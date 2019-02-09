Тренер «Атлетико» получает в 7 раз больше, чем тренер «ПСЖ». Рейтинг

Французское издание Equipe опубликовало рейтинг зарплат известных футболистов и тренеров европейских клубов. В небольшом видео содержится масса информации, которая может вас удивить.

Неймар получает в почти в два раза больше, чем Мбаппе

Зарплата бразильца в месяц без учёта бонусов – 3,06 млн евро до выплаты налогов. С учётом налогов, согласно текущему французскому налоговому законодательству, выходит 2,6 млн евро «чистыми» в месяц и чуть больше 30 млн «чистыми» в год. Зарплата Килиана Мбаппе намного меньше: 1,7 млн евро в месяц до уплаты налогов. Итого, 1,4 млн в месяц после выплаты налогов и больше 17 млн евро в год.

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Так как речь о «ПСЖ», клубе, который известен сложными схемами выплат по трансферам и зарплатам, нельзя исключать, что между кем-то из игроков и клубом есть договорённость, по которой налоговые отчисления покрываются клубом в виде обязательных бонусов.

5 из 10 самых высокооплачиваемых игроков Европы – в Испании

Это Коутиньо, Бэйл, Суарес, Гризманн и Месси. Стоит отметить, что Испания – самая сложная страна в плане налогового законодательства. Проблемы с налогами возникли у Месси, Неймара, Криштиану, а до того у многих других, включая Хаби Алонсо и Жозе Моуринью. Также здесь самые высокие налоги в Европе, отсюда более высокие оклады у футболистов и тренеров. Например, зарплата Гризманна до выплаты налогов выше, чем у Неймара: 3,3 млн евро в месяц. Но на руки француз получает меньше: около 24 млн евро в год. Поэтому и 8,3 млн евро для Лионеля Месси на выходе превращаются в 50 млн в год. Например, месячная зарплата Криштиану Роналду в «Ювентусе» — 4,7 млн евро – до выплаты налогов почти в два раза меньше, чем у Месси, но за счёт разницы в налогах даёт 31 млн евро в год.

Самые высокие зарплаты в АПЛ – у Озила и Алексиса

Эден Азар, Давид де Хеа, Кевин де Брёйне, Серхио Агуэро, Гарри Кейн, Мохамед Салах – все они получают меньше, чем Месут Озил, который потерял место в основе «Арсенала» по ходу сезона. И чем Алексис Санчес, который так и не заиграл у Моуринью и пока не заиграл даже у Сульшера.

В Германии больше всех получает Роберт Левандовский

Его зарплата – 1,3 млн евро до вычета налогов. Это значит, что он за пределами первой десятки. «Бавария» — европейский суперклуб, но при этом умеет экономить на зарплатах. Пример правильного ведения финансовых дел. Или нет, учитывая, что спортивные результаты не супер?

Тренер «Атлетико» получает в семь раз больше тренера «ПСЖ»

Зарплата Диего Симеоне в Мадриде – 3,3 млн евро в месяц до вычета налогов. Зарплата Томаса Тухеля в Париже – 420 тыс. евро в месяц до вычета налогов. Звучит неправдоподобно: ведь речь идёт о богатейшем клубе мира с одной стороны и даже не самом богатом клубе Испании с другой. Симеоне действительно зарабатывает больше Тухеля, но не настолько как кажется.

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Во-первых, в Испании выше налоги. При высоком уровне заработка они достигают 48% дохода. Поэтому 39 млн евро годового дохода Симеоне быстро превращаются в 20 млн «чистыми». Зарплата Тухеля страдает чуть меньше: в год остаются 4,» млн евро «чистыми». Разница уже не в семь, а в пять раз. Но она всё равно огромна и лишний раз подчёркивает, что в парижском клубе тренер – не центральная фигура. В отличие от «Атлетико».

Гвардиола и Вальверде: кто зарабатывает больше?

По официальным данным оклад Хосепа Гвардиолы составляет 1,9 млн евро в месяц, а оклад Эрнесто Вальверде – 2 млн евро в месяц. С учётом разницы в налогах, у Хосепа если и есть преимущество, то небольшое. Необычно, но не всё так просто.

Данные точны, если только «Манчестер Сити» не платит ему какую-то часть зарплаты через неизвестные соглашения. Или через другой клуб, как было в случае с Роберто Манчини, который получал зарплату в качестве консультанта одного из клубов ОАЭ.

Вторая зарплата в АПЛ – у Пеллегрини

«Вест Хэм» так хочет выйти на новый уровень, что не жалеет денег. Мануэль Пеллегрини зарабатывает 950 тыс. евро в месяц до выплаты налогов – больше, чем Маурисио Почеттино, Унаи Эмери, Маурицио Сарри и Юрген Клопп. Кстати, все они зарабатывают меньше, чем Карло Анчелотти в «Наполи».