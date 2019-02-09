Куртуа закидали игрушечными крысами. Фаны «Атлетико» его ненавидят

Угрозы в адрес Тибо Куртуа пошли прямо перед мадридским дерби. Бельгийский вратарь «Реала» не потерялся: «Если они захотят швырять что-то в мою голову, это не повлияет на меня. Это придаст мне большую мотивацию». Фаны своё обещание сдержали и выместили злость, закидав его мягкими игрушками — крысами.

Суть истории в том, что Куртуа — бывший игрок «Атлетико» и провёл за команду более 150 игр. Идти после такого в «Реал» решится не каждый. Более того, у Тибо даже есть именная табличка на «Ванда Метрополитано» — как и у всех, кто достиг рубеж в сотню матчей за «матрасников». Посмотрите на эту красоту незадолго до дерби.

Давление фанов ничем не закончилось — «Реал» обыграл «Атлетико», а сам Куртуа провёл на поле весь матч. Один мяч, правда, он всё-таки пропустил — от Гризманна.

Теперь сливочные всего в пяти очках от «Барсы». У неё, правда есть игра в запасе. «Атлетико» теперь третий. У местных фанов ещё больше поводов для ненависти к бывшему киперу.