Что пишут в соцсетях о судействе матча «Атлетико» — «Реал».

«Испанские судьи настолько безумны, что им даже VAR не помогает»

Болельщики" «Атлетико» в бешинстве. И не без оснований. На 40-й минуте Винисиус врывался в штрафную «Атлетико» с левого фланга и получил сзади по ногам от Хименеса. Нарушение явное, вопрос только в том, произошло ли оно в штрафной или до неё. Скорее — до. Но пенальти был назначен, «Реал» вышел вперёд.

На 52-й минуте не был засчитан гол Мораты. Убежал Альваро к штрафной по центру после передачи из глубины поля и от линии штрафной очень технично перебросил Куртуа. Рамос пытался вынести мяч из ворот в подкате, но только вкатился вместе с ним в сетку. Однако у Мораты был зафиксирован крошечный офсайд. Спорно.

Вот, что пишут про судейство русскоязычные фанаты.

А вот мнения иностранцев. Со скриншотами.

«У „Атлетико“ украли победу»!

Ну тут всё понятно.

«Нарисуйте линию, где здесь оффсайд у Мораты»?

«Используя это фото „Атлетико“ может жаловаться».