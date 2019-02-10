Комличенко забил уже 19-й гол в сезоне. Он просто машина!

Как Комличенко забил свой 19-й гол?

9 февраля после зимней паузы возобновился чемпионат Чехии. Наверняка за пару месяцев что-то поменялось, но одно точно осталось неизменным: российский центрфорвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко забил гол. Теперь на счету лучшего бомбардира чешской лиги 19 голов за 19 матчей. Ну и четыре голевые передачи в придачу. 23-летний воспитанник «Краснодара» на восемь мячей опережает ближайшего преследователя – Мирослава Стоха из «Славии».

Ещё ценнее вчерашний гол Комличенко из-за того, что он помог «Млада Болеславу» уйти от поражения в домашнем матче с действующим чемпионом «Викторией Пльзень» (1:1). Правда, на сей раз Николай забил с пенальти. Но ведь сам Комличенко этот одиннадцатиметровый и заработал, заставив сфолить экс-защитника «Москвы» Романа Губника. Судья посмотрел повтор, после чего указал на «точку». Наш центрфорвард пробил прямо по центру, а голкипер Алеш Грушка стал гадать и напрасно прыгнул в левую сторону.

В целом Николай провёл хороший матч, заслужив звание лучшего игрока.

Самый успешный русский бомбардир прямо сейчас. Вы удивитесь, узнав, кто это И он даже не кандидат в сборную России.

Какая ситуация у него в «Млада Болеславе»?

До января Комличенко выступал за «Младу Болеслав» на правах аренды, а в конце прошлого месяца стал известно, что чешский клуб выкупил права на российского легионера. Теперь у центрфорварда полноценный контракт с «Млада Болеславом», действующий до лета 2022-го.

«Очень благодарен руководству «Краснодара», что пошли мне навстречу, – сказал Комличенко в интервью «Чемпионату». – Сейчас хочу сказать огромное спасибо всем тренерам, моим учителям из академии «Краснодара». Это мой дом, клуб дал мне футбольное образование, дорогу в большой футбол. Всегда буду помнить это и ценить. Рад, что подписал полноценный контракт».

Комличенко: благодарен руководству «Краснодара», что пошли мне навстречу

Очевидно, продолжение выступлений за «Младу Болеслав» было не единственным вариантом для Комличенко. Например, в зимнее трансферное окно сообщалось об интересе к Николаю со стороны «Бешикташа». Кроме того, ходили слухи о переговорах с «Зенитом». Тем не менее в петербургском клубе оказался другой нападающий – Сердар Азмун.

Почему «Краснодар» не удержал своего воспитанника?

Начинает происходить то, что прогнозировали ещё несколько лет назад. Академия «Краснодара» выпускает одного за другим одарённых игроков, благодаря чему будет кормить себя и остальных. Трансфер Николая – первый пример. Если бы краснодарцы вернули в команду Комличенко, то в будущем меньше шансов получили бы столь же многообещающие форварды — 20-летний Иван Игнатьев и 19-летний Магомед-Шапи Сулейманов. В нынешнем сезоне Игнатьев забил уже шесть голов за 1029 сыгранных минут (чуть более 11 полных матчей) в РПЛ, Кубке России и Лиге Европы. У Сулейманова вообще шесть голов за 309 минут (чуть более трёх матчей).

«На данный момент мы не можем гарантировать Комличенко регулярную игровую практику, в которой он нуждается, – прокомментировал эту сделку гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг в интервью для официального сайта клуба. – Поэтому мы решили дать возможность «Млада Болеславу» выкупить трансфер. При этом по соглашению у нашего клуба остаётся немалая часть прав на игрока и имеются различные опции. Решение было для нас непростым, поскольку Николай является воспитанником нашей академии. Но, с другой стороны, нам приятно, что наша школа начинает давать результат и что уже сейчас мы можем, предоставляя нашим выпускникам игровую практику, получать за это деньги».

Гендиректор «Краснодара» объяснил, почему клуб решил продать Комличенко

Кстати, во встрече «Млада Болеслав» – «Виктория Пльзень» принял участие ещё и защитник Алексей Татаев. 20-летний воспитанник «Краснодара» перешёл в «Младу Болеслав» в январе на правах аренды до конца сезона. Так что теперь мы будем следить за карьерами сразу двух российских легионеров в этом чешском клубе.