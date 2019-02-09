Кто в футбольной Европе всех богаче? Никаких сюрпризов

Месси — самый высокооплачиваемый футболист в Европе

Французское издание L’Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых футболистов в пяти главных европейских чемпионатах.



Возглавил список нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который получает € 8,3 млн в месяц до вычета налогов.



Следом идёт форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, оклад которого почти в два раза меньше, чем у аргентинца, – € 4,7 млн. Замыкает тройку нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн (€ 3,3 млн). Лучший молодой футболист Европы форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе располагается лишь на девятой строчке (€ 1,73 млн).

Полностью первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:



1. Лионель Месси («Барселона») – € 8,3 млн

2. Криштиану Роналду («Ювентус») – € 4,7 млн

3. Антуан Гризманн («Атлетико») – € 3,3 млн

4. Неймар («ПСЖ») – € 3,06 млн

5. Луис Суарес («Барселона») – € 2,9 млн

6. Гарет Бэйл («Реал») – € 2,5 млн

7. Филиппе Коутиньо («Барселона») – € 2,3 млн

8. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед») – € 2,28 млн

9. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – € 1,73 млн

10. Месут Озил («Арсенал») – € 1,6 млн.

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Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер топ-5 европейских лиг

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне возглавил список самых высокооплачиваемых специалистов ведущих чемпионатов Европы, сообщает Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на L’Equipe.



Согласно информации источника, аргентинец, который должен в скором времени продлить контракт с «матрасниками» на улучшенных условиях, получает € 3,3 млн в месяц до вычета налогов.



Заметно меньше получают самые высокооплачиваемые тренеры других лиг. Так, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола зарабатывает € 1,9 млн. Его коллега из Италии Массимилиано Аллегри («Ювентус») получает € 1,14 млн, а Нико Ковач («Бавария», Германия) – € 580 тыс. Меньше всего из представителей рейтинга оклад у Томаса Тухеля из «Пари Сен-Жермен» – € 420 тыс.

У Симеоне проблема с атакующими игроками. Они становятся хуже в «Атлетико» За три года клуб потратил на центрфорвардов и вингеров больше 320 млн евро.

«Зенит» обыграл «Сарпсборг»

«Зенит» из Санкт-Петербурга провёл товарищеский матч с норвежским клубом «Сарпсборг 08». Встреча состоялась в Альгорфе (Испания) на стадионе «Ла Финка» и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Семака.

Автором первого гола стал защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин, отличившийся на второй минуте. В середине второго тайма хавбек Эмилиано Ригони удвоил преимущество питерцев. Последний мяч забил нападающий «Сарпсборга» Ларс Сальвесен на 79-й минуте.

«Зенит», набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 17 встречах подопечные Семака одержали 11 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.



В матче 18-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде сыграет с «Уралом». Встреча состоится 2 марта.

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«Нант» вывел из обращения 9-й номер, под которым играл Сала

Президент «Нанта» Вальдемар Кита прокомментировал новость о гибели бывшего нападающего команды Эмилиано Салы, перешедшего в «Кардифф Сити» в зимнее трансферное окно, а также заявил о выведении из обращения 9-го номера, под которым играл аргентинец.



«У меня нет слов, это трагедия. Я опустошён. Эмилиано оставил свой след в истории этого клуба, поэтому, как и многие болельщики, я хочу ещё раз почтить его память, выведя из обращения номер «9», — приводятся слова Киты на официальном сайте «Нанта».

На дне Ла-Манша нашли самолёт, на котором летел Сала, и тело среди обломков Грустный итог поисков.

Вечером 21 января Сала, попрощавшись в бывшими партнёрами по «Нанту», вылетел на частном самолёте из Франции в Уэльс вместе с пилотом Дэвидом Ибботсоном, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт и тело на дне Ла-Манша. Сегодня, 8 февраля, было объявлено, что найденное в самолёте под водой тело принадлежит аргентинскому футболисту.

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«Рубин» расторг контракт с Джанаевым

«Рубин» и Сослан Джанаев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Соглашение футболиста с казанским клубом истекало летом 2020 года.

«Мы благодарим Сослана за время, проведённое в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном «твиттере» казанской команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что 31-летний футболист является одним из самых высокооплачиваемых футболистов казанского клуба, поэтому руководство «Рубина» вело переговоры с голкипером о понижении зарплаты из-за финансовых сложностей, а в случае отказа было готово расстаться с ним.



В этом сезоне основным вратарём «Рубина» стал 24-летний Иван Коновалов, который принял участие в 12 матчах РПЛ и в четырёх из них сыграл на ноль. Джанаев в этом сезоне сыграл в четырёх матчах РПЛ, пропустив большую часть сезона из-за травмы плеча.

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10 человек погибли при пожаре на базе юношеской команды «Фламенго»

На тренировочной базе юношеской команды бразильского клуба «Фламенго» в Рио-де-Жанейро произошёл пожар, сообщает Globo Esporte.



По словам издания, возгорание произошло в блоке базы, где проживают юные футболисты. Жертвами происшествия уже стали 10 человек, ещё три человека получили серьёзные травмы. О подробностях инцидента пока не сообщается, однако известно, что игроки основной команды «Фламенго» тренируются на другой базе.



«Фламенго» после 38 туров занимает второе место в турнирной таблице бразильской Серии А с 72 очками в активе, на восемь очков отставая от лидирующего в первенстве «Палмейраса». Отрыв команды от третьей строчки, на которой располагается «Интернасьонал», составляет три очка.