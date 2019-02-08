Новичка «Енисея» обвиняют в изнасиловании. Суд состоится 14 февраля

На днях «Енисей» объявил о переходе сенегальского полузащитника Бабакара Сарра. Последние 2,5 года он играл в «Мольде», где успел поработать с Уле-Гуннаром Сульшером, но в январе контракт с норвежским клубом был расторгнут по обоюдному согласию. О причинах преждевременного расставания никто говорить не стал.

6 февраля, на следующий день после приезда Сарра в расположение «Енисея», норвежское издание Nettavissen сообщило, что сенегалец обвиняется в изнасиловании. И 14 февраля ему нужно явиться в суд — в Норвегии.

Изнасилование? Суд?

Согласно данным норвежского издания, в мае 2017 года Сарр выпивал с друзьями в баре. Там же была группа девушек, одна из которых после вечеринки уехала с сенегальцем к нему домой – продолжать веселье. Но она была настолько пьяна, что решила лечь спать и пошла в его комнату. Проснувшись, она, по её словам, обнаружила себя голой, хотя точно помнила, что засыпала в одежде. По показаниям же Бабакара, они пошли в спальню вместе, где сначала целовались, а потом переспали – по обоюдному согласию.



Дело дошло до суда. Сарра признали невиновным, но обязали выплатить штраф потерпевшей – 14 тыс. евро. «В Норвегии суд признаёт подсудимого виновным, если уверен в его вине на 90-95% и обладает всеми доказательствами, — рассказал журналист Nettavissen Фарид Игуба (именно он написал статью про сенегальца). — Если же суд уверен в его вине чуть более чем на 50%, то обязывает виновного выплатить штраф жертве – в качестве компенсации. Что и произошло в случае Бабакара».

Сторона потерпевшей с таким решением не согласилась и подала апелляцию. Заседание назначено на 14 февраля.

Но это ещё далеко не всё — за это время Бабакара успели ещё раз обвинить в изнасиловании. В ноябре 2018 года он отправился с изрядно подвыпившей дамой в отель, но там Сарр жил с друзьями, поэтому их оттуда выгнали. В итоге футболист, его друг и ещё две девушки уехали в другой отель. По показаниям одной из них, она проснулась ночью и увидела, как футболист насилует её спящую подругу. Когда она спросила, что он делает, Сарр заверил её, что это было по обоюдному согласию.



На следующий день его задержали, допрашивали в течение 12 часов, а потом отпустили. Расследование по этому делу всё ещё идёт, но данный случай будет использован в качестве доказательств на заседании 14 февраля. По информации издания, для Бабакара это уже четвертое обвинение в изнасиловании. Только вот первые два раза дело закрывали – из-за недостатка улик.

Что если…?

1) Он приедет на суд, и его признают виновным.

Отвечает спортивный юрист Михаил Прокопец: ««Енисей» сможет разорвать контракт. Если ты отбываешь заключение, то по трудовому законодательству, работодатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. Это как Кокорин и Мамаев. Только они реальный срок не получили, поэтому их контракты не расторгнуты».



2) Он не приедет на суд, и его признают виновным.

Фарид Игуба поговорил с представителем Министерства юстиции Норвегии и поделился подробностями: «Между нашими странами нет соглашения об экстрадиции преступников. Сарра смогут задержать за пределами России, если Норвегия включит его в «красный бюллетень» Интерпола. И то, опять же, это сработает только в тех странах, с которыми есть соглашение об экстрадиции. Если он уедет в Сенегал или условный Катар, то никто не сможет его поймать. А в Норвегию он однозначно не вернётся».

Болельщики в курсе?

Да, и, кажется, такая история их совсем не забавляет.

А что клуб?

Молчит.