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Фанаты «Атлетико» закидали Тибо Куртуа игрушечными крысами во время матча

Максим Ерёмин
Куртуа закидали игрушечными крысами. Фаны «Атлетико» его ненавидят
Считают его предателем.
Футбол / Испания

Угрозы в адрес Тибо Куртуа пошли прямо перед мадридским дерби. Бельгийский вратарь «Реала» не потерялся: «Если они захотят швырять что-то в мою голову, это не повлияет на меня. Это придаст мне большую мотивацию». Фаны своё обещание сдержали и выместили злость, закидав его мягкими игрушками — крысами.

Суть истории в том, что Куртуа — бывший игрок «Атлетико» и провёл за команду более 150 игр. Идти после такого в «Реал» решится не каждый. Более того, у Тибо даже есть именная табличка на «Ванда Метрополитано» — как и у всех, кто достиг рубеж в сотню матчей за «матрасников». Посмотрите на эту красоту незадолго до дерби.

Давление фанов ничем не закончилось — «Реал» обыграл «Атлетико», а сам Куртуа провёл на поле весь матч. Один мяч, правда, он всё-таки пропустил — от Гризманна.

Испания - Примера. 23-й тур
09 февраля 2019, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
1 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 – Каземиро – 16, 1:1 – Гризманн – 25, 1:2 – Рамос – 42 (пен), 1:3 – Бэйл – 74
Удаления: Парти, 80 – нет

Теперь сливочные всего в пяти очках от «Барсы». У неё, правда есть игра в запасе. «Атлетико» теперь третий. У местных фанов ещё больше поводов для ненависти к бывшему киперу.

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