Проверка философии. Задача «Спартака» — не «поплыть»

В матче со «Слованом» вместо стеночек и забеганий была конвульсивная «тики-така».

Оценивая поражение «Спартака» от «Слована», нужно уяснить простые вещи.

1. У лучшего клуба Словакии через неделю начинается сезон. Это значит, что команда давно восстановилась после тяжёлой нагрузочной стадии.

— Мы действительно готовы к чемпионату и сегодня были легче, — признаёт тренер «Слована».

2. «Спартак» продолжает работу в двухразовом режиме, не сбавляя в интенсивности в дни до матчей. Перед словаками удивил тот факт, что даже утреннее занятие длилось более полутора часов и включало в себя довольно изматывающие двусторонки 3 на 3 с одним или двумя нейтральными.

— Разница была очевидна особенно в переходной фазе — мы просто не успевали за встречными атаками «Слована», — объяснил Кононов.

3. Делать выводы о командах, не задействованных в Еврокубках, по играм на третьих сборах — мракобесие. Именно в этот промежуток нагрузки на пике, что губительно сказывается на результате, особенно при специфической атакующей тактике.

На матче со «Слованом» присутствовал главный тренер минского «Динамо» и один из видных творцов спартаковского чемпионства Роман Пилипчук. Он должен помнить, как в те же числа ровно два года назад его команду возил «Рубин» Хави Грасии. В тот день красно-белые выглядели так же беспомощно.

Так что печальный проигрыш «Спартака» организованному и готовому «Словану» — это в какой-то степени положительный знак.

Но, надо признать, степень это мала. Сомнений стало намного больше.

Фото: spartak.com

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Для выводов о нынешнем состоянии «Спартака» нужно соотносить матчи с тренировочным процессом.

1. На занятиях мы видим, что Кононов отрабатывает атаки через центр с проникающим пасом в завершающей стадии.

2. В некоторых формах двусторонок игрокам прямо говорится — не нужно забивать голы, нужно провести комбинацию.

3. Выход из обороны также происходит через быстрый, короткий пас, переходящий в позиционную атаку и последующий высокий прессинг при потере мяча.

В игре со «Слованом» мы видели, что «Спартак» выполнял установку и не изменял новой философии вне зависимости, что ещё раз подчеркивает именно тренировочный, а не контрольный статус игры.

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Но главная проблема в том, что к выбранному стилю теперь много претензий.

1. Переходя к контролю на чужой половине, игроки загубили сразу несколько возможностей для быстрой встречной атаки. Даже больше — иногда казалось, что «Спартак» подсознательно игнорирует саму перспективу создать несвойственный для себя голевой шанс.

2. Оба момента в первые 60 минут москвичи получили после случайных, не вписывающихся в философию, навесов.

Кстати, во время одной из тренировок Кононов вроде бы завершил серию типичных упражнений, а потом вдруг добавил: «А давайте теперь через подачи или прострелы с флангов».

И, учитывая количество ударов мимо ворот или даже мимо самого мяча, появилось подозрение, что в течение месяца этот навык завершения вовсе не отрабатывался и пропал. Подтверждалось это наблюдение и тем фактом, что оценив масштаб беды, тренерский штаб выделил на явно не запланированное упражнение 30 свободных минут, в течение которых игроки очень не хотели уходить с поля.

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3. Попытки мельчить в обороне приводили к тому, что игроки «Спартака» тормозили собственные атаки, приглашали «Слован» к удобному прессингу, теряли мячи на своей половине и в итоге могли пропустить не 3, а 10.

Эпизодами казалось, что команда Кононова как неподготовленный студент на экзамене — шпаргалка вроде бы зазубрена, но любой встречный вопрос преподавателя заканчивается провалом.

Впрочем, как мы и говорили, до Месси ещё далеко.

Фото: spartak.com

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К главному тренеру «Спартака» есть и ещё несколько вопросов — главный из которых, соответствуют ли качества игроков стратегии, которую он прививает?

1. Мы вполне можем представить себе систему, при которой Зе Луиш выигрывает борьбу за вынос, скидывает Адриано и тот забивает. Но уже второй матч беспокоит ощущение, что при игре низом на ограниченном пространстве оба игрока не просто лишаются пространства и своих лучших качеств, но и попросту мешают друг другу. И не важно, на фланге числится Адриано или вторым форвардом.

2. Не ясно, кто будет обороняться, когда на поле одномоментно есть Зе, Адриано, Роша, Ханни и постоянно подключавшийся вперёд Айртон. И речь здесь идёт на только об игровой манере каждого, но и о психологических качествах.

Например, Адриано отдаёт пас Роше, но начинает ему пихать до приёма, заранее выключаясь из прессинга.

3. Что при таких разрывах делать центру полузащиты — непонятно. Мы не раз видели кольцо из пяти между Глушаковым и Зобниным. Итогом стали быстрые встречные атаки и несколько обрезов капитана команды.

Да и вообще появилось ощущение, что тренер Кононов собрал вроде бы лучших по опыту, скиллам и стоимости игроков команды и просто расставил их по позициям.

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Например, умение бороться и прыжок Зе Луиша практически не используется.

Глушакова не выводят на удар издалека.

Перед Ханни нет пространства, чтобы отдать хитрый пас.

Можно было бы сказать ещё и о Роше, если бы мы что-то узнали о его умениях.

Педро Роша разбушевался. Остановите эту машину! «Спартак» и «Актобе» сыграли весёлый матч, где летали «сухие листья» и решалось, кого из молодых Кононов оставит в основе.

Вот и тыкаются они на линии чужой штрафной в конвульсивной «тики-таке», после которой Гвардиолу хватил бы удар.

***

Хорошо, что на любой вопрос ещё есть время дать ответ.

Ведь если команда действительно под мощными нагрузками, значит вернутся и мобильность в центре, и прессинг, и комбинации через центр, скорость которых сейчас примерно такая, будто игроки по колено в песке.

Если это действительно не проверочный матч с примерным основным составом — значит, изменятся или улучшатся варианты взаимодействий.

Если на занятиях и в играх Кононов придёт к лучшим связкам, подходящим для команды, значит, будет ставить в тупик соперников.

Говорить может вообще что угодно — главное, чтобы после таких неудачных матчей сами игроки не теряли веру друг в друга и не подвергали сомнению общую философию.

И это будет главный и тяжёлой проверкой для Кононова — тренера такого клуба, как «Спартак».