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Правда, начинал чемпионат (с шести поражений подряд) «Генгам» под руководством другого тренера – Антуана Комбуаре, а Гурвеннека позвали тушить пожар в начале ноября. Под его руководством были одержаны победы в Лиге 1 над «Монако» и «Ренном», однако в целом результаты принципиально не улучшились.



«Я увидел группу сплочённых игроков. Понимающих, что надо изменить. Мы должны быть эмоционально более устойчивыми, а не впадать в крайности: то эйфория, то полное разочарование», – сказал Гурвеннек после своего назначения на пост главного тренера. Пока не очень-то получается.

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Как «Генгам» удивляет Францию в кубках

Но в футболе иногда случаются чудесные преображения. В кубковых турнирах «Генгам», словно сказочный герой, превращается из огородного пугала в качка и начинает разбрасывать своих противников по сторонам. И откуда что берётся?

Особенно удивляет аутсайдер чемпионата в Кубке лиги. Команда Гурвеннека выбила из турнира поочерёдно «ПСЖ» и «Монако». Победа «трактористов» в Париже над действующим чемпионом, обладателем Кубка лиги и Кубка Франции вышла просто невероятной. По ходу второго тайма «Генгам» трижды получал право на пенальти, забил два из них и завоевал путёвку в полуфинал. Если не считать эти удары с «точки», больше гости в створ ворот «ПСЖ» не били.



«ПСЖ» жестоко отомстил через девять дней, выиграв у «Генгама» на «Парк де Пренс» в матче чемпионата с шокирующим счётом 9:0. Впрочем, никакое количество голов не вернуло бы Парижу отнятый аутсайдером трофей. В полуфинале Кубка лиги против «Монако» команда Гурвеннека отыгралась с 0:2 и победила в серии пенальти. В тот день монегаски потеряли последнюю надежду заработать место в еврокубках на будущий сезон. Зато «Генгам» может осенью представить Францию в Европе в качестве клуба Лиги 2. Осталось выиграть 30 марта финал у «Страсбура»: все 50 тыс билетов на игру проданы.

«ПСЖ» страшно отомстил за вылет из Кубка. Он выиграл у обидчика со счётом 9:0 Мбаппе и Кавани сделали по хет-трику.

Сегодня «Генгам» имеет шанс сотворить ещё одну громкую кубковую сенсацию. В домашнем матче 1/8 финала Кубка Франции с «Лионом». Между прочим, команда уже выигрывала этот турнир под руководством Гурвеннека в сезоне-2013/14.

Как «трактористы» развивают карьеру Тюрама

Даже в «Генгаме» вы найдёте игроков, ради которых стоит следить за аутсайдерами чемпионата Франции. Например, это лучший бомбардир «трактористов» 21-летний Марку Тюрам. Сын победителя ЧМ-1998 в составе сборной Франции Лилиана Тюрама забил в нынешнем сезоне уже 11 голов в 22 матчах разных турниров. В той самой феерической кубковой игре с «ПСЖ» в Париже он пробил два пенальти. Первый не забил, но потом не побоялся подойти к «точке» во второй раз и стал автором победного гола на 90+3-й минуте.

Марку в отличие от отца-защитника стал атакующим футболистом. Он способен сыграть, как левого вингера, так и центрального нападающего. Физически крепок, техничен, обладает скоростным дриблингом. Уже достаточно уверен в себе, несмотря на молодой возраст. Начинал в «Сошо», а летом 2017-го был куплен «Генгамом» за 600 тыс евро.

У Лилиана Тюрама есть и второй сын – Кефрен, выступающий за «Монако». Братья встретились друг с другом на поле в матче Кубка лиги. Выиграл Марку. По информации Mirror, за форвардом «Генгама» внимательно следят скауты «Манчестер Юнайтед». Так что, возможно, уже скоро сын чемпиона мира будет забивать на «Олд Траффорд».