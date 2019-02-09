Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Эспаньол» — «Райо Вальекано». 09 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Атлетико» — «Реал» — 1:3, чемпионат Испании, VAR, судейство

«Чемпионат»
Фото: https://twitter.com/PanteraZ_YT/
«Испанские судьи настолько безумны, что им даже VAR не помогает»
Что пишут в соцсетях о судействе матча «Атлетико» — «Реал».
Футбол / Испания
Испания - Примера. 23-й тур
09 февраля 2019, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
1 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 – Каземиро – 16, 1:1 – Гризманн – 25, 1:2 – Рамос – 42 (пен), 1:3 – Бэйл – 74
Удаления: Парти, 80 – нет

Болельщики" «Атлетико» в бешинстве. И не без оснований. На 40-й минуте Винисиус врывался в штрафную «Атлетико» с левого фланга и получил сзади по ногам от Хименеса. Нарушение явное, вопрос только в том, произошло ли оно в штрафной или до неё. Скорее — до. Но пенальти был назначен, «Реал» вышел вперёд.

На 52-й минуте не был засчитан гол Мораты. Убежал Альваро к штрафной по центру после передачи из глубины поля и от линии штрафной очень технично перебросил Куртуа. Рамос пытался вынести мяч из ворот в подкате, но только вкатился вместе с ним в сетку. Однако у Мораты был зафиксирован крошечный офсайд. Спорно.

Вот, что пишут про судейство русскоязычные фанаты.

А вот мнения иностранцев. Со скриншотами.

«У „Атлетико“ украли победу»!

Ну тут всё понятно.

«Нарисуйте линию, где здесь оффсайд у Мораты»?

«Используя это фото „Атлетико“ может жаловаться».

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент