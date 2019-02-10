Ради неё Марсьяль сбегал с тренировок «МЮ»

Сейчас «Манчестер Юнайтед» в ударе. После прихода Сульшера на пост тренера «красные дьяволы» ещё ни разу не проиграли. Одним из главных творцов успеха является нападающий Антони Марсьяль, который в последние месяцы начал напоминать себя образца лучших времён. А ведь ещё совсем недавно Марсьяль сбегал с тренировок Жозе Моуринью из-за семьи.

Несмотря на то что Марсьялю всего 22 года, он уже отец трёх детей. Первенец родился, когда Антони было 18 лет, а сам француз встречался со своей подругой Самантой. Потом они поженились, а в 2015 году Саманта родила французу вторую дочь. Но в 2016 году брак распался из-за того, что Марсьяль закрутил роман на стороне. Эта ситуация очень сильно давила на юного француза. А когда его новая возлюбленная, модель Мелани да Круз, находилась в роддоме, Марсьяль даже сбежал с тренировки, чтобы быть рядом с ней во время родов. Сейчас у пары всё хорошо. Антони исправно забивает, а Мелани растит сына. Знакомимся с ней.