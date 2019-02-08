5 вопросов по составу «Зенита» в Стамбуле. Что будет в игре с «Фенербахче»?

Сколько будет центральных защитников?

Вспомним концовку первой части сезона. «Зенит» завершал её, действуя по схеме с тремя центральными защитниками. Покупка нового игрока этого амплуа Ярослава Ракицкого могла бы укрепить Сергея Семака в желании использовать систему 3-X-X. Например, сделать ставку на тройку Иванович – Маммана – Ракицкий. Всё-таки Луиш Нету близок к уходу из «Зенита» (есть информация, что он подписал предварительный контракт со «Спортингом»), а Миха Мевля уже почти попрощался с командой. В любом случае словенец не заявлен на плей-офф Лиги Европы.

Однако на зимних сборах Семак играл в четыре защитника. Возможно, на его решение сменить тактику повлияли три поражения подряд в конце 2018-го. Поэтому, скорее всего, у «Зенита» в Стамбуле будет схема 4-4-2 или 4-2-3-1. Иванович с Ракицким попадут в основу, а Маммана – в группу поддержки. Объективно говоря, аргентинец пока не вернул ту форму, в которой находился до травмы крестообразной связки колена.



Ещё один вариант: Иванович на правом фланге, а Маммана с Ракицким в центре. В таком случае со скамейки футбол посмотрит Игорь Смольников.

Кто закроет левый фланг обороны?

Маркоса Акунью не удалось найти в заявке «Зенита» на Лигу Европы. Юрия Жиркова тоже. Даже Доменико Кришито там нет. Евгений Чернов ушёл по истечении контракта. Единственный левоногий защитник, оставшийся в распоряжении главного тренера, – Эльмир Набиуллин.

Было бы приятно констатировать, что Набиуллин, дебютировавший в сборной России ещё в 2015-м, сумел здорово прогрессировать к 23 годам. Но пока, к сожалению, это не совсем так. Очевидно, шансы опытного Александра Анюкова сыграть с первых минут в Стамбуле повыше. Конечно, правше менее удобно, нежели левше, поддерживать наступление и делать передачи с левого фланга в чужую штрафную. Однако в Стамбуле «Зениту» в первую очередь нужно думать об обороне, а не о большом количестве атак. С Анюковым – надёжнее.

Вытянут ли игру в Стамбуле центрхавы?

Средняя линия «Зенита» получила такой удар, от которого не так просто оправиться. Ключевой центрхав Леандро Паредес продан в «ПСЖ», а Далер Кузяев, Александр Ерохин и Кристиан Нобоа не сыграют с «Фенербахче», поскольку восстанавливаются после травм. Да и на флангах, кстати, не веселее. Олег Шатов, судя по всему, получил очередное повреждение, а Эмилиано Ригони отсутствует в заявке на Лигу Европы.



Очевидно, при любой схеме в стартовый состав будут включены новичок Вильмар Барриос, Клаудио Маркизио и Эрнани. Просто в 4-4-2 Эрнани расположится ближе к левому флангу, тогда как справа сыграет Роберт Мак. По поводу Маркизио остаются вопросы. Стал ли итальянец, пройдя зимние сборы, хотя бы на шаг ближе к тому состоянию, которое позволяло ему заработать место в основе «Ювентуса»? Даже Семак, наверное, не даст уверенного ответа. Как ни банально, всё покажет только игра.

К счастью, появление настоящего «опорника» Барриоса должно развязать руки Маркизио. Итальянец будет ходить по полю с табличкой «Осторожно, злая собака!», предупреждая, что за спиной его страхует жёсткий и цепкий колумбиец. На Вильмаре – перекрытие зон, отборы, перехваты, подборы, тактические фолы. Правда, и Барриосу придётся непросто, ведь это его первое выступление в Европе, если не считать матчи на ЧМ-2018.

Будет ли в заявке «Зенита» Азмун?

Одним из трёх новичков, которых петербургский клуб внёс в заявку на плей-офф Лиги Европы, стал наряду с Ракицким и Барриосом иранец Сердар Азмун. Новый нападающий мог бы выйти с первых минут в паре с Артёмом Дзюбой или на замену по ходу второго тайма, чтобы освежить атаку – вместо Себастьяна Дриусси. В Стамбуле скорость Азмуна, его умение выиграть верховую борьбу и открыться за спину защитникам очень нужны петербуржцам для контрвыпадов.

Семак: у Азмуна есть всё, чтобы заиграть в «Зените»

Но Азмун не тренировался с «Зенитом» после трансфера, так как получил заслуженный отпуск по окончании Кубка Азии. Свой последний матч на этом турнире нападающий сборной Ирана сыграл 28 января. Что стало с формой Азмуна за полторы недели, неизвестно. В любом случае у него нет вообще никакой сыгранности с новыми партнёрами и представления о тактических деталях игры «Зенита». Видимо, в заявке на первый матч с «Фенербахче» его не окажется. Значит, минус один нападающий из тех, кто внесён в заявку на ЛЕ. Точнее, минус два: Александр Кокорин тоже ведь есть в списке.

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Кому Семак доверит бить штрафные?

Одним классным ударом со штрафного реально поменять даже максимально неудачно складывающуюся игру. В начале сезона в составе «Зенита» были такие великолепные исполнители стандартных положений, как Нобоа и Паредес. В плей-офф Лиги Европы сине-бело-голубым не поможет ни один из них. Если бы Нобоа поправился быстрее, чем прогнозировали, эквадорец тоже не сыграл бы из-за отсутствия в еврокубковой заявке лидера РПЛ.

Любопытно, что готовит Семак после всех изменений в составе «Зенита». Один его «секрет» в принципе раскрыть легко. С той точки, откуда удобно атаковать ворота с левой ноги, штрафные наверняка будет бить Ракицкий. За «Шахтёр» он забивал красивые голы. Ещё есть Эрнани с его «убойным» ударом. Вот только бразилец пока лишь на тренировках и сборах доказывал, что способен своей пушкой вгонять голкипера с мячом за линию ворот. В официальных матчах Эрнани стрелял по воробьям. Стамбульским стоит вечером 12 февраля летать подальше от стадиона «Шюкрю Сараджоглу».

Ориентировочный состав «Зенита» в Стамбуле

Основа: Лунёв – Смольников, Иванович, Ракицкий, Анюков – Мак, Барриос, Маркизио, Эрнани – Дриусси, Дзюба.



Запас: Кержаков – Маммана, Нету, Набиуллин – Краневиттер, Оздоев – Заболотный.