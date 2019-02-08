В РПЛ прошла крупнейшая продажа зимы за рубеж. После Паредеса

Трансферные дела идут на спад. Больше всего выделяется продажа Кристиана Куэвы из «Краснодара» в бразильский «Сантос». На бумаге трансфер выглядит крупным — около 6 млн евро. Но тут стоит учесть, что ещё летом хавбек сборной Перу приходил за сумму, близкую к восьми. К тому же, если верить Transfermarkt, сначала он едет в аренду на год, а лишь потом переход будет оформлен окончательно.

«Зенит» в последний день трансферного окна в Европе едва не расстался с Мевлей — возникли проблемы с бумажками. Сначала «Эмполи» хотел убедить чиновников завершить переход, но последние новости говорят, что Миха уже не рвётся в Италию.

По Акунье отдельная история: либо «Зенит» хитрит, либо просто передумал его покупать. Шансы на возобновление переговоров тают с каждым днём. Возможно, его передумали брать после того, как закрыли заявку на Лигу Европы: в РПЛ можно обойтись тем, что есть.

«Енисей» в последний момент урвал Хубулова у «Оренбурга», которому не помог и Трабукки, новый селекционер. Также красноярский клуб подписал Бабакара Сарра — сенегальца, в последнее время игравшего в «Мольде» Сульшера.

Проблема в том, что Сарр находится под следствием в Норвегии и 14 февраля должен явиться в суд. День влюблённых здесь ни при чём: футболист подозревается в изнасиловании. Инцидент случился осенью прошлого года, а вообще Сарра уже дважды подозревали в нарушении закона.

«Анжи» продолжают дербанить (ну хоть газон в покое оставили). Ганский футболист Мохаммед Рабиу, скорее всего, переедет в Казахстан. Там его ждёт на подписание бывший клуб Аршавина «Кайрат». Тем временем «Ростов» отдал шведа Салетроса в аренду АИКу. Из связки центральной зоны Гулиев-Салетрос-Юсупов клуб покинули все трое.

Есть проблемы у «Рубина». Многие футболисты утомились ждать выплату долгов и всерьёз взялись выкачивать честно заработанное. Самым рьяным спорщиком оказалась легенда клуба Гекдениз Карадениз. Он требует выплатить ему более 60 млн рублей и уже обратился в Палату по разрешению споров. Долг в 35 млн потребовал погасить и ушедший Азмун: он, правда, свои деньги вроде бы получил перед самым уходом. Деньги за трансфер иранца должны помочь казанцам закрыть если не всё, то хотя бы часть долгов перед бывшими игроками.

У «Локо» всё ещё не представлен новый спортивный директор. Не секрет, что им должен был стать Кузьмичёв, который уже активно работает с академией. Назначения до сих пор нет, но шансы на трансфер остаются: как и ожидалось, должен прийти Живоглядов из «Уфы».

Продолжает оставаться в подвешенном состоянии тема Ману Фернандеша. История всех утомила, недавно Сёмин закрыл доставучие разговоры словами о том, что португальцу сделали финальное предложение. Принять или нет — решать ему. Ману склоняется ко второму: на днях «Чемпионату» стало известно, что в окружении Фернандеша смотрят на предложение скептически. Понятно только то, что зимой в Турцию он уже не уедет и ждать до лета точно придётся всем.