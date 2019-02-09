«Испанские судьи настолько безумны, что им даже VAR не помогает»

Болельщики" «Атлетико» в бешинстве. И не без оснований. На 40-й минуте Винисиус врывался в штрафную «Атлетико» с левого фланга и получил сзади по ногам от Хименеса. Нарушение явное, вопрос только в том, произошло ли оно в штрафной или до неё. Скорее — до. Но пенальти был назначен, «Реал» вышел вперёд.
На 52-й минуте не был засчитан гол Мораты. Убежал Альваро к штрафной по центру после передачи из глубины поля и от линии штрафной очень технично перебросил Куртуа. Рамос пытался вынести мяч из ворот в подкате, но только вкатился вместе с ним в сетку. Однако у Мораты был зафиксирован крошечный офсайд. Спорно.
Вот, что пишут про судейство русскоязычные фанаты.
А вот мнения иностранцев. Со скриншотами.
«У „Атлетико“ украли победу»!
Ну тут всё понятно.
«Нарисуйте линию, где здесь оффсайд у Мораты»?
«Используя это фото „Атлетико“ может жаловаться».