Памятка для будущего президента РФС: лимит на легионеров всё же важен

Александр Дюков продолжает обычную предвыборную кампанию кандидата в президенты. Он выступает за то, что совершенно точно будет восприниматься как нечто правильное и приятное (поддержка молодёжного футбола), а на хоть сколько-нибудь острые темы предпочитает отвечать обтекаемо. Осень-весна? «Я не считаю, что переход позволил нам продвинуться вперёд, но нельзя сказать, что это создало непреодолимые проблемы». Лимит? «Мне кажется, мы слишком много времени уделяли проблеме лимита». Дипломатичные ответы без ярко выраженной точки зрения, и здесь следует вспомнить только одно: выборы президента РФС пройдут на безальтернативной основе. Дюкову, в общем, не стоит бояться, что оппонент примет противоположную позицию.

И тем не менее даже такая обтекаемая позиция содержит интересный тезис.



Дюков утверждает, что важнее обратить внимание на детско-юношеский и молодёжный футбол, чем на лимит. Это кажется справедливым только на первый взгляд, и вот почему. Даже если предположить, что прямо сейчас откуда-то упадут десятки и даже сотни грамотных детских тренеров и специалистов по физиологии и психологии, работающих с детьми, плоды этого появятся в лучшем случае через 12-14 лет. Если же быть реалистом, то через 12-14 лет этого (пока) не произойдёт — база специалистов разработана не так хорошо.

Алексей Смертин не совсем прав. Нам как раз не хватает игроков с асфальта Обвинителем по делу выступает Йохан Круифф, я лишь в роли свидетеля.

Пока вроде никаких расхождений с Дюковым, верно? Он как раз и настроен изменить систему подготовки молодых футболистов. Однако дальше возникает вопрос: для кого будут готовиться эти игроки? Учитывая, как чётко структурирована российская система лиг, то с высокой долей вероятности они не продвинутся выше ФНЛ. Соответственно ПФЛ и ФНЛ, а также ряд межрегиональных турниров получат больше футболистов, и игра в этих лигах станет качественнее. Но на элитном футболе страны это не скажется.

Не скажется как раз из-за правила, лимитирующего количество иностранцев на поле. Чёткая фильтрация, при которой футболисту очень сложно подняться из ФНЛ в Премьер-Лигу (в хороших европейских чемпионатах это не так), существует из-за лимита на легионеров. Да, его отмена не приведёт наш футбол моментально к золотым медалям чемпионата мира — здесь Дюков прав. Но проблема всё же более существенная, чем о ней сейчас уже принято говорить.

Дюков предложил обсудить три схемы лимита на легионеров

И самое интересное, что будущий президент РФС сам понимает, почему это проблема. Вот его слова: «Но мы видим сейчас, что европейский и мировой футбол превратился в единую экосистему. Уже нет изолированных чемпионатов. Возможность тренироваться в разных школах и выступать за разные клубы позволяет всем взаимообогощаться». Совершенно верно, единая экосистема. Лимит на легионеров не позволяет нам войти в эту экосистему, и цепочка событий здесь простая: за россиянами закреплены места на поле; значит, их зарплаты выше соотношения цена/качество; значит, в европейских клубах они рассматриваться как варианты для усиления почти никогда не будет. Шлагбаум в виде лимита не позволяет нам войти в ту самую единую экосистему, а обособленность от главного футбола мира не делает наш чемпионат сильнее уж точно.



Понятно, что после вступления в должность у Александра Дюкова будет достаточно работы, но вопрос лимита должен быть одним из важнейших. Раньше это правило оправдывали тем, что нам нужно хорошо провести домашний чемпионат мира. Провели. Самое время задуматься о дальнейшем развитии своего чемпионата.